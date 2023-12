Napadení sudího? Kaše cítí velkou křivdu: Jsem v tom totálně nevinně

V nedělním utkání ve Vítkovicích jste se srazil s rozhodčím v útočné třetině. Proč k tomu došlo?

„Začnu trochu zeširoka. Ještě předtím než mi bylo řečeno, že mě čeká nějaké stíhání, jsem v pondělí ráno zákrok konzultoval se spoluhráči na zimáku. Při nedělním utkání ten incident nikdo moc nezaznamenal, hra v tu chvíli probíhala trochu jinde. A mě zajímal názor druhých. Klukům v kabině jsem říkal, že si jsem na sto procent jistý, že o mě rozhodčí zavadil. Koukli jsme na video, od pana rozhodčího tam byla jasně patrná brzda, pohyb směrem do středu hřiště. Nemohl jsem absolutně zareagovat.“

Čili nepříjemná náhoda?

„Bohužel, blbá náhoda, trefili jsme do sebe. Mám z toho pořádného koňara, navíc, jak se sudí otáčel, kopl mě bruslí do druhé nohy. Kdybych neměl vyztužené ponožky proti riziku řezné rány, kdo ví, co by se stalo. Jasně, nebyl to příjemný moment, ale já jsem v něm totálně nevinně.“

O to víc vás zarazila stopka na páteční a nedělní kolo?

„Zarazilo mě, že jsem byl disciplinárkou prohlášen za hlavního iniciátora srážky. Z druhé strany mě potěšilo, že se za mě klub postavil a podali jsme odvolání proti trestu.“

Očekával jste zrušení postihu?

„Upřímně, počítal jsem s tím. Pořád v sobě mám a budu mít, že jsem potrestaný neprávem. Přišlo mi, že moje argumenty jsou naprosto jasné. A že není o čem polemizovat.“

Komise k verdiktu vydala pouze jeden záběr z hlavní kamery, pracoval jste s jiným?

„U nás jsme si ho přiblížili, měli jsme to celé v lupě a všechno je zřetelně vidět. Popravdě, nesetkal jsem se s nikým, kdo by mi pověděl, že za srážku můžu vyloženě já. Když, tak mi říkali, že je to padesát na padesát. Většina lidí mi po zhlédnutí záznamu suverénně řekla, že mi tam sudí vjel a že jsem těžko mohl dělat něco jiného.“

Jak k tomu tedy došlo vašima očima?

„Brácha udělal protizvrat a asi sekundu poté mi tam rozhodčí vjel ze strany. Po levé straně jsem měl hráče, který se mnou jel přes celé pásmo, měl jsem ho na sobě celou dobu nalepeného. Absolutně jsem nepočítal s tím, že by rozhodčí mohl zabrzdit a trefit mě. Proto mě zaráží, že já jsem byl označen za toho, kdo napadl rozhodčího. Nikdo nebere v potaz fakt, že on ke srážce velkou měrou přispěl. Kdyby neudělal nečekaný pohyb, nic by se nestalo… Chápu, že si extraliga chce chránit své rozhodčí, ale tenhle verdikt mi přijde totálně nešťastný. Jenže ve všech článcích je, že Kaše napadl rozhodčího. Všude moje fotky… Parádní pro moji reputaci a vůbec pro celý litvínovský klub.“

Tomu se navíc poslední dobou nedaří, o to horší je přijmout trest, že?

„Šílený… Je to hrozný jak pro mě, tak pro vedení. Cítím zodpovědnost za náš tým, zrovna teď se nám nedaří, před námi je obrovsky důležitý domácí zápas a já kvůli ničemu, opakuju kvůli ničemu, budu trpět na tribuně. A do toho máme hromadu zraněných kluků.“

Sudí v minulosti schytávali kritiku za nepříliš kvalitní pohyb po ploše a sami ústy jejich šéfa oznamovali, že na tom zapracují. Můžete srovnávat s NHL, jak z toho vyjdou ti zdejší?

„V NHL jsem za sedm let neměl srážku s rozhodčím. Jednou jedinkrát jsme se srazili poté, co jsem dal gól. Podjely mi nohy a trefili jsme se. Jinak žádný incident. Ani nepamatuju, že by někdo z hráčů musel na sudího zařvat, ať se uhne, protože brání hře. Já nechci házet vinu na naše rozhodčí, mají svoje metody a pokyny. Není moje kompetence a právo říkat, že se špatně hýbou. Jen jsem asi z dřívějška zvyklý na něco trochu jiného.“

Prohlédl jste si ostatní videa, na jejich základě dostali vaši kolegové z jiných týmů rovněž stop na dvě utkání?

„Samozřejmě jsem se díval. Ale k tomu se nechci vyjadřovat, ani to nejde. Ti kluci sami musí vědět, proč k tomu došlo. Já můžu zopakovat jediné: cítím se zcela nevinný.“

Takže ani poučení pro příště si nemůžete vzít, nebo ano? Pokud vnitřně cítíte, že jste na ledě nemohl jednat jinak…

„Žádné poučení si vzít nelze. Vůbec nic. Troufnu si říct, že kdyby se stejná situace opakovala desetkrát, bude mít desetkrát stejný konec a já si nezahraju dvacet zápasů. Znovu a naposledy, z mého pohledu nešlo udělat nic jinak. Samozřejmě, že rozhodčího ve hře vnímáte, ne však jako osobu, která by mohla způsobit vzájemnou srážku.“

