Zámorský popřál Říčkovi, jinak vše špatně. Teď Plzeň zabuší na sousedy

Útočník Dynama byl vyhlášen hvězdou hostů, Petr Zámorský nelepším hráčem domácích. „Boba znám už dlouho, hrál ve Zlíně, poté jsme se potkali ve Spartě. Samozřejmě jsem mu po utkání gratuloval, přestože jsme vysoko prohráli, hodí se to, hattrick člověk nedá každý den. Přeju mu, ať se mu daří. Škoda, že jsme ho víc neubránili,“ líčil plzeňský bek.

Jenže to by se dalo říct o celém pardubickém týmu. „Dvě třetiny možná ještě nějaké měřítko snesly, ale třetí se nám hrubě nepovedla. Pardubice nám zasadily tři rány a potom to dopadá takhle,“ přemítal útočník Jakub Lev, po jehož vyhraném buly dal Zámorský jediný gól Plzně. „Vyšlo to, jenže z podobné situace jsme pak gól dostali,“ připomněl.

Utkání se zlomilo přesilovkami. Plzeň nevyužila z pěti žádnou, Pardubice třikrát skórovaly a jeden gól daly v oslabení. Skóre speciálních formací bylo 0:4. V tom spočíval největší rozdíl v zápase. Před reprezentační pauzou Plzeň ještě v přesilovkách nějaké góly dávala. Tentokrát zamrzla na nule, ke střelbě se moc nedostávala, a pokud, neobstála ani v koncovce.

„Přesilovky byly velmi zlé, oslabení taky. Zakončení musíme radikálně zlepšit. Celkově doplácíme už několik zápasů na svou neproduktivitu, což se znovu ukázalo. Věděli jsme, že Pardubice budou dobře blokovat naše rány, bohužel jsme na to žádný recept nenašli. Taky je to nebolelo. Ale víc aspektů hry nám nevyšlo. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. I svojí hrou jsme jim to hodně usnadnili,“ mrzelo Zámorského.

Do třetí třetiny vstupovali s dvoubrankovým mankem, což mohl být stále ještě hratelný stav. „Říkali jsme si, že je potřeba urvat nějaký bod. Jenže jsme nastoupili na led a vypadalo to tak, jak to vypadalo. Všechno špatně. Třetí třetina byla žalostná,“ přiznal plzeňský obránce.

Pardubice mají velkou sílu a v Plzni ji předvedly. Západočeši padli počtvrté za sebou. Nyní je však čekají zásadnější souboje. V neděli zabuší na vrata v Kladně, příští pátek doma s Olomoucí a pak ve Vítkovicích. Všechno to jsou sousedé z dolních pater tabulky. „Špatný výkon si rozebereme, dobře si zatrénujeme a naladíme se na Kladno. Když to řeknu na rovinu, Kladno je soupeř okolo nás, takže to bude boj o strašně důležité body. Každý se počítá a my chceme rozhodně všechny tři,“ uvedl Zámorský.

„Ještě není ani polovina sezony. Týmy si sedají, doufám, že i my si sedáme. Věřím, že se zlepšíme, ale zlepšovat se budou taky další týmy. Extraliga kvalitní, vidím, co se vrací každý rok za hráče, nikdo víceméně neodchází. Pět, deset, zkušených hokejistů, což je prostě znát. Musíme si to rozebrat, nesmí se stávat, abychom takhle propadli,“ přidal se Lev.

