ONLINE: Prohry Dynama i Kladna, Sparta otočila. Velký obrat Třince

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:05. Straka, 07:50. Piskáček, 20:48. Söderlund Hosté: 23:32. Kurovský, 29:55. Kurovský, 36:09. M. Růžička, 38:25. Pánik Sestavy Domácí: Pavlát (41. Hlavaj) – Malák, Zámorský, Laakso, Dujsík, Piskáček (A), Kvasnička, Houdek – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev (A) – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Matýs. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Sikora, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Doktor. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Brejcha, Hynek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Pardubice - Litvínov 2:4

Litvínovu se před utkáním rozrostla marodka. Onemocněl útočník David Kaše, který tak přijde o reprezentační akci v příštím týdnu, a kvůli zranění chyběl i Gut. V pardubické sestavě pak odehrál své první minuty v extralize sedmnáctiletý obránce Švec.

V první třetině si nejprve přesilovku zahrál Litvínov, krátce po ní střílel pardubický Musil, s jehož zakončením si poradil brankář Zajíček. Na druhé straně zase zasáhl Will proti Kudrnovi. Více dramatických okamžiků nabídla až prostřední třetina, kterou zahájil domácí Cienciala velkou nevyužitou šancí.

Pardubičtí byli střelecky aktivnější, Musil našel před brankou Říčku, jenže ten trefil jen tyčku litvínovské branky. O minutu později udeřili hosté, když si po nepřesné rozehrávce Dynama našel puk Urban, který v Litvínově hostuje do konce ledna právě z Pardubic.

Za necelé čtyři minuty už Verva vedla na východě Čech o dva góly, když po buly vystřelil Šalda a po teči domácích hráčů se puk dostal až za Willa. Šance Pardubic pak nevyužili Hyka nebo Poulíček, proti němuž skvěle zakročil Zajíček.

Ve 37. minutě rozhodčí přezkoumali situaci před litvínovskou brankou a gól nemohli uznat, protože puk prošel mezerou v boční síťce. Při zákroku proti dorážce se navíc zranil brankář Zajíček, kterého nahradil Tomek. O chvíli později naplatil ani gól Košťálka, který puk zasáhl vysokou holí.

Hned na začátku třetí třetiny hosté využili přesilovku, když se z dorážky před brankou prosadil Maštalířský. Pardubice se úvodní branky zápasu dočkaly ve 47. minutě, kdy v přesilovce Říčka prostřelil Tomka. Za dalších 23 vteřin už to bylo jen o gól. Střelu Čerešňáka šikovně tečoval Musil.

Dynamo dál stupňovalo svůj tlak, Litvínov se ubránil i při pardubické přesilovce. Posledních 80 vteřin odehráli Východočeši v šesti bez brankáře, ale nevyrovnali. Tříbodové vítězství hostů potvrdil Koblasa trefou do prázdné branky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 46:09. Říčka, 46:32. A. Musil Hosté: 27:50. Urban, 31:28. Šalda, 40:43. Maštalířský, 59:24. Koblasa Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek, Švec – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Hosté: Zajíček (37. M. Tomek) – Baránek, Demel (A), Czuczman, Zeman, Zile, Baláž, Šalda – Kudrna (C), Jícha, Koblasa – Maštalířský, Kirk, Abdul – Urban, Slavík, Hlava (A) – Válek, Zygmunt, Havelka. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice

Olomouc - Kladno 3:2p

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:48. Sirota, 40:57. Nahodil, 60:24. Bambula Hosté: 13:44. Sideroff, 16:34. Smoleňák Sestavy Domácí: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Škůrek, Černý, Švrček – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Nahodil (A), Navrátil – Káňa, P. Musil, Orsava – Kunc, Anděl, Klimek – Menšík. Hosté: Bow (Brízgala) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, M. Procházka – Kusý, Pytlík, Sideroff – Strnad (A), Melka, Smoleňák (C) – Bláha, Babka, Jarůšek. Rozhodčí Kika, Cabák – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4797 diváků

Sparta - Motor ČB 3:2p

Úvodní buly výrazně pozdržel slavnostní úvod ke 120 letům od založení Sparty. Jeho součástí byla i slavnostní buly, při níž Jan Buchtele vhodil puk mezi Miroslava Formana a Daniela Přibyla, který oznámil definitivní konec kariéry.

