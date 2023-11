Kometa smetla Kladno 8:1! Padly dva hattricky. Skvělý obrat Třince v Hradci

Plzeňský útočník Petr Straka operuje u pardubické branky, kterou střeží Roman Will • Pavel Mazáč / Sport

Poté, co se Ocelář Daniel Kurovský málem porval s brankářem Patrikem Bartošákem, si oba hráči podávají po zápase ruce • ČTK / Taneček David

Závora rozjel vytoužené probrání

Bruslařský klub po reprezentační pauze hrál už ve středu a prohrál doma s Hradcem Králové 0:3. Dnes nastoupil ve speciálních černozelených dresech, které půjdou do aukce na podporu organizace Asistenčního jednorožce. Aktéři utkání ještě před úvodním buly uctili minutou ticha památku zesnulého brankáře Romana Čechmánka, olympijského vítěze a trojnásobného mistra světa.

Domácí byli od úvodu aktivní a hned nadělala Tomkovi problémy Gewieseho rána od modré čáry. Vzápětí se těžce zvedal z ledu Osburn po Šaldově zásahu hokejkou do rozkroku, ale sudí Jeřábek s Jarošem to nechali bez trestu. Středočeši měli nadále převahu, litvínovského gólmana prověřili Bernad a Šmerha. Potom si vypracoval forčekingem šanci Rohdin, ale nevyšlo mu zakončení a Osburn po průniku nepřekonal Tomka bekhendovým zakončením. Litvínov měl první velkou šanci v 8. minutě, Czuczman udělal kličku Novotnému, ale z úhlu už poslal puk jen do brankoviště, odkud jej odvrátil Järvinen.

Litvínov se ubránil při Jaksově trestu a přesilovku Mladé Boleslavi o 13 sekund zkrátil faulem Lantoši. Ve zkrácené přesilovce hostů se dral před Novotného Ondřej Kaše, jenže nezakončil a stěžoval si na seknutí do ruky od Suchého, ale sudí nevylučovali. V 16. minutě vystihl Aaltonenovu přihrávku David Kaše, z levého kruhu však minul. Při dalším Lantošiho pobytu na trestné lavici mohli domácí udeřit v oslabení, po Rhodinově průniku neuspěl s bekhendovým zakončením ani Suchý.

V úvodu druhé části nabídl Ondřej Kaše před odkrytou branku Šaldovi, ale litvínovský bek trefil pravou nohu Osburna. V čase 27:16 se radovali domácí. Roman přihrál v přečíslení Závorovi, který z levého kruhu zamířil k bližší tyči a v 48. extraligovém utkání v kariéře oslavil premiérový gól.

Za 13 sekund už měl Bruslařský klub dvoubrankový náskok. Lantoši vyjel zpoza branky a překonal Tomka mezi betony. Snížit mohl Ondřej Kaše, jenže nezamířil z dorážky přesně. Naopak ve 33. minutě pojistili náskok domácí. Jaksovu rozehrávku vystihl Lantoši a Fořt po jeho přihrávce zblízka překonal Tomka. Litvínov se ubránil při Malátově trestu a Novotný zůstával neprůstřelný.

Na začátku závěrečné části nedotlačil puk za Tomka z dorážky Järvinen. Po Hlavově faulu a Zileho vyhození puku do hlediště se domácím naskytla na 99 sekund přesilová hra pěti proti třem a s koncem prvního trestu po Aaltonenově přihrávce skóroval u levé tyče právě Järvinen. Severočeši se museli vzápětí bránit i při vyloučení Davida Kašeho. Novotný držel čistý štít i po šanci Ondřeje Kašeho i Zemanově ráně od modré čáry. Vzápětí v 52. minutě po Pyrochotvě přihrávce pečetil výsledek Malát.

