Legendy Sparty na radnici: dojatý „Gusta“, primátor práskl, že je slávista

Jak nejstylověji zahájit výroční oslavy? Hodit se do gala a setkat se s legendami v jedné z nejikoničtějších budov v Praze. Ve středu uplynulo přesně 120 let od chvíle, kdy byla založena hokejová Sparta. A ještě než Pražané rozjedou výroční párty při sobotním zápasu legend, sešli se největší klubové ikony, současné hvězdy či pozvaní hosté na Staroměstské radnici, kde došlo ke slavnostní večeři. Přítomný byl i hostitel v podobě pražského primátora Bohuslava Svobody, který v sále plném sparťanů prozradil, že je slávista. „Ale moje děti jsou zarytě věrné Spartě,“ ujistil.

Zatímco zaplněné Staroměstské náměstí vytvářelo návštěvníkům a kolemjdoucím čím dál vánočnější atmosféru, o pár metrů vedle se radnice Starého Města pražského stala na nějakou dobu baštou plnou sparťanů. S blížící se 19. hodinou proudilo do útrob historické budovy čím dál více legend klubu, jenž si vrcholícími oslavami připomíná velké výročí od 6. prosince 1903, kdy se začala psát historie Sparty.

První ze sparťanských person v artefakty a dresy vyzdobeném Brožíkově zasedacím sále se objevil někdejší vynikající útočník Jiří Hrdina, poté hned bývalý bek a trenér mládeže Jiří Kročák, za kterým se již nesl pronikavý hlas Jana „Gusty“ Havla, jedné z největších žijících legend Sparty.

Na seznamu pozvaných nepřekvapivě nechyběl současný sparťanský kouč Pavel Gross, jenž se potkal s řadou někdejších parťáků, se kterými v rudém dresu před více jak 33 lety vybojoval mistrovský titul. Byť si uvědomuje, že se podle svých slov „klinká na dvou židlích“, z nichž jedné se musí nyní obzvláště věnovat, být součástí výročních oslav si velice váží.

„Absolutně jsem vděčný za to, že tady mohu být. Je to hezká vzpomínka. Jsem si tedy na pár let odskočil pryč,“ narážel Gross s úsměvem na více jak 30 let strávených v Německu. „Ale je moc hezký, že je na něco takového člověk pozvaný a není zapomenutý. Sparta je po 120 letech pořád něco zvláštního. Sparta je tradice polarizující ve společnosti. Buď je milovaná či nenáviděná. Pamatuji si, když jsem tu hrál, hodně hráčů na ni nadávalo, ale stejně si myslím, že si přáli ve Spartě být.“

S každou další osobností Pražanů, nynější oporou či hostem, mezi kterými byl například ředitel Tipsport extraligy Martin Loukota, se v prostorách radnice vytvářeli „debatní“ kroužky, které řešily hokej a především Spartu, případně jaký dres legendy oblékaly, když ještě hrály. V Brožíkově sále se následně přítomní usadili, kde je po hudebním zpestření známý moderátor Libor Bouček přivítal se slovy, že v rámci oslav 120 let půjde o nejkomornější, ale rozhodně o nejintenzivnější akci.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda prozradil v sále plném sparťanů, že je slávista. Zároveň ale ujistili, že klub chová v úctě a děti jsou zarytými fanoušky Sparty







A měl pravdu. Poděkování od sparťanských osobností se dostalo v první řadě sedícímu Bohuslavu Svobodovi . Primátor hlavního města Prahy, který legendy Pražanů hostil na radnici, si následně vzal slovo, kterým zřejmě řadu přítomných zarazil.

„Sparťané, jsem rád, že vás takto mohu oslovovat. Když jsem začínal na Letné, na jedné straně jsem měl Spartu a na druhé Slavii. V rodině jsme se vždycky rozdělovali. Já jsem slávista, ale… moje děti jsou zarytí sparťané,“ uklidňoval Svoboda. „Sparty si nesmírně vážím. Beru ji jako evropský velkoklub. Máte podporu, která se dá srovnat jen s kanadskými kluby.“

Pražský primátor a lékař následně sklidil potlesk. „Skvěle jste vychoval děti,“ prohodil Bouček. A aby toho nebylo málo, dostal Svoboda jako fanoušek Slavie od vedení úhlavního rivala svého týmu dárek – zarámovaný výroční dres. „Jee! Moje děti mě budou nejen milovat, ale i vážit si mě,“ culil se devětasedmdesátiletý politik.

Ještě než se hosté pustili do slavnostní večeře, postaral se moderátor ještě o jeden krásný moment. Přizval k sobě „Gustu“ Havla. Někdejšího obávaného střelce, který i bez zisku mistrovského titulu bude navždy neodmyslitelně spojen se Spartou, vychválil Bouček natolik, až to bývalého československého reprezentant dojalo. Neubránil se i slzám, když dostal otázku, jakou nejsilnější vzpomínku mám spojenou s klubem svého srdce.

„Promiňte, nečekal jsem to“ utíral si slzy Havel. „Pro mě byla jediná, když jsem se dostal do Sparty. To byl můj sen, hrát za Spartu. Byla nejlepší a snažím se, aby byla dál. Teď už za ni nemůžu hrát, ale je to moje srdeční záležitost. Jsem rád mezi mladými. Zdraví potřebuji a podpoří ho lidi, kteří jsou tady. Jedno osobnost vedle druhé. K tomu není co říct,“ řekl dlouholetý manažer sparťanské juniorky.

Pro ikony Sparty šlo pouze o předkrm oslav výročí. Už v sobotu se ve velkém dočkají společně s fanoušky při utkání (18:00) klubových legend s někdejšími českým a slovenskými hvězdami v čele s Jaromírem Jágrem. „Přeci jenom jsme hokejisti a u toho ledu tohle vnímáme daleko intenzivněji. Už se těším, až se opět potkám s kluky. Některé vídám denně, ale jiné jsem neviděl už pár let. Bude to příjemný,“ těší se nejproduktivnější hráč ve sparťanské historii Jaroslav Hlinka.