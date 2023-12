Gross o oslavách Sparty: Klinkám se na dvou židlích. Byl Mueller téma?

Byť se musí především věnovat současnému týmu, u výročních oslav nemůže chybět. Ve 120 let trvající historii hokejové Sparty má bezpochyby své místo i Pavel Gross (55). Současný trenér Pražanů při oficiálním zahájení oslavné párty na Staroměstské radnici potkal s někdejšími parťáky, se kterými v roce 1990 vybojoval mistrovský titul. „Tohle nás spojuje,“ usmíval se bývalý vynikající útočník. Má nyní o to větší motivaci úspěch zopakovat jako kouč? V rozhovoru pro iSport.cz se rozpovídal také o tom, co s ním dělá vidět znovu staré známé, být součástí klubové historie či jak s kolegy řešili amerického snajpra Petera Muellera.

Nabíhá vám oslavná nálada?

„Klinkám se na dvou židlích, že jo. A té jedné židli se musím věnovat trošku víc, protože je to práce, nás trenérů se Spartou. Na druhou stranu je moc hezký, že Sparta myslí na takové výročí. Zaměstnanci, kteří sedí nahoře, a my je nikdy moc nevidíme, zřejmě dělají neuvěřitelnou práci. Tu, kterou nikdo moc nevidí. Oni připravili event ke 120 letům Sparty. Měl jsem čest tu být i při oslavách 110 let a už tehdy to bylo moc hezký. Člověk tu vidí hodně známých tváří. A ti borci si to navíc v sobotu ještě trochu rozdají a budou mít trošku špás. V každém případě si myslím, že je to moc hezká akce.“

Byť už jste se kulatého výročí Sparty zúčastnil před deseti lety, co s vámi dělá, když znovu vidíte staré známé z hráčských dob a další klubové osobnosti?

„Myslím si, že je to vždycky hezký. Spojuje nás jedna věc a to je… Budu mluvit jenom za sebe. Byl jsem tu krátce, tři roky, ale měl tu čest být součástí týmu, který vyhrál mistrovský titul v roce 1990. O dva roky dříve se nám to sice nepovedlo, to jsme prohráli ve finále, ale pak se to povedlo. To nás spojuje, to je to krásné. Jsou tady kluci a v sobotu ještě budou další, kteří se Spartou vyhráli dvakrát, třikrát, někteří i čtyřikrát, třeba Jirka Vykoukal. To je něco nádherného, ty výhry… Proto jsme tady, proto hrajeme hokej, abychom něco vyhráli. Člověk to nejprve tolik nevnímá, jakou to má chuť, ale časem mu vždycky dojde, jak to bylo krásný vyhrát poslední zápas sezony a oslavit výhru. Je to strašně těžký, ale nádherný.“

I když se podle vás klinkáte na dvou židlích, těší vás, že můžete být součástí oslav?

„Absolutně. Jsem vděčný za to, že tady mohu být. Je to hezká vzpomínka. Jsem si tedy na pár let odskočil pryč. (směje se při narážce více jak 30 let strávených v Německu) Ale je moc hezký, že je na něco takového člověk pozvaný a není zapomenutý.“

Předpokládám, že sobotní výroční zápas legend si nenecháte ujít, viďte?

„Samozřejmě tam budeme. Vezmu i manželku, protože z devadesátých let zná pořád hodně hráčů. Doufám, že se navzájem poznáme. (směje se) Myslím si, že to bude hezký večer, který si všichni užijeme.“

6. prosince 1903 se začala psát historie hokejové Sparty. Má pro vás toto datum nějakou speciální váhu?

„Takhle, já s tím datem moc nepracuji, abych řekl pravdu. (usmívá se) Jak jsem říkal, od toho jsou lidé nahoře, kteří nad tím stráví týdny a měsíce příprav.“

Zeptám se jinak. Jak vnímáte 120 let Sparty, jejichž součástí jste i vy?

„Sparta je po 120 letech pořád něco zvláštního. Sparta je tradice. Sparta polarizuje ve společnosti. Buď je milovaná, či nenáviděná, jak se říká. Pamatuji si, když jsem tu hrál, hodně hráčů na ni nadávalo, ale stejně si myslím, že si přáli ve Spartě být. Je to těžký, Sparta není pro každého, což jsme si zjistili jako hráči i teď jako trenéři. Každopádně je to něco hezkého.“

Během výroční sezony jste na podobnou otázku už musel jistě několikrát odpovídat, ale máte nyní jako trenér Sparty o to větší motivaci vyhrát s týmem poslední zápas sezony?

„My se netlačíme těmito věcmi. To vůbec ne. Myslím si, že nemá cenu na sebe dělat nějaký tlak. Víme, že máme dobré a solidní mužstvo, které má právo se o to poprat. Zároveň také víme, že máme vedle sebe týmy, které jsou nahoře v tabulce, ale i mužstva, které nenápadně pozitivně překvapí. Chceme se vyvíjet a hrát důležitou roli při boji o tato místa a nejenom teď, ale i v play off. Nebudeme předbíhat. Budeme se zlepšovat zápas od zápasu.“

Nedávno ve Vítkovicích skončil Peter Mueller. I když odchází do Švýcarska, v souvislosti s americkým bombarďákem se mluvilo i o zájmu Sparty. Prozraďte, byl tématem?

„My trenéři jsme v takové denní spolupráci a kontaktu s Divochem (Tomášem Divíškem) a Jardou Hlinkou, případně přijde ještě Petr Ton a bavíme se o hráčích, kteří by možná mohli, ale i nemuseli posílit Spartu. Tohle jméno tam v každém případě také padlo, když jsme zaznamenali, že rozvázal kontrakt ve Vítkovicích. Bavili jsme se o něm, ale víc k tomu nechci říkat, protože to by byly jenom zbytečné spekulace.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE