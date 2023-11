Nestrašil o mučení ligy: Je to příjemný. Ale není hlavní, že ostatní štveme

V polovině zápasu prohráváte 0:2. Ne, že by to znamenalo úplný konec příběhu, jen vaše akcie padají. Jenže Třinec nejde podceňovat nikdy. „Pomohly nám přesilovky, že jsme se do zápasu vrátili,“ přiznal Andrej Nestrašil, jehož bomba zápěstím začala velký obrat Ocelářů na 5:3. Trest Patrika Marcela na čtyři minuty dostal úřadujícího mistra do laufu.

Je potřeba si ve vaší kabině vlastně říkat, že prvních dvacet minut stálo za houby a bylo by asi fajn trochu přidat?

„No jasně, že někdy na sebe zařvem. To k tomu patří. (usměje se) Když je kabina zdravá, děje se to a u nás to tak je, kabinu zdravou máme, za což jsem rád. První třetina z naší strany dobrá nebyla, stav 0:2 není zrovna takový, ze kterého bychom chtěli hrát. Vždycky říkám, že u nás v kabině charakter je, nikdo z nás to nepoložil.“

Obrat odstartovala vaše raketa, když jste trefil rychlým zápěstím protilehlý kout branky. Máte tohle zakončení rád?

„Asi nestřílím tolik, jak bych střílet měl. Tady jsem viděl, jak Ríša (Pánik) stojí skvěle před brankářem a on vůbec nevidí. Všichni byli nahrnutí na druhé straně, tak jsem zkusil střílet. Ale neřekl bych, že by šlo o nějakou moji specialitu.“ Jen, že jste to pak zkoušel ještě jednou.

Namlsal jste se?

„Jo, tam jsem trefil Patrika Bartošáka do hlavy.“

Otáčíte zápas, je v něm hodně emocí, navíc všechno klapne do, pro vás, ideálního scénáře. Baví, když nejde jen o běžnou rutinu?

„Fanoušci tady v Hradci vytvořili skvělou atmosféru, hrála se repríza finále. Jako hráči si tohle užijeme hodně.“

Jsou ve vzduchu ještě nějaké příběhy z jarní série o zlato?

„Spíš celkově postupně něco roste. V lize hrajete několik let, vzájemně se znáte, vždycky se mezi hráči tvoří určitá historie. Nemyslím, že by za tohle mohlo vyloženě finále, ale Hradec za poslední roky hraje velmi dobře, takže jsou s ním zápasy hodně vyrovnané.“

Minulý rok jste šli pro titul přes předkolo. Je tedy vlastně tak důležité se pevně zakopat v první čtyřce?

„Spíš se snažíme, ať se díváme jen na další zápas. Neřešíte, co je za vámi, jak vypadá tabulka. Spíš bych řekl, že je důležité hrát pořád stejně, držet se věcí, které nás dovedly v minulosti k úspěchu. Po šedesáti minutách se koukneme nahoru, když dodržujeme, co máme, většinou je celkem velká šance, že vyhrajeme.“

Upřímně, je hodně dobrý pocit z toho, jak zbytek extraligy štvete, že prostě „víte jak“?

(usměje se) „Ale jo, tohle příjemný je. Jen tohle není náš hlavní záměr, my chceme úplně všichni vyhrávat, což je důležitý.“

2 - Tolik střel vypustil Nestrašil na Bartošáka, jedna skončila gólem, repete gólman schytal do hlavy.

