Do extraligy má přijít slovenská věž s finským titulem. Ale kam?

Tuzemské hokejové zákulisí je toho plné, ze slovenské extraligy do té české má namířeno Filip Krivošík. Čtyřiadvacetiletý centr či pravý křídelník obléká košický dres, ale nejpozději v prosinci by se měl stěhovat do některé z tuzemských organizací. Otázkou zůstává, kam, protože zájem o téměř dvoumetrového praváka (193 cm) je na více místech. Schopného středního útočníka drahnou dobu shánějí ve Vítkovicích, ale podle informací iSport.cz by někdejší mládežnický reprezentant mohl přijít do Mladé Boleslavi.