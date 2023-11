Havelka odvolal trest a pomohl Spartě. To pravidlo nemám moc rád, řekl Gross

Běžela 49. minuta, nerozhodný stav, na trestné lavici vyloučený Petr Koblasa. Litvínov hrál v oslabení. Sparťan Řepík dostal trest za podražení po zákroku na hostujícího Martina Havelku. Domácí by přišli vyloučením o početní výhodu, útočník Vervy však sám verdikt u rozhodčích odvolal. Sklidil za to ovace zcela zaplněné O2 Arény.

„Myslím, že jsem spadl sám, proto jsem to odvolal. Možná tam nějaký kontakt byl. Ale určitě to nebylo tak hrozné, abych neodvolal trest,“ vykládal. Něco podobného jako předvedl ve fotbale Ronaldo. Havelka se přirovnání pousmál. „Možná jsem takový, nicméně tresty za simulování se trošku zpřísnily. Ačkoli to kolikrát fauly i jsou, stejně dostanu deset procent (z platu). Raději jsem to odvolal,“ pokračoval.

Přitom jeho tým mohl v inkriminovaném okamžiku dorovnat stavy a po vypršení trestu by hrál přesilovku. Třeba by se zbytek zápasu vyvinul jinak. „K ničemu takovému hráče nenabádáme, ale taky jim nic nezakazujeme. Pokud to tak cítí a udělají to, je to z mé strany OK,“ pravil smířlivě litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Jeho sparťanský protějšek Pavel Gross přednesl jiný názor. „Tohle pravidlo nemám moc rád. Buď se něco pískne, nebo ne. Buď tam zahrají nějakou komedii, nebo ne. Zaráží mě, že v české extralize je strašně moc trestů za nafilmované pády. Až mě z toho mrazí. Každý týden je někdo potrestaný (za nafilmovaný pád). Jestli se něco pískne, tak se to písklo, a nemělo by se z toho ustupovat. Tyhle věci nekomentuju. Je tady hrozně moc nafilmovaných pádů,“ dodal.

Necelé tři minuty po Havelkově přiznání se trefil domácí Pavel Kousal a strhl vedení na stranu Sparty. Krušnohorci prohráli 1:3. Havelka však trval na tom, že by nic neměnil. „Tohle mi vůbec neproběhlo hlavou. Věděl jsem, že faul nebyl, proto jsem to odvolal. Spoluhráči mě pochválili, i když byli taky trošku hořcí, že nešlo o nedovolený zákrok. Nicméně takhle by to mělo být všude,“ dodal litvínovský útočník.

