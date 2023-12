Peterek ve Vítkovicích navazuje na tátu, brzy se mu postaví v derby

Jonáš Peterek ve vítkovickém dresu navazuje na svého tátu Jana. A že má před sebou vysokou laťku. Jan Peterek, současný sportovní ředitel Ocelářů, sice patří mezi třinecké legendy, ale v dresu s rytířem Vítkem ligovou kariéru začínal a nasázel v něm 90 branek. Dvaadvacetiletý útočník na první vítkovickou trefu čeká. „S tátou jsem nabídku konzultoval, ale nijak moc mi do toho nekecal,“ říká s úsměvem junior k nedávnému příchodu do Vítkovic. Pikantní bude blížící se derby.

Nemá tak výrazný a raketový rozjezd jako vrstevník Marcel Barinka. Ten si z šesti extraligových duelů připsal už pět bodů (4+1) a k tomu přidal jeden gól v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů v Rapperswilu (1:2). Nicméně i Jonáš Peterek jde postupně nahoru. Jeho zápasové vytížení z původních několika minut ve čtvrté formaci roste, dostává prostor ve druhé přesilovce. Při vítězství nad Litvínovem 6:2 si připsal první bod.

„Ve Finsku bylo hodně mladých hráčů, tady se musí víc hlídat detaily,“ porovnává přechod z finské Mestis ligy do české soutěže. „Myslím, že každým zápasem si zvykám, ale samozřejmě to ještě chce možná trošku nějaký čas. Doufám, že to bude lepší a lepší.“

Poslední dvě sezony hrál Peterek v nižší Mestis lize. V předchozím ročníku za Kokkolan Hermes (51 zápasů/ 18+21, v play off 6/ 1+1), letos za Joensuun Kiekko Pojat (14 zápasů/ 7+11). Když přišla nabídka z Vítkovic, neváhal.

„Mladá krev, to je podstatné směrem k budoucnosti,“ komentoval trenér Pavel Trnka. „Jonáš si prošel mládežnickými reprezentacemi, ale současně už několik sezon působil v dospělém hokeji, takže získal zkušenosti i pracovní morálku.“

Ve Vítkovicích navazuje na tátu Jana. Hrál za ně v letech 1989 až 1997 a ostravský tým posílil i během výlukové sezony 2004/05 v play off. Právě ve vítkovickém dresu vstřelil Jan Peterek svůj první ligový gól. Už v sedmnácti letech. „Začínal jsem ve čtvrté lajně s Vláďou Vůjtkem a Romanem Šimíčkem a celkem se nám i dařilo,“ vzpomínal Peterek. „Hned v prvním zápase v Plzni jsem dal gól. První ligový, takže jeden z nejemotivnějších.“

Syn Jonáš připouští, že i tátova minulost hrála v příchodu do Vítkovic roli. „Jsem z Havířova, Ostrava je kousek a taťka taky začínal kariéru ve Vítkovicích. Takže jsem byl za nabídku fakt rád. S tátou jsem to pochopitelně konzultoval. Říkal mi, že je to hlavně moje volba, ať se rozhodnu, jak chci. Takže mi do toho nějak moc nekecal.“

Pikantní bude regionální derby. Na programu je během vánočních svátků, Třinec hostí Vítkovice v úterý 26. prosince. „Komu bude fandit mamka? Tak to nevím,“ usmívá se Jonáš Peterek. Hlavně je rád za posun do vyšší soutěže.

„Ve Finsku jsem byl už druhý rok a mým cílem bylo vždy hrát co nejvyšší soutěž,“ přitakává. „V Mestis je hodně mladých hráčů, fakt rychlý hokej. Srovnatelně rychlý s extraligou, ale ve hře je tam více chyb, bylo to víc otevřené. Hokej mě hodně bavil, ale už jsem cítil, že bych se chtěl posunout zase někam dál. Teď doufám, že i góly přijdou. Musím se do šancí začít dostávat, a když už v nich budu, tak je proměňovat.“