Ohlasy trenérů

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Prvních pět minut jsme nastoupili dobře. Měli jsme nějaké šance, pak nás Litvínov zatlačil a měl plno šancí. Podržel nás gólman (Filip Novotný), měli jsme i štěstí, že netrefili prázdnou bránu. Pak jsme dali během pěti minut tři góly a stouplo nám sebevědomí. Samozřejmě jsme měli chyby dozadu, ale snažili jsme se hrát zodpovědně. Přidali jsme gól z přesilovky, pak jsme dali i pátý a pohlídali jsme si to. Pro nás je to důležité vítězství do kabiny, ale musíme dál pracovat. Věřím, že budeme body pomalinku sbírat.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Myslím, že se do 28. minuty odehrávala minimálně vyrovnaná hra. Dominantní postavou v první půlce utkání byla naše střelecké nemohoucnost, anebo brankář domácích Novotný. Potom jsme bohužel inkasovali v rychlém sledu tři branky po individuálních chybách. Vždycky jsme měli kotouč na hokejkách a pod kontrolou. Ze třetího místa bychom mohli mít na kotouči větší sebevědomí. Zkrátka jsme o něj přišli a rychlé tři branky ovlivnily průběh utkání. Je potřeba si říct, že každé mužstvo, možná mimo jednoho v extralize, si zřejmě projde nějakou vlnou výkonnosti. Bohužel na nás to padlo před pauzou i po pauze. Měli jsme dvě bezgólová utkání. Sedlo to na nás. Se vší pokorou víme, že nejsme v úplně optimálním rozpoložení.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:16. Závora, 27:29. Lantoši, 32:03. Fořt, 44:17. Järvinen, 51:22. Malát Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, Pláněk, Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Aaltonen (A), Järvinen, Rohdin – Suchý, Malát, Šmerha – Závora, O. Roman, Stránský. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Strejček, Šalda, Jaks, Czuczman, Zeman – Koblasa, Kirk, Abdul – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Válek, Kudrna (A) – Zygmunt, Jurčík, Havelka – Gut. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Frodl, Ondráček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3309 diváků

Kurovský v potyčce s gólmanem, pak rozhodl

Prakticky celou první polovinu svátečního utkání přitom držel otěže hry tým Mountfieldu. Během úvodních 13 minut se dvakrát prosadil Lalancette, jehož první střelu si bruslí skopl do branky bývalý spoluhráč Nedomlel, podruhé pak kanadskému útočníkovi nabil střílenou přihrávkou Freibergs.

Mezi účastníky jarního finále planuly poměrně velké emoce. Domácí tvrdě dohrávali zejména neoblíbeného Voženílka, třinecký Kurovský se zase pustil do Bartošáka poté, co ho hradecký brankář slovně vyprovokoval. Rozhodčí jen tak tak bránili výraznějším konfliktům.

Východočeši měli zkraje druhé třetiny řadu šancí na třetí gól, který mohl soupeře zlomit. V přesilovkách ale neuspěli Okuliar nebo Perret a zlom přišel na druhé straně. Dvojité vyloučení Marcela potrestal Nestrašil, Oceláři pak v obrovském náporu pokračovali a napadající Čacho připravil Draveckému snadnou pozici na vyrovnání.

Obrat dokonal ve 43. minutě Voženílek tečí Jeřábkovy střely. Hosté už jasně dominovali, soupeř jim navíc pomáhal špatnou disciplínou. Za Bartošáka zapadla i teč Kurovského a Daňo připravil v přečíslení pátý gól Růžičkovi. Mountfield zcela vyklidil pole, než jeho naděje oživil Okuliar, na kontaktní branku však Královéhradečtí ani v dlouhé hře bez brankáře nedosáhli.

