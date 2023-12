Krivošíkova paráda. Nepřijdu si tady jako v jiném státě, říká posila Boleslavi

Běžela 53. minuta a boleslavský zimák skočil do varu. Čerstvá slovenská posila netradiční brejkovou akcí při přesilovce přivolala drama snížením na 3:4. Lidi se čapli, cítili energii na zvrat, Sparta zpozorněla. Ale nezkoprněla. Spíš si uvědomila, že teď už musí zahodit letargii. Nakonec zkušeně dohmátla na tříbodovou bránu.

Přes všechny trable, svízele a bolesti Bruslaři nabídli nadějnou podívanou. „Spartě jsme byli vyrovnaným soupeřem, máme na čem stavět,“ odtušil Krivošík. „Každý náš hráč podal dobrý výkon. V obranném pásmu jsme si hráče soupeře dobře rozebírali, nepouštěli jsme Spartu do vyložených šancí. Haprují nám ale oslabení. Pokud z něj inkasujeme gól v každém zápase, určitě nám to nepomůže. Navíc se musíme vyvarovat individuálních chyb,“ rekapituloval.

Někdejší šampion finské ligy s Hämeenlinnou nastoupil do třetí partie. První dvě nevyšly nikomu, Bruslaři padli s Plzní 0:5, s Olomoucí 2:4. V pátek už to šlo. „Ve slovenské lize jsme byli na trochu jiné pozici, což je pak jednodušší v hlavách. Když se často prohrává, je to nejvíc o psychice a mentalitě. Pokud se přes to přeneseme, můžeme být úspěšní,“ vnímá hlavní potíž. Binec v hlavě.

Jinak se v Boleslavi cítí téměř jako na Slovensku. „Věděl jsem, do čeho jdu. Věřím chalanům a celému týmu. Proti Spartě jsme si dokázali, že hokej hrát umíme. A srovnání se slovenskou ligou? Je to tu jen trochu rychlejší a malinko defenzivnější. Nepřijde mi, že bych se najednou ocitl v jiném státě na jiném hokeji. Ten je vymyšlený a já ho hraju tak, jak umím,“ lehce se pousmál.

Pokud Králova družina naváže na páteční odpich, musí už přijít i body. „Konečný stav neodpovídá hře, nebyli jsme odměněni,“ mrzelo druhého trenéra Davida Havíře a zmínil klíčový úsek: „Na konci druhé třetiny jsme mohli vyrovnat na 2:2, ale nepomohli jsme si přesilovkou, udělali jsme faul a Sparta nás potrestala…“

I tak ovšem Havíř viděl progres ve hře. Jak k němu po dvou velmi špatných utkáních došli? „Byli jsme hodně na videu, zaměřili jsme se na určité věci při tréninku, něco už se objevilo ve hře.“

Sparťan Pavel Kousal domácí boj ocenil. „Hráli fakt dobře, v některých úsecích o dost líp než my. Škoda, že nedávají góly při hře pět na pět. Přesilovky jim ale vycházejí, díky tomu by mohli mít větší sebevědomí i při normální hře. Začne jim to tam padat,“ očekává.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:50. Dvořáček, 47:35. Lantoši, 52:31. Krivošík Hosté: 13:44. Mozík, 15:10. Konečný, 38:36. P. Kousal, 41:15. Kempný, 57:15. Kempný, 57:54. Chlapík Sestavy Domácí: F. Novotný (Žajdlík) – Pyrochta, Gewiese, Čech, Osburn (A), Jánošík (C), F. Pavlík, Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Krivošík, O. Roman, Aaltonen (A) – Rohdin, Järvinen, Malínek – Dvořáček, Závora, J. Půček. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Moravčík, Němeček, Irving, Krejčík, Mozík, T. Tomek – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – O. Najman, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, Konečný, Forman. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Kajínek, Ondráček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2707 diváků