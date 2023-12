Ujčík obhajuje stopky za napadené sudí: Všichni tomu mohli zabránit…

Mohli incidentům zabránit, nic pro to však neudělali. Proto Viktor Ujčík a jím vedená disciplinární komise vytáhla hned čtyři disciplinární postihy za fyzické napadení sudích. Za karamboly v nedělním extraligovém kole Ujčík a spol. potrestali stopkou na dva mistráky kladenského Michaela Frolíka, sparťana Ondřeje Mikliše, litvínovského Ondřeje Kašeho a Roka Macuha z Olomouce. „Nemůže se přece stát, že strčím do rozhodčího, i když mi zrovna překáží?! To se nedělá,“ stojí si za svým Viktor Ujčík.

Čtyři disciplinární postihy za jedno kolo, to se nevidí. Jde o trend zpřísnění takového chování, anebo hráči z ničeho nic víc vyvádí?

„Sám nevím. V téhle sezoně přišel první případ ve Vítkovicích, kdy kladenský Strnad zavíral mantinel a šel do těla rozhodčímu. Dostal tři zápasy stop. Pak nic a během jednoho kola se vyskytly čtyři napadení sudích. Napadení lidí, kteří mají tu výsadu, že se jim do těla hrát nesmí. Hráč je povinen učinit maximum, aby ke kontaktu nedošlo. Když vjedu do brankáře v brankovišti, taky jdu ven. Tohle je to samé.“

Šlo o úmysl podle vás?

„Je důležité říci, že ani v jednom z aktuálních čtyř případů nespatřujeme úmysl vrazit do sudího, proto jsme rozdali tresty na spodní hranici, což jsou u nás dva zápasy za napadení rozhodčího. Pokaždé však šlo o případy, kdy se tomu dalo vyhnout. Nešlo o situace, kdy rozhodčí na poslední chvíli změní směr o metr a hráč už nemá čas se mu vyhnout. Hráči by si měli uvědomit, že tohle se nedělá. Porovnali jsme to s klipy ze švýcarské ligy, kde za podobné ataky padly vyšší tresty. My to bereme tak, že jde o první vykročení v rámci trestání a zároveň o jasný signál od nás hráčům, že tohle není cesta, kterou chceme jít. Vrážet do rozhodčích? Fakt ne.“

Jste si naprosto jisti, že Frolík, Macuh a Kaše se mohli sudímu vyhnout a že šlo jenom o jejich chybu? Sparťan Mikliš byl jiný příběh.

„Každopádně. Pouze u Macuha bylo Vladimírem Pešinou (šéfem rozhodčích) konstatováno, že se rozhodčí ocitl na místě, kde neměl být. Určitým způsobem olomouckému hráči překážel. Pořád však není důvod, aby hráč svou holí drženou oběma rukama vrazil do zad sudího. A aby ho hodil na zem.“

Litvínovský Ondřej Kaše se odvolal, proč neuspěl?

„Také on měl možnost zabránit střetu. Kdyby ne, postihován nebude. Nemůže se přece stát, že strčím do rozhodčího, i když mi zrovna překáží?! To se nedělá.“

Kaše se obhajuje argumentem, že proti němu sudí vystrčil nohu a srážce nešlo zabránit. Nevěříte?

„Ondra se účastnil on-line disciplinárního řízení, kde vylíčil svoje postoje. My si k tomu taky řekli svoje. Rozhodčí se pohyboval na místě, kde se předpokládalo, že může být. Ondra o něm celou dobu věděl, zaznamenal ho. Že si rozhodčí přibrzdí a dá nohy trošku od sebe, změní pozici řekněme o třicet centimetrů, tak hráči pořád zůstává dostatek času na adekvátní reakci. Ondra mohl jet víc vlevo, anebo přibrzdit. Situace se odehrávala v útočném pásmu Litvínova, nepotřeboval hasit obtížnou situaci na poslední chvíli. Nešlo o to, že zavadila noha o nohu, Ondra Kaše ho trefil prakticky do ramene. Nic úmyslného, zároveň však neudělal nic pro zabránění střetu. O to nám jde. O vzájemný respekt všech aktérů na ledě. A tohle není cesta, kterou bychom se chtěli ubírat. Rozhodčí si musíme chránit. I když jsou bráni jako součást hry, je třeba mít na paměti, že nemají výstroj a neměli by být hráči dohráváni ve stylu, že když mi překříží cestu, že ho naberu a jedu dál s tím, že se nic neděje.“

Přesto a v globálu: neměli by se extraligoví sudí lépe pohybovat a lépe vnímat hru?

„Zrovna tohle je případ, kdy byl rozhodčí prakticky na mantinelu a o Ondrovi nevěděl. Zatímco Ondra o sudím ano. A sundal ho.“

Michael Frolík intenzivně forčekoval protihráče, šlo mu o to získat puk v držení soupeře, nestihl se arbitrovi vyhnout. Možná spoléhal, že on sám se pokusí uhnout souboji. Aby předešel srážce, musel by v mžiku přestat hrát. Co měl dělat jinak?

„Dělal bognu směrem do rohu a sudí mu svým způsobem překážel. Ale zase, nikdy ve své kariéře jsem nezažil, že bych úmyslně strčil do rozhodčího, i když mi překážel. Libor Procházka je součástí disciplinární komise a vzpomínal, že se mu čárový rozhodčí nejednou připletl do cesty, ale vždycky střetu nějak zabránil. U Froldy jsme neviděli náznak sebereflexe, vrazil do rozhodčího a odjel hned pryč. Nepodívá se, jestli mu něco není. A to jsem ještě od dotyčného rozhodčího dostal informaci, že to Frolda navíc okomentoval. Což nemám podložené. Ale asi to nebylo nic ve smyslu: Promiň, nechtěl jsem…“

Ondřej Mikliš se v rámci potyčky se soupeřem postrkoval se sudím, jenž chtěl mele zabránit. Co k tomu dodat?

„Tohle mi z těch čtyř napadení přišlo jako nejmenší provinění. Ale ani tady nemůžete strkat do rozhodčího. Můžu se chtít s někým poprat, pokud mi však sudí vstoupí do cesty, nemůžu ho odstrkovat. V tu chvíli musím chápat, že rozhodčí je tam v roli policajta, který mi chce zabránit ve fyzickém napadení protihráče. Šlo tu o vědomé napadení sudího, měl ho před sebou, strkal do něj.“

Kladenský Radek Smoleňák dostal srážku 10 procent z měsíční mzdy za simulování. Protivníkem byl hákován. Váš pohled?

„Tohle je téměř až učebnicový příklad, kdy se hráč snaží získat přesilovou hru. Ucítí hůl na sobě, přidrží si ji v podpaží a hodí nohy za sebe. Ukázkové přihrávání.“