Smoleňák v Hradci jako soupeř: Těším se, ale... Jágr po nás neřve

Rozlučkové video s příznivci východočeského klubu zkraje října natáčel vícekrát. Radka Smoleňáka přepraly silné emoce, kameraman měl přesčas. Byla to na české poměry mimořádně silná výpověď hráče o vztahu ke klubu, z nějž odešel do Kladna. V Hradci nechal kus sebe. Nyní mu za to lidé poděkují.

Do Hradce si jedete pro ovace, ale domů byste si nejradši odvezl body, nemám pravdu? Nebo obojí.

„Moje ideální představa je samozřejmě vyhrát. Kladno potřebuje body a nemůžeme se koukat, proti komu zrovna hrajeme, každý bod je dobrý, kór v naší situaci. To je můj hlavní focus. Pokud to vezmu z osobní stránky, přepadávají mě smíšené pocity. Do Hradce se hrozně těším, na všechny lidi, na stadion, zároveň nevím, co čekat.“

Od koho?

„Hlavně od sebe. Uvidíme, jak to tam na mě celé dolehne, nebo nedolehne. Natěšený jsem ale obrovsky. Půjde o speciální zápas, na který budu vzpomínat.“

Neodvede vám všechna předpokládaná sláva myšlenky od potřebného soustředění na práci?

„To zase ne. Jsem nastavený tak, že jakmile se vhodí puk, zajímá mě jenom má práce. Je zapotřebí, abych týmu pomohl a on jako celek dobře fungoval. Ale předpokládám, že husí kůži budu mít už jen při nástupu na rozcvičku. Na zimáku, který dobře znám, ovšem teď už v jiném dresu.“

Kdyby se mělo všechno povést na sto procent, jak by to vašima očima vypadalo? Dva góly, tři body a aplaus z tribun?

„Ideál? Vyhrát 5:0 v suchým triku, tři góly ode mě a dva od Froldy (Michaela Frolíka), který se potřebuje trefit jako sůl. A aby mě lidi pěkně přijali.“

V jakém rozpoložení přijedete do Hradce po pěti porážkách v řadě?

„Pokud pominu totální kolaps v Brně (1:8), kde z naší strany nebylo co rozebírat a chyb jsme nadělali milion, ve všech prohraných zápasech jsme měli výborné pasáže, spoustu minut jsme hráli dobře. Po většinu času jsme se prezentovali hokejem, jakým se prezentovat chceme. Ale výsledky to bohužel nepřineslo a ztracené body nám schází. O tom žádná. Na druhou stranu, jsem optimista v tom, že do velké míry dokážeme hrát hokej, o němž jsme přesvědčeni, že nám bude body přinášet. Doufám, že to co nejdřív prolomíme, ideálně hned v Hradci. Musíme zůstat pracovití, nehrát si na něco, co nejsme nebo co nám nejde. Jsem přesvědčený, že to brzy obrátíme opačným směrem.“

Neuspokojil vás výstup ze spodních pozic? Protože záhy jste začali sbírat porážky a opět klesli dolů.

„Byli bychom úplní blázni, kdybychom si mysleli, že teď jsme v klidu a dole už hrát nebudeme. Sezona je dlouhá. Naším cílem je předkolo a je nám jasné, že to bude do posledního kola boj o každý bod. Díváme se sami na sebe a já věřím, že sílu týmu a kabiny máme na to, abychom vytyčený cíl splnili.“

Majitel Jaromír Jágr dává nějakým stylem najevo nespokojenost z posledních výsledků?

„Džegr je v kabině každý den, vídáme se neustále. Není to tak, že by za námi přišel a začal po nás řvát. Všichni máme totožné ambice, nároky a situaci vnímáme stejně. Probíhá dennodenní komunikace všech lidí v týmu, celý realizační tým si k tomu má co říci a řešíme vše společně. Jde jen o to vymyslet, jak body znovu získávat.“

Zůstáváte nyní o to déle na zimáku?

„Já můžu hodnotit jen období, od kterého na Kladně jsem. Pracovní morálku máme skvělou. Pokud budeme pokračovat v dřině při trénincích, musí se to ukázat i v utkáních. Chce to trpělivost, vydržet, mít hlavu nahoře a jít si za svým.“

Tomáš Plekanec tak přiloží ruku k dílu?

„Jo, Pleky za námi chodí. Není tu každý den, ale kdykoli má volno a rodina ho pustí, dorazí sem a řešíme náš hokej. Pomůže radou k přesilovce, oslabení a podobně. Kdo jiný by nám měl radit než on. Vážíme si toho.“

Po nástupu k Rytířům jste sázel jeden gól za druhým, vaše trefy přinášely body. Nyní jste na sedmi utkáních bez bodu, přitom mančaft znáte líp a líp. Máte vysvětlení?

„Takhle bych to nebral. Vím, jak to v hokeji chodí, střídají se různá období. Jednou se od vás odrazí všechno správným směrem, příště do toho šijete jako hluchý do vrat a nic. Důležité je mít hlavu neustále správně nastavenou. Všichni vědí, že moje práce je hlavně před bránou, a tam se snažím hrát pořád stejně, případně se ještě zdokonalovat. Zrovna teď je chvíle, kdy se snažím ještě víc pracovat na detailech, aby kluci vedle mě viděli, že i v mém věku dokážu dělat nepříjemné věci pro soupeře. Jasně, že budu rád, pokud to brzy prolomím, ale nejde o středobod mého hokejového uvažování nebo myšlení.“

V Česku je zabydlený výraz buzerantský hokej, spočívající v tuhé a soupeři nepříjemné defenzivě. Není téma, aby se k němu Rytíři na čas přiklonili?

„Každý to hraje po svém. Jsou týmy, které tohle hrají a sází na to. Můj názor je, že extrémní verze takového hokeje je v uvozovkách čekáním na smrt. My ani nemáme kádr na to, abychom čekali, co s námi ostatní provedou. My se musíme prezentovat dobrým bruslením, tvrdou dřinou a být dobří v soubojích. To je naše hra.“

Chystá se choreo

Hradečtí fanoušci jsou po extralize známí jako tvůrci originálních transparentů a všelijakých pozdravů z početně zastoupeného kotle. Zajímavé choreo chystají i na páteční duel proti Kladnu, za něž nastoupí Radek Smoleňák, fanoušky Mountfieldu oblíbená figura. Šestatřicetiletý útočník strávil na východě Čech šest sezon, stal se zdejším lídrem a kapitánem. V předchozí sezoně už však nedostával moc příležitostí, spekulace o odchodu se proměnily v realitu na začátku října. V pátek se prvně od té doby ukáže v hradecké aréně. Čeká se emotivní přivítání.