Ohlasy trenérů

Tomáš Hamara (Mountfield HK): „Do utkání jsme výborně vstoupili, byl nás plný led, všude jsme byli dřív a proměnili šance. Mohli jsme soupeři utéct v přesilovkách, ale to se nám nepovedlo. Třinec se gólem dostal do hry a vyrovnal po naší hrubé chybě, která měla vliv i na nástup do třetí třetiny. Soupeř byl najednou výš, silnější a konec ovládl. Blahopřeju mu k vítězství.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Měli jsme velice špatný vstup do utkání, špatně jsme bruslili a prohrávali souboje. Zaslouženě jsme prohrávali 0:2. Pak jsme ale hru zlepšili. Řekli jsme si, jaké zbraně použít, a když se nám podařilo srovnat, trumf do třetí třetiny jsme měli v rukou. Zvládli jsme ji velice dobře a zaslouženě vyhráli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:53. Perret, 12:23. Lalancette, 54:05. Okuliar Hosté: 32:43. Nestrašil, 36:49. Dravecký, 43:08. Voženílek, 48:54. Kurovský, 50:51. M. Růžička Sestavy Domácí: Bartošák (Lukáš) – Jank (A), Blain, Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Chalupa – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Pilař, Jasper. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Vrána (C), Daňo – Sikora, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Šír, Vrba – Rampír, Blažek. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5256 diváků

Jízda lídra zpečetěná Říčkovým hattrickem

Před slušně zaplněným hledištěm začali aktivněji domácí, ale Houdek v dobré pozici minul. Naopak ve čtvrté minutě potrestal vyloučení Piskáčka přesnou ranou z pravého kruhu Říčka. Indiáni poté svoji přesilovou hru nevyužili a v desáté minutě je zachránil proti střele Říčky z mezikruží jen Hlavaj. Plzeňský gólman dokázal zastavit i průnik Hyky, ale v 18. minutě už po povedené kličce na hraně brankoviště zvýšil na 2:0 Kousal. Jen o 97 sekund později ale po vyhraném vhazování odpověděl kontaktním gólem po ráně od modré čáry Zámorský.

Prostřední část začala sérií vyloučení na obou stranách. Početní výhody šance nepřinesly, pardubického gólmana Willa pořádně zaměstnal až ve 28. minutě Söderlund bekhendovým zakončením individuální akce. Jenže v polovině utkání udeřilo na druhé straně, když po úspěšném buly Poulíčka vypálil přesně do pravého horního rohu Paulovič a zvýšil na 3:1. Domácí se přes zvýšenou střeleckou aktivitu do přestávky přes dobře organizovanou defenzivu soupeře neprosadili.

Třetí dvacetiminutovku už znovu ovládali hosté a Indiány dlouho držel ve hře jen pozorný Hlavaj. Šance Vály a Koláře ještě zlikvidoval, ve 47. minutě už ale nedosáhl na přesilovkový volej Říčky z levého kruhu. Tři minuty na to navíc během další početní výhody dokončil kanonýr Říčka ranou z prostoru mezi kruhy hattrick. Zbytek hrací doby se dohrával v poklidu, který přerušil v 57. minutě krásnou trefou ve vlastním oslabení Poulíček a uzavřel skóre.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:46. Zámorský Hosté: 03:39. Říčka, 17:09. R. Kousal, 29:33. Paulovič, 46:33. Říčka, 49:16. Říčka, 56:14. Poulíček Sestavy Domácí: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček, Houdek – Schleiss (C), Lev (A), Holešinský – Söderlund, Indrák, Rekonen – Hrabík, Jansa, Pour – Matýs, Straka, Šiler. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Bučko – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Brejcha, Zíka. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6618 diváků

Vincour řídil brněnské řádění, přidal se Gazda

Brno vstoupilo do zápasu zostra a brzy bylo za svoji aktivitu odměněno. Brízgalovi vypadl pod tlakem útočníků Komety z lapačky puk, který putoval na palebnou pozici pro obránce Gazdu a ten našel skulinu mezi betony kladenského brankáře.

Středočeši se z domácího sevření dostali při čtyřminutovém trestu pro Okála, při němž se dvakrát vyznamenal Furch, jehož spoluhráči se pak v plném počtu opět pustili do dobývání branky Rytířů. Ve 14. minutě po přihrávce Marcinka střílel těsně vedle Pospíšil a pár sekund před prvním klaksonem spálil vyloženou šanci při přečíslení tří na jednoho Moses.

