Brněnské pyro i dřepkins. Sudí se omlouval. Modrý: Co k tomu říct?

Kometa po třech výhrách v řadě padla na ledě Olomouce (1:3), která naopak svou vítěznou sérii natáhla na tři špíly. Do průběhu moravského derby zasáhly i chyby sudích, což Libora Zábranského nepotěšilo.

Dřepkins! Pamatuje na Sněženky a machry? Brněnští fanoušci si na legendární českou komedii zahráli hodinku před tradičně exponovaným duelem v Olomouci. Když je policie doprovázela v kordonu přes Náměstí hrdinů, jednu z nejfrekventovanějších křižovatek města, sedli si příznivci Komety v rámci specifického humoru na dlažební kostky.

Hnuli se až na několikátou výzvu bezpečnostního sboru a pokračovali na nedaleký stadion. Z jihu Moravy si na Hanou po cenných skalpech Pardubic a Sparty přivezli dobrou náladu. Oslavnou. I proto, že boss Libor Zábranský měl v sobotu padesát, o čemž oficiální webovky informovaly patetickým článkem. „Měli jsme týmovou akci, společenský galavečer. Kromě Libora se slavily i sedmdesátiny celé Komety,“ prozradil kouč Jaroslav Modrý.

Ti „nejinteligentnější“ z příznivců hostů pak ve vyprodané „plecharéně“ rozbalili pyrotechniku. Za Konrádovou kasou se nepříjemně dýmilo. Více než pěti tisícům diváků i hráčům se nedýchalo moc dobře...

„To jsem ještě nezažil,“ usmál se bek Jakub Sirota. „Já ale fanoušky během zápasu moc nevnímám. Vždycky vidím jen tak první tři řady, vršek už ne. Blbá byla akorát ta mlha hned někde u očí.“

Šero nad ledem, tentokrát výjimečně nezpůsobené stařičkým vybavením, ale hloupostí pár jedinců, jako by symbolizovalo hon Brna za body. Marná snaha. Brankář Štěpán Lukeš, jenž nahradil odpočívajícího Dominika Furcha, tak ani ve třetím zápase sezony nedosáhl na výhru. „Není to pro mě jednoduché, ale s tím jsem přicházel,“ hlesl.

Porážku 1:3 formovala zejména situace z 25. minuty. Jakub Flek se prohnal kolem Dalibora Řezníčka, ten dynamického útočníka nejdřív hákoval, pak seknul a na konec podrazil. Trestné střílení? K překvapení všech se nepískalo. Nic. Pokračujte.

Flek pak dojel za sudím Jiřím Ondráčkem pro vysvětlení, rozhodčí se mu omlouval za chybu. „Každý na to máme jiný názor...“ nepouštěl se do kritiky, ač bylo vidět, jak ho moment štval. A nejen ten. Za chvíli se s muži v pruhovaném hádal Martin Zaťovič s Tomášem Marcinkem.

Atmosféra byla vyhrocená, dvě minuty nato totiž Sirota rozhodl utkání přesilovkovou trefou. „Co k tomu říct?“ marně hledal slova Modrý. „Rozhodčí se omluvil. Kredit, že to uznal. Respektujeme to, jsme lidi, stane se, i když by nemělo. Měli jsme být produktivnější,“ dodal.

Ze Zábranského padesátin se tak nakonec vyvinula spíš dodatečná oslava olomouckého asistenta Róberta Petrovického, jenž stejné jubileum prožíval před měsícem. „Skvělá robota,“ cenil si slovenský trenér „kohoutů“. „Dařil se forčekink. Všichni to ubojovali díky obrovskému srdci. Těší nás to. Bylo to hodně fyzicky náročné, ale hnala nás skvělá atmosféra,“ doplnil Tomajkův kolega.

Všechno pozitivní nicméně navzdory perfektní náladě u domácích nebylo. Management klubu štvalo, že se početné securitce navzdory okamžitému zásahu v sektoru fanoušků Komety nepovedlo pyrotechniku uhasit. Hrozí flastr.

A realizační tým zase počítá ztráty. V průběhu zápasu odstoupil Lukáš Kucsera, Adam Rutar i Karel Plášek. Jejich úterní start v Hradci Králové je nejistý. Jana Káňu zase trápí zranění v horní části těla a nemocný Pavel Musil dobírá antibiotika.

