Sudí namíchli Kladno, to pak padlo na dno. Novotný hrdinou v suchém triku

S končícím Tomášem Plekancem se rozloučili hořkou prohrou. Poté, co byl v Kladně slavnostně přivítán Tomáš Kaberle jako nový člen hokejové Síně slávy, padli na dno. Rytířům začal proti Mladé Boleslavi přímý souboj o vyhnutí se poslednímu místu tabulky a baráži. Byť v duelu 22. kola dvakrát vedli, museli skousnout prohru 2:3 po nájezdech a zahučeli do suterénu extraligy, ze kterého naopak utekli Bruslaři. Přitom v 60. minutě se chvíli zdálo, že bude vše jinak.

Zatímco minulou neděli museli Kladenští v závěru zápasu s Plzní spolknout hořkou tabletu po individuální chybě, nyní vstřebávali brzký pískot rozhodčích. Zbývalo 35 sekund před koncem třetí třetiny, když bek Rytířů Ondřej Slováček vystřelil od modré čáry na branku Mladé Boleslavi, před kterou se puk odrazil od Eduardse Tralmakse přímo za záda Jana Růžičky. Nadšení domácích hokejistů a fanoušků se ale rychle proměnilo v nepochopení a vztek.

Sudí třetí trefu Rytířů neuznali. Důvodem bylo postavení Jakuba Klepiše v brankovišti, ze kterého ale zmizel ještě předtím, než se puk dostal do branky hostů. V tu chvíli už ale bylo po písknutí přerušující hru. Z tribun okamžitě začal hlasitý pískot směrem na rozhodčí. Jednoho z nich dokonce zasáhl fanoušek kelímkem s pivem, za což byl podle zápisu vykázán ze stadionu. Okamžik, který namíchl domácí publikum, se nijak nepřezkoumával, ani Kladno si nevzalo trenérskou výzvu.

Kladenská střídačka sice měla možnost vzít si challenge, ale nechtěla riskovat, že by v případě špatného využití museli Rytíři na konci třetiny hrát oslabení proti týmu s nejlepší přesilovkou v sezoně. „Asi by to nebylo nejchytřejší rozhodnutí,“ usoudil asistent trenéra Pavel Skrbek.

„Mysleli jsme si, že by se na to měli podívat oni. Oni nám ale řekli, že nemůžou, že si musíme vzít challenge. Pak už to bylo na trenérech, jak se rozhodnou, jestli si to vezmou, nebo ne. Trenér se rozhodl, že ji nevezme. Já záběry vůbec neviděl, ani na kostce. Udělali to tak, jak uznali za vhodné,“ komentoval kladenský kapitán Radek Smoleňák dramatický závěr.

Lídrovi Rytířů se přitom v důležitém zápase dařilo. Už v desáté minutě poslal svůj tým do vedení přesnou tečí. O takřka 20 minut později se po krásné akci z gólu poprvé od svého návratu radoval útočník Michael Frolík , který na soutěžní trefu čekal od 20. března. O radost střelce a přihlížejícího Tomáše Kaberleho jako nového člena Síně slávy kladenského hokeje ale připravili Bruslaři.

Z extraligového dna se Boleslav dokázala vyškrábat při nájezdech, ve kterých brankáře Růžičku vystřídal Filip Novotný. Ze zkušenějšího parťáka se nakonec stal hrdina Středočechů v nepropoceném triku, Kladnu nic nedovolil. „Bylo to takový hrozně rychlý, že jsem to asi ani nevnímal a nepřemýšlel nad tím. Vlezl jsem tam a dobře to pro nás dopadlo. Výhra je určitě důležitá. Dotáhli jsme se a začínáme od znova,“ ulevil si gólman.

Mladá Boleslav poslala díky lepšímu skóre Kladno místo sebe na poslední místo. Dole v tabulce jsou tři odpadlíci, oba protivníci mají ještě s Vítkovicemi stejný počet bodů (18).

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:01. Smoleňák, 29:15. Frolík Hosté: 27:29. Järvinen, 45:22. Stránský, . Lantoši Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Jarůšek, Melka, Frolík – Strnad (A), Babka, Smoleňák (C) – Bláha. Hosté: J. Růžička (s.n. F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, Pavlík, Štibingr – Skalický, Fořt, Lantoši – Malát, Järvinen, Aaltonen (A) – Závora, Suchý, Šmerha – Dvořáček, O. Roman, Stránský. Rozhodčí Hribik, Květoň – Ondráček, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2915 diváků