Americký útočník se neprosadil ani ve 24.minutě, kdy mu další velkou šanci zlikvidoval skvělým zákrokem Brízgala. Kladenský gólman nestačil až na následnou přesilovkovou kombinaci brněnské speciální formace, na jejímž konci byla opět gólová rána obránce Gazdy.

Rytíři sice předváděli útočný hokej, jenže k efektivnímu vyjádření jim chyběla jednak přesnější střelba a jednak větší důraz před Furchem. I proto se řada útočných akcí nedala označit přívlastkem gólová.

Lekci z produktivity tak Kladnu dal zkušený Marcinko, který dorazil vlastní střelu. Kometa byla při chuti, využívala nedůsledností v hostující obraně a o dvě minuty později přidala čtvrtou trefu, když se dva dny před svými 33. narozeninami trefil Vincour a číselně tak vyjádřil herní i střeleckou dominanci Brna.

Do třetí třetiny nastoupil v kladenské brance místo Brízgaly Bow. Brňané zvolnili v tempu, přenechali iniciativu soupeři. Procházka trefil ve 44. minutě tyč. Jenže Kometě stačily čtyři sekundy přesilovky k pátému gólu: zblízka po buly se prosadil opět Vincour. Krátce poté prostřelil Bowa z mezikruží i Okál a vzal tak Rytířům veškerou naději.

Malou náplastí pro ně byla Klepišova trefa pět minut před koncem, která sebrala Furchovi čtvrté čisté konto v sezoně, na což odpověděl ve svém životním duelu Vincour a dvě minuty před koncem zkompletoval hattrick. Tečku za rekordním vítězstvím Brna v sezoně napsal Lintuniemi.

Kometa porazila Středočechy i podruhé v ročíku a celkově popáté v řadě, navíc v těchto duelech ztratila jen bod. Brňané se tak vítězně naladili na nedělní šlágr, v němž doma hostí Spartu.

Ohlasy trenérů

Jiří Otoupalík (Kometa Brno): „Vstoupili jsme do utkání velice dobře, měli jsme dobrý pohyb, dobře jsme bruslili a šli jsme rychle do vedení. Utkání bylo vyrovnané jen v první třetině, ve druhé jsme dali tři góly a v poslední vedení navýšili. Jsou to pro nás tři důležité body a jsme za ně rádi. V neděli nás čeká Sparta, což bude úplně jiný zápas. Doufám však, že ve stejně skvělé atmosféře jako dnes.“

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): „My jsme dnes zaostávali za Brnem ve všech herních činnostech, v bruslení, bojovnosti, chytrosti, nemám k tomu moc co dodat. Kometa byla lepší ve všech aspektech a my jsme jí to svým přístupem usnadnili.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:21. Gazda, 24:35. Gazda, 32:14. Marcinko, 34:14. Vincour, 46:19. Vincour, 47:22. Okál, 58:20. Vincour, 59:35. Lintuniemi Hosté: 54:59. Klepiš Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Kos, Marcinko (A), Vincour – Flek, Holík, Zaťovič (C) – Kratochvíl, Zbořil, Okál – Boltvan. Hosté: Brízgala (41. Bow) – Hejda, Dotchin (A), Martenet, Ticháček, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, Sideroff – Frolík, Pytlík, Jarůšek – Smoleňák (C), Melka, M. Procházka – Bláha, Babka, Strnad (A). Rozhodčí Kika, Obadal – Axman, Lederer Stadion Winning Group Arena Návštěva 7145 diváků

Liberec - Karlovy Vary 5:4p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:05. Rychlovský, 35:24. A. Najman, 42:49. Filippi, 47:14. Vlach, 63:24. A. Najman Hosté: 06:47. Rachůnek, 30:22. O. Procházka, 36:19. O. Beránek, 53:57. Gríger Sestavy Domácí: D. Král (Schnattinger) – McCoshen, Knot, Budík, Melancon, Ivan, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), A. Najman, Klíma – Vlach, Šír, Pérez – Pekař, Plos, Gajda. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Pulpán – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Kofroň, Koffer, R. Přikryl. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Klouček, Šimánek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5986 diváků