Zbraň pro reprezentaci? Kousal baví Spartu, extraligu drtí kreativitou

V listopadu nechyběl v nominaci trenéra reprezentace Radima Rulíka na turnaj Karjala. A to i přes to, že v kolonce gólů u něj nenajdete číslo, z kterého by se vám zamotala hlava. Aktuálně je v sezoně na pěti. Sparťan Pavel Kousal má ale jiné přednosti, kterými chybějící počet branek nahrazuje. Kreativita, hokejové myšlení a především herní drzost a sebevědomí. To z něj dělá jednoho z nejlepších útočníků extraligy, což potvrzují i data. Co dalšího o jeho hře říkají?