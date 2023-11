Lukáš je zpátky v akci: Popíšeme nový list, doufám, že jiným písmem

Od pátku je jasno, že hradecká brána je jeho. Patrik Bartošák je mimo tým, takže práce čeká Jana Lukáše tak často, jak jen to bude možné. Těšil se na novou štaci ve Finsku, ale SaiPě se nedařilo, tak se vrátil do extraligy, jen ne do Olomouce. Plácl si s Hradcem. „Jsem rád, že znovu chytám a mám zápasové tempo. Je to pro mě důležité,“ říkal po porážce v Pardubicích 2:5. Pro gólmana večer vyloženě na houby. Soupeř měl hodně přesilovek, s tím se pracuje těžko.