„Bylo super, že u toho oba kluci byli,“ pochvaloval si v rozhovoru pro O2 TV brzy jednatřicetiletý Přibyl, jehož kariéru narušilo vážné zranění kolena a přes opakovanou snahu o návrat už se nedostal na dřívější úroveň.

„Upřímně řečeno jsem zvažoval konec už na začátku minulé sezony. Hrozně jsem si přál se vrátit, ale když se mi to povedlo, cítil jsem, že už není kam to posouvat dál, trošku jsem pak ztrácel motivaci. I když by to asi ještě nějak šlo, nechal jsem si to rozležet a věděl jsem, že ta sezona byla už poslední,“ vysvětlil Přibyl.

Už po 36 sekundách se proti pravidlům provinil Moravčík a Českobudějovičtí vycítili šanci. Dvakrát pálil velmi nebezpečně Ordoš, brankář Kořenář si však dokázal poradit. V končící páté minutě měl první větší šanci domácích, kteří odehráli duel v unikátních dresech s číslem 120 na hrudi, Forman, ale Strmeň jeho záměr o kličce do bekhendu namísto rychlé střely dobře přečetl.

Ve 14. minutě šli hosté do vedení. Moravčíka na útočné modré čáře obral o puk Přikryl, v situaci dvou na jednoho proti Kempnému našel Valského a ten propálil Kořenáře. S domácími mohlo být ještě o poznání hůře, ale Ordošovu nebezpečnou dorážku skvěle vychytal Kořenář. Na druhé straně neuspěl v dobré šanci Mužík.

Od druhé třetiny Sparta zvýšila obrátky, jenže se nedostávala do šancí a na ledě se tak odehrávala především urputná bitva. Hosté poprvé výrazněji zahrozili v začínající 32. minutě, kdy si zopakovali úspěšnou souhru Přikryl se zapomenutým Valským a bylo to 2:0. O odpověď se neúspěšně pokoušel Lajunen. Ve 37. minutě vzal věci do svých rukou Kempný, když zavezl puk do útočného pásma, tam nabil Formanovi a ještě se při jeho gólové ráně z první stihl postarat o účinnou clonu. Druhou asistenci si připsal Kořenář.

Na začátku třetího dějství odehráli domácí čtyři minuty v početní výhodě, s dobře pracující defenzivou Motoru si však poradit nedokázali a Strmeně prakticky neohrozili. O moc lépe se ale nevedlo ani Jihočechům během jejich navazující přesilovky. V 51. minutě se sparťané přece jen dočkali vyrovnání, když z kruhu pro vhazování zamířil přesně na zadní tyčku Irving. Vrátit vedení na stranu Českých Budějovic mohl pohotovou tečí Simon, Kořenář byl však proti a udržel rovnovážný stav. Jen 88 sekund před vypršením základní doby fauloval Harris a Pražané mohli v přesilovce rozhodnout, ale prodloužení neodvrátili.

V něm sice zbytek početní výhody nevyužili, ale než se Harris stihl naplno vrátit do hry, dorážkou o Strmeňovu masku rozhodl z úhlu Sobotka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:54. Forman, 50:17. Irving, 60:36. Sobotka Hosté: 13:07. Valský, 31:06. Valský Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný (A), Moravčík, Němeček, Irving, Krejčík, Mozík, T. Tomek – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, P. Kousal – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, Konečný, Forman. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Gulaši (C), Hovorka, Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Pýcha, Vráblík – M. Beránek, Kondelík (A), Ordoš – Toman, Harris, D. Simon – F. Přikryl, Hanzl, Valský – Chlubna, Koláček, Kříž. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Svoboda, Klouček Stadion O2 arena Návštěva 12431 diváků

Liberec - Mladá Boleslav 4:1

Úvod zápasu byl opatrný z obou stran. V první gólové šanci se ocitnul hostující Lantoši, který najížděl sám na Paříka. Liberecký brankář ale jeho bekhendový blafák skvěle přečetl.

