Říčka po výhře Pardubic: Kluci se mě ptali, jestli už jsem hattrick dal

Na konci první části se přiblížili na dostřel, ale to bylo vlastně všechno. Jinak se plzeňští Indiáni převážně chytali do pardubických pastí. Tohle pro ně bylo velké sousto. „Pomohli jsme si přesilovkami, náskok postupně zvyšovali a kontrolovali hru,“ povídal Robert Říčka, který v početní převaze nasázel hattrick. Poulíčkův zásah v oslabení pečetil na konečných 1:6. Západočeši padli počtvrté v řadě, vítězové si hoví v čele na osmibodovém polštáři před Spartou.

Jestli si někdo myslel, že Pardubice snad budou po návratu z Ligy mistrů ve Finsku odpadávat, vyšel z omylu. Hrály aktivně, přesně, co potřebovaly. Rozhodly speciální týmy, které Dynamu obstaraly celkem čtyři trefy. Snaha Indiánů se rozpouštěla jak v louhu, i když třemi přesilovkovými góly je spláchl Robert Říčka. Jen na konci první části se Plzeň dostala na dostřel.

„Ve druhé třetině jsme se trochu přizpůsobili soupeři, chvilkami to bylo nahoru dolů, což jsme nechtěli. Ale nějaké extra šance úplně neměli, přečkali jsme to, utrhli se gólově a potom už se to dohrávalo,“ líčil trojgólový střelec, jemuž to v posledních kolech lepí. Během pěti zápasů skóroval už sedmkrát a s 11 zásahy je už třetí mezi extraligovými střelci v závěsu za hradeckým Oliverem Okuliarem (13) a dalším pardubickým útočníkem Lukášem Radilem (12).

V Plzni Říčka zaznamenal druhý hattrick kariéry. První dal ještě v dresu Zlína v prosinci 2016. „Kluci se mě hned ptali, jestli už jsem někdy hattrick dal. Jo, asi před deseti lety, hrál jsem snad třetí sezonu v extralize,“ pátral v paměti po zápase. „Je to samozřejmě příjemné, jsem rád, že se mi to po nějaké době podařilo,“ dodal 34letý útočník.

Skóre otevřel poté, co plzeňský Jan Piskáček dostal dvojí menší trest za hru vysokou holí. Pardubicím přesilovka pomohla. První půlku domácí bojovníci ještě přestáli, potom udeřil Říčka z voleje. „Věřil jsem, že to projde, jinak bych nestřílel. Myslím, že to šlo mezi nohy. Pár zápasů zpátky jsem už takhle jeden gól dal. Pro brankáře je těžké, když se přesunují, skulina mezi betony se objeví,“ popisoval.

Jeho druhá trefa byla jak přes kopírák. Pokud tedy jde o místo a způsob, jakým zakončil. „Hodně týmů hraje deštník jako my, pak už záleží na šikovnosti a kreativitě. Mám výborné spoluhráče, kteří umí v pravý moment nahrát, na mně už je jen tu kombinaci nepokazit a trefit. Podařilo se mi to proměnit. Jsem rád, že jsme přesilovky zlepšili a pomáhají nám v zápasech,“ ocenil.

Podle trenéra Václava Varadi pomohl Říčka pardubických přesilovkám. „Střelu má velmi dobrou. Na přesilovce to hodně zvedl, neměli jsme takovou úspěšnost. Poprvé puk propasíroval přes gólmana, další dva góly byly skvělé,“ povídal.

Zdá se, že Říčka chytil formu, jakou měl ve své první pardubické sezoně 2021/22, kdy byl druhým nejlepším střelcem soutěže. „Těžko srovnávat. Máme jiné mužstvo, hrajeme jiným stylem, pod jiným trenérem. Každá sezona je jiná, ale samozřejmě jsem rád, že se někdy trefím a týmu pomůžu. Ale hlavně, že jsme na vítězné vlně,“ dodal Říčka.

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 19 14 1 3 1 74:39 47 2. Sparta 19 11 3 0 5 62:42 39 3. Litvínov 19 11 2 0 6 64:54 37 4. Třinec 18 9 3 3 3 61:44 36 5. Liberec 20 8 3 2 7 68:63 32 6. Brno 19 9 1 1 8 56:50 30 7. Mountfield 19 7 2 3 7 50:44 28 8. K. Vary 19 6 4 2 7 51:47 28 9. Č. Budějovice 18 6 2 4 6 43:49 26 10. Olomouc 19 5 1 3 10 38:58 20 11. Plzeň 18 5 1 2 10 40:55 19 12. Kladno 17 3 3 2 9 40:64 17 13. Vítkovice 17 4 1 2 10 41:57 16 14. M. Boleslav 19 4 1 1 13 39:61 15 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

HC Dynamo Pardubice

Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň

Vše o klubu ZDE