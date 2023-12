Ton o oslavě 120 let Sparty: Jágr je největší ryba. Co další legendy?

Sparta chystá velký svátek. Příští týden oslaví 120 let od založení hokejového klubu a k jubileu přichystala velkolepý program. V sobotu 9. prosince nastoupí v holešovické hale legendy Sparty proti výběru hokejových ikon. Účast potvrdil i Jaromír Jágr. „Znovu se potkáme s hráči, s nimiž jsme tady vyhrávali tituly. Zahrát si opět před zaplněnou Sportovní halou, to jsem myslel, že už nezažijeme,“ řekl Petr Ton, s 293 góly nejlepší střelec historie klubu, nyní výkonný manažer. Na led vyjede taky.

Sám jste taky kus sparťanské historie, viďte?

„Plno lidí to už nepamatuje, ale na podzim 2003 jsem se zranil ve Vsetíně a vrátil se, když Sparta slavila sto let utkáním se Znojmem, 10. ledna, prohra 1:5. Takže jsem nastoupil v utkání ke sto letům a při sto deseti hrál ve Spartě svou poslední sezonu, kterou v klubu považuju za svou životní. Ani se to nezdá, ale od založení uplynulo už sto dvacet let. Po kariéře jsem se dostal do manažerské funkce, za dvě desetiletí zažil tyhle tři velkolepé akce.“

Napadlo by vás, že budete ve Spartě tak dlouho a ještě po tolika letech?

„Ne. Přišel jsem v devětadvaceti letech, na podzim mi bylo třicet. Nedokázal bych si představit, že můžu být tak dlouho součástí takového kolosu a nejstaršího klubu v republice.“

Natož, že se stanete historicky nejlepším střelcem?

„Ono to asi souvisí s tím, co jsem říkal o svém věku. Podepsal jsem po návratu z Finska tříletou smlouvu. Přišel jsem spíš na sklonku kariéry s tím, že chci dosáhnout nějakého týmového úspěchu. Ten rok jsme prohráli semifinále. Že to nakonec dopadlo, jak dopadlo, a my pak získali dva tituly, za to jsem rád, i když někteří sparťani to asi špatně chroupou. Pořád mě považovali za Kladeňáka.“

Jak se těšíte do holešovické haly?

„Bude to velký hokejový svátek. Znovu se potkáme s hráči, s nimiž jsme tady vyhrávali tituly. S mnoha z nich jsme se od té doby neviděli. A zahrát si znovu před zaplněnou Sportovní halou, to jsem myslel, že už nezažijeme.“

Tentokrát půjde o vzpomínky, co můžou lidé očekávat?

„Uvidí všechny legendy, co jméno, to pojem. Myslím, že úroveň to bude mít jen pro ty, kteří nesledují hokej. Víte sám, že když děláte nějakou práci, musíte se jí věnovat denně. Platí to zvlášť u hráčů, kteří byli zvyklí na jistou úroveň a rychlost. Udělat něco s pukem, dát blafák, pěknou přihrávku. Hlava by chtěla, jenže tělo prostě neposlouchá. Netvrdím, že by nebyl čas. Ale lepší už nebudu. Nejde ani tak o fyzičku, spíš co jsme byli zvyklí dělat s pukem. Proto jsme v něčem vynikali, proto někdo něco dokázal.“

Ale tyhle věci člověk nezapomene, co myslíte?

„Jenže věk a vývoj nezastavíte. Kariéru jsem měl dlouhou, skoro třicet let. Cítil jsem se dobře třeba ještě v pětačtyřiceti. Ale pak je každý rok strašně znát. Před dvěma lety se loučil s kariérou Jarda Bednář. Šel jsem na led bez jediného tréninku. Vyprodaný stadion v Edenu, krása. A teď to najednou nešlo. Ale nechci, aby to vyznělo, že si stěžuju a brečím. Jde o to se připravit krátkodobě. O dobrý vnitřní pocit, aby si to člověk užil. A diváci taky.“

Zápas si zahrají olympijští vítězové, mistři světa, vítězové Stanley Cupu, včetně Jaromíra Jágra. Jste spokojený, jak se podařilo manažersky dotáhnout sestavy obou výběrů?

„Nebudu se chlubit cizí prací, tohle má na starost marketingové oddělení. Úplně jsem do toho nebyl zainteresovaný, jen do styku s hráči, pokud jsem dostal pokyn. S Jardou (sportovní manažer Hlinka) a dalšími. Oznámili jsme Jardu Jágra, on je asi největší ryba. Ale těch jmen je hrozně moc.“

Zatím nehraje ani za Kladno. Bylo těžké ho ulovit?

„Nebylo to úplně jednoduché. On je však velký profík. Když jsme ho oslovili poprvé, nevěděl ještě úplně, kdy se vrátí, jestli bude hrát. Zůstali jsme trpěliví. Ke Kladnu mám blíž díky Jirkovi Burgrovi, s nímž jsme velcí kamarádi a hodně spolu mluvíme. Jirka mi s tímhle hodně pomohl.“

Musela Sparta slíbit Jágrovi třeba nějaké hráče pro Kladno?

„Samozřejmě, že tam bylo nějaké zlobení, co za to. (usmívá se) Ale řekli jsme, co po něm chceme, co bychom si přáli, že máme připravené ještě různé projekty. Na to Jarda slyšel.“

Řekl jste, že před dvěma lety v Edenu to nebylo ono. Co tentokrát, až na vás dýchne atmosféra staré haly, kdy půjde o Spartu?

„Tehdy to bylo v létě, ještě jsme nechodili na led. S Jardou Bednářem jsem zažil výbornou sezonu v Jyväskylä. On mě i někde zmínil jako jednoho z top spoluhráčů a já si ho za to strašně vážím. Z toho důvodu jsem mu nechtěl říct, že nepřijdu. Nebylo to takové, ale teď je to pro mě úplně něco jiného. V Holešovicích jsem dal už v roce 1992 své dva první ligové góly. Ani by mě nenapadlo, že tam později strávím jedenáct let. Teď máme možnost slavit tam velké výročí. Takže pro mě to pocitově bude vrchol. Ta hala má pro mě od začátku až do konce velké kouzlo a emoční náboj.“

Hráči pro utkání Návrat legend

VÝBĚR SPARTY

brankáři: Duba, Neuvirth, Přikryl

obránci: Černošek, L. Gudas, Hajdušek, Hanzlík, J. Nedvěd, Pilař, Ptáček, Srdínko, Vykoukal

útočníci: Broš, Doležal, Jaroslav Hlinka, Hosták, Hrdina, Chabada, Kratěna, P. Martinec, Netík, Přibyl, Sivek, Ton, Volek, D. Výborný, Zelenka, Žemlička

trenéři: F. Výborný, Havel

VÝBĚR ČESKO-SLOVENSKÝCH HVĚZD

brankáři: Pavelec, Rolinek, Salfický

obránci: Čáslava, Holaň, Jurčina, Klesla, Mojžíš, F. Musil, Němec, F. Novák, L. Procházka, Sekera

útočníci: Bednář, Čajánek, Hanzal, Irgl, Jágr, Koreis, Kotalík, E. Musil, Nedorost, Novotný, Průcha, Ťoupal, Válek, Vlasák, Vrbata

trenéři: M. Procházka, Ručinský, Špaček

