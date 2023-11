Obrat, jaký by Litvínov nezvládl před rokem. Kudrna: Nesmí to být pravidlo

Ještě před rokem by se vám něco podobného asi nepovedlo, co myslíte?

„Nevím, jak by to bylo loni, ale to je už za námi. Od začátku to byl těžký zápas. Ale podařilo se nám dát rychle góly a myslím, že i energie od fanoušků nám pomohla k vítězství. Tentokrát se nám podařilo zápas otočit, nesmíme to však brát jako pravidlo a spoléhat, že to vyjde pokaždé. Takže musíme hrát od začátku líp.“

Měli jste dobrý nástup, jenže před vlastní brankou jste nechávali volné hráče, inkasovali, nebyli včas u dorážek. Najednou jste prohrávali 0:3. Co pak spustilo vaši lavinu?

„Myslím, že využitá přesilovka, z níž padl náš první gól. To nás nakoplo. Pořád ještě zbývalo dost času. Hráli jsme doma, takže nám pomohla hala. Napadaly tam další góly a dotáhli jsme zápas k vítězství.“

Co se ve vás odehrává, když se najednou začne takhle dařit, všechno funguje, jsou tam věci, jaké chcete, jdete si tvrdě za vítězstvím?

„V tu chvíli přichází euforie. Zajda (brankář Šimon Zajíček) nás taky vzadu výborně podržel, takže jsme rádi, že to tak vyšlo a nakonec jsme uhájili výsledek.“

Zažil jste někdy podobný obrat?

„Takhle narychlo neřeknu, jestli ano, nebo ne. Ale jakékoli vítězství je super. A po takovém obratu ještě víc. Ukázali jsme charakter, že se nevzdáváme za žádného stavu.“

Co se dělo na střídačce na začátku druhé třetiny, kdy jste za stavu 0:2 dostali rychle třetí branku?

„Pořád zbývalo dost času. Snažili jsme se mít hlavy nahoře a předvádět svou hru. Už o první přestávce jsme si k tomu v kabině něco řekli my i trenéři. Hned jsme dostali na 0:3, ale potom nám pomohly přesilovky a góly, které jsme dali dost rychle za sebou. To bylo důležité.“

Začali jste víc napadat, dostávali se k pukům. Z toho pramenily chyby soupeře? Byl tohle klíč k úspěchu?

„Asi ano. Za stavu 0:3 jsme se snažili být stále aktivní a jít po nich, napadat. Padly z toho nějaké góly, nakonec to přineslo úspěch.“

Sám jste se trefil po deseti zápasech. Cítíte úlevu?

„Super, ale podstatnější je, abychom vyhrávali. Od toho jsme tady. Nálada a celá atmosféra okolo je vždy lepší, když se vyhrává. A samozřejmě se i líp hraje.“

S Matúšem Sukeĺem jste tvořil třetí sezonu ustálenou a sladěnou dvojici, předtím jste spolu nastupovali ve Spartě. Jak se vám hraje bez něj?

„Je škoda, že je Suky na dlouhou dobu pryč. Utrpěl nešťastné zranění. Ale my ostatní jsme tady k tomu, abychom ho zastoupili a pokračovali ve výkonech, které nás dovedou k vítězství.“

Je pro vás těžší najít správnou chemii s někým dalším, když si musíte zvykat na jiné spoluhráče?

„Určitě se najdou detaily, které jsme se Sukym měli zažité. Ale všichni musíme být připraveni na to, abychom mohli hrát s každým. Všechny lajny hrají v podstatě stejný systém, takže musíme být schopni nastoupit s kýmkoli a kdekoli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:46. Kirk, 28:47. Kudrna, 30:04. Koblasa, 35:08. Kirk, 46:17. Zygmunt, 49:46. Abdul Hosté: 08:37. Černoch, 11:16. Hladonik, 21:40. Koffer, 51:12. Stříteský Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zeman, Zile, Demel (A), Baránek, Šalda, Czuczman, Kočí – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Koblasa – Kudrna, Jurčík, Maštalířský – Havelka, Gut, Zygmunt. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Pulpán, Mikyska, Stříteský, Huttula, Dlapa, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Hladonik, Jiskra, O. Beránek (A) – Koffer, Černoch (C), Zetterberg – Redlich, Kofroň, Bernovský. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Svoboda, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5094 diváků

