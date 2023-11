Frolík o čekání na gól i Kladnu bez Plekance: Musíme se s tím poprat

Když se po letech vracel do Kladna, velkou roli pro comeback hrála i možnost zahrát si opět s Tomášem Plekancem. S někdejším reprezentačním parťákem si Michael Frolík (35) ale zahrál jen v šesti zápasech. Další společné starty po konci kariéry dlouholetého kapitána Rytířů už nepřidají. „Bohužel, zdraví řeklo svoje. Je to těžký. Jsem rád, že jsem měl tu čest ho poznat a zahrát si s ním,“ přiznal zkušený útočník po zápase s Plzní (2:4). Lídr a expert na buly Plekancova formátu bude Středočechům podle kladenského rodáka hodně chybět. Byl ovšem rád, že se s ním mohli náležitě rozloučit při slavnostním ceremoniálu.

Sám od sebe očekává, že mateřskému týmu pomáhá i bodově. Michael Frolík se ale po návratu do Kladna dál trápí. Po 14 odehraných zápasech má na kontě pouze asistenci, šance si přitom vytváří. Od utnutí gólového čekání byl kladenský veterán nejblíže ve 43. minutě utkání s Plzní, kdy brankář Dominik Pavlát na poslední chvíli vyrazil jeho dorážku. Nevyužitá šance mrzela vítěze Stanley Cupu z roku 2013 o to víc, když Západočeši po lacině získaném puku udeřili a odvezli si z ČEZ stadionu všechny body.

Proti Plzni jste po vyrovnání z 0:2 na 2:2 byli blízko obratu. Závěrečná minuta první třetina vám zápas ale pěkně zhořkla, viďte?

„Těžko se to polyká. Je to těžká prohra. Myslím, že jsme většinu zápasu byli lepší tým. Utekl nám sice začátek, ale od chvíle, kdy jsme dostali na 0:2, jsme byli lepší. Šli jsme po nich, výborná druhá třetina od nás, když jsme se vrátili do zápasu. Byli jsme skoro celou třetinu u nich. A pak přijde tak blbý gól na konci, kdy nevyhodíme puk a hrajeme si s tím u nás. Musíme to v takových chvílích vyhodit za každou cenu. Už jsme si to říkali několikrát, že tohle se prostě nesmí stávat. Jsou to pro nás těžce ztracený body. Myslím si, že minimálně prodloužení jsme si naším výkonem zasloužili.“

Debakl 1:8 v Brně se vám tedy zřejmě nepodařilo úplně hodit za hlavu.

„Byli jsme všichni naštvaní, tak jsme na to teď chtěli vletět. Jak jsem říkal, byl to docela dobrý zápas od nás. Ve třetí třetině jsem tam úplně prázdnou bránu, jednu dorážku… Tohle prostě musí být góly. Jde to i trošku za mnou, tohle se musí dávat. Bohužel zase hořká prohra pro nás. Musíme si říct o chybách a úsecích, které nám šly a hrát takhle pořád. Pak můžeme myslet na nějaký úspěch.“

Ve 43. minutě jste byl opravdu blízko k prvnímu gólu od návratu do Kladna, Dominik Pavlát ale vaši dorážku na poslední chvíli vykopl. Jak obtížné je pro vás střelecké trápení?

„Je to nějaký zakletý letos. Bohužel. Snažím se pracovat na tréninku, střílet, ale nepadá to tam. Do šancí se přitom dostávám. Měl jsem jich spoustu, ale celkově lajně tam nic nepadne. Chtělo by to nějakého haluzáka, aby se sebevědomí nakoplo. Není to nic příjemného. Jsem tady od toho, abych klukům pomohl i nějak bodově. Musím dál makat a snažit se na to nemyslet. Pamatuji si, že jsem měl sezonu, kdy jsem dvacet zápasů nic nedal a pak mi to tam začalo padat. Je to o tom jednom gólu, kdy to pak z vás trochu spadne. Doufejme, že to brzo přijde.“

Před zápasem jste se oficiálně rozloučili s Tomášem Plekancem . Mrzí vás hodně, že už si spolu nezahrajete?

„Samozřejmě jsem se těšil, že si s Plekym tuto sezonu zahraju, takový byl plán, když jsme se o tom bavili v létě. Bohužel, zdraví řeklo svoje. Je to těžký, ale je pocta se s ním takhle rozloučit. Myslím si, že to měl hezký. Zdraví je holt důležitější v tomto věku. Já mu můžu popřát jenom, ať se mu daří trochu v důchodu a užívá si rodinu. Je to super legenda českého hokeje. Jsem rád, že jsem měl tu čest ho poznat a zahrát si s ním.“

Radek Smoleňák předal loučícímu se kapitánovi pamětní hokejku. Byl to dárek od vás hráčů?

„Šlo to trochu mimo mě, ale kluci se nějak složili. Dělá se to tak i v NHL, trochu jsme to od nich okopírovali, ale myslím si, že je to super památka. Je skvělý, že jsme to takhle dali dohromady. Super dárek, který si může vystavit a vzpomínat.“

Ztráta lídra a pověstného mistra na vhazování výrazně ztíží Kladnu boje v extralize, viďte?

„Takový hráč určitě chybí. Hlavně na buly. On hrál většinu vhazování v útočném pásmu, v oslabení, byl v nich prostě výborný. To vám pak trochu chybí v zápasech. Je to ztráta pro nás, ale zranění k hokeji patří. Musíme se s tím poprat. Je to šance pro mladý kluky.“

Vybavíte si, když jste Plekance poprvé zaznamenal v Kladně?

„Pleky je stejný ročník jako brácha. Hráli spolu v dorostu a juniorech. Už tehdy jsem ho nějak sledoval, nebo se na něj chodil koukat. Díky bráchovi jsem ho poznal už jako dítě. Chodil jsem za nimi do kabiny. Nevím, jestli byl úplně talent jako mladík, ale samozřejmě pak hodně vyletěl, když byl draftovaný. Tři roky na farmě mu hodně pomohly a pak se dostal do Montrealu. Určitě jsem ho sledoval a věděl jsem o něm od mládí.“

