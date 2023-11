Boleslav smetla Litvínov! Výhra doma po 51 dnech, pomohl i dlouhý mítink

Celých 51 dnů čekali fanoušci Mladé Boleslavi na domácí výhru. Dočkali se v pátečním svátečním podvečeru, kdy Bruslaři smetli Litvínov 5:0. Gólovou závoru otevřel příznačně Jan Závora, od kterého by to čekal jen málokdo. Pro 21letého odchovance šlo o první extraligovou trefu v kariéře. „Sám jsem to nečekal,“ usmíval se po utkání. Boleslavští vyhráli po šesti porážkách v řadě a přiblížili se soupeřům před sebou.

Naposledy se Mladá Boleslav radovala z domácí výhry 27. září. Od té doby na vlastním ledě šestkrát ani nebodovala. Dočkala se až v pátek proti Litvínovu, který opět ukázal, že venku se mu nedaří. „Měli jsme dneska celkem dlouhý mítink na útočnou hru, protože nám to v minulém zápase absolutně nefungovalo. Pohyb hráčů bez kotouče, nebyli jsme pospolu, byli jsme roztahaní po celém hřišti...“ přiznal trenér Richard Král.

Nový boleslavský kouč oproti středeční premiéře do sestavy příliš nesáhl. Prohodil jen centry, jinak nic. Rozhodně to ale byli jiní Bruslaři než proti Mountfieldu HK. Sebevědomější, obětavější, drzejší, zkrátka lepší. „Snažíme se být pozitivní, nepřipouštět si to, kde jsme. Hrát aktivně, aby byli hráči sebevědomí, aby se nebáli hrát s pukem. Dnes odvedli slušnou práci,“ chválil Král.

Bruslařům se vyvedl už start do zápasu. Po půl minutě napálil Petr Gewiese tyčku, sebevědomou akci předvedl Zach Osburn, v oslabení se famózně předvedl Joachim Rohdin. Dlouho se ale hrálo za bezbrankového stavu. Když už to vypadalo, že boleslavská neproduktivní křeč bude pokračovat, přišlo vysvobození.

Ve 28. minutě otevřel skóre svou první extraligovou trefou Jan Závora. Muž, od kterého by to čekal málokdo. „Obrovská euforie! První gól v extralize, hrozně moc pocitů, ani si to pořádně teď moc nevybavuju, co se dělo potom, ty emoce. Byla to obrovská radost,“ popisoval. Za dalších 13 sekund navíc zdvojnásobil vedení Róbert Lantoši, pro změnu nejproduktivnější hráč Mladé Boleslavi. Následovaly další branky, které už jen zvyšovaly nadšení na tribunách.

„Každé vítězství chutná krásně, dlouho jsme tady děkovačku neměli, fanouškům to dlužíme. Dali jsme si pokřik, který jsme dlouho neslyšeli. Všichni jsme si to užili. Každá výhra tým posouvá, takže doufám, že nás to zase posune. Jedno vítězství nestačí, musíme hrabat dál. Doufám, že přidáme hned další, abychom se od toho spodku odlepili, protože to je hrůzostrašný,“ přidal pohled na tabulku brankář Filip Novotný, který vychytal první čisté konto v sezoně.

Litvínov popáté z osmi zápasů venku nebodoval. Vítězná aura se z Vervy pomalu začíná vytrácet. Podruhé za sebou nevstřelila gól. „Každé mužstvo, možná mimo jednoho, si projde nějakou vlnou výkonnosti. Bohužel teď to na nás padlo. Pracujeme na tom, ale víme, že teď nejsme v úplně optimálním rozpoložení,“ dodal trenér Karel Mlejnek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:16. Závora, 27:29. Lantoši, 32:03. Fořt, 44:17. Järvinen, 51:22. Malát Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, Pláněk, Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Aaltonen (A), Järvinen, Rohdin – Suchý, Malát, Šmerha – Závora, O. Roman, Stránský. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Strejček, Šalda, Jaks, Czuczman, Zeman – Koblasa, Kirk, Abdul – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Válek, Kudrna (A) – Zygmunt, Jurčík, Havelka – Gut. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Frodl, Ondráček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3309 diváků