Do vedení tak šli v 5. minutě domácí. Melancon nahodil od modré čáry a po teči hostujícího Fořta skončil puk až za bezmocným Novotným. V polovině první třetiny chyboval Knot a na Paříka se znovu řítil osamocený Lantoši. Boleslavský útočník tentokrát zkusil střelu, Pařík ji ale ukryl ve své lapačce.

Na začátku druhé části měl dobrou příležitost Flynn, zblízka ale těsně minul Novotného branku. V přesilové hře to zase dvakrát šikovně zkoušel Najman, Novotný byl opět na místě. Ve 33. minutě ale už nestačil na střelu Filippiho bez přípravy a Liberec vedl o dvě branky.

Bruslaři však brzy odpověděli, když se do samostatného nájezdu dostal opět Lantoši a tentokráte už po perfektní kličce do forhendu uspěl. Tygři si ale dokázali ještě do druhé přestávky vzít dvoubrankové vedení zpět. Klíma zachytil kotouč na útočné modré čáře, nabruslil si do pravého kruhu a přesnou ranou pod horní tyč nedal Novotnému šanci.

Třetí dějství začalo náporem Severočechů a Novotný měl plné ruce práce s pokusem Bulíře. Ve 43. minutě se pak parádní individuální akcí blýsknul mladíček v dresu domácích Pérez, který se přes dva bránící hráče prokličkoval až před Novotného a povedeným blafákem ho překonal počtvrté.

Pátý gól v pohodě hrajících domácích mohl přidat Filippi, Novotný se ale dokázal včas přesunout a vytáhnul skvělý zákrok. Na opačné straně se zase Pařík blýsknul proti šanci Fořta. Diváky pak pobavila také bitka mezi domácím Šírem a hostujícím Osburnem, ve které měl nakonec navrch liberecký útočník.

Hlasy trenérů:

Filip Pešán (Liberec): „Zápas nebyl jednoduchý, z našeho pohledu byla hra dost neučesaná. Upozorňovali jsme na brejkové dovednosti soupeře, přesto nám jeli čtyřikrát sami na branku. Nebýt vynikajícího Paříka, tak zápas mohl dopadnout úplně jinak. Na druhou stranu byli v utkání fáze, kdy jsme soupeře výrazně přehrávali a mohli dát ještě více gólů. Jsem rád, že jsme vyhráli.“

Richard Král (Mladá Boleslav): „V první třetině jsme měli dvě tři vyložené šance, ale neproměnili jsme je. Pak si dáme vlastňáka, kdy hráč tečuje nahození těsně před brankářem. U druhého gólu domácích jim nahrajeme přímo do slotu, to je nepředstavitelné. Když už se dostaneme kontaktním gólem zpět do hry, dostaneme vzápětí lacinou branku. Je to pak strašně těžké být v Liberci dva góly minus. Musíme se odrazit od tvrdé práce a výkonu ve třetí třetině. Budeme muset udělat nějaký řez kádrem, protože někteří hráči nám zkrátka nefungují. Mám na mysli hlavně cizince.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:01. Melancon, 32:21. Filippi, 38:53. Klíma, 42:02. Pérez Hosté: 35:04. Lantoši Sestavy Domácí: Pařík (Schnattinger) – Budík, Knot, J. Dvořák, Melancon, McCoshen, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Klíma – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, Šír, Pekař. Hosté: F. Novotný (Žajdlík) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Osburn, Jánošík (C), Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Aaltonen (A), O. Roman, Šmerha – Rohdin, Järvinen, Krivošík – Dvořáček, Závora, J. Půček – Malínek. Rozhodčí Pražák, Květoň – Ondráček, Thuma Stadion Home Credit Arena, Liberec

Mountfield HK - Kometa 5:2

Mountfield měl v úvodní části značnou územní převahu, ale než vytěžil úspěch z přesilových her, musel přestát velké šance Okála a Cingela. Hlavně domácí obránci se v přesilovkách zastřelovali, až tu třetí využil ve 12. minutě nechytatelnou ranou Pavelka.

Hostům ale stačilo 64 sekund na vyrovnání. Lukášovi vypadl kotouč z lapačky a dezorientovaného brankáře potrestal snadnou dorážkou Flek. To vybudilo domácí celek k ještě větší aktivitě, kterou v posledních chvílích před přestávkou nepotrestal Lalancette. Lukeše si položil forhendovou kličkou, ale kotouč mu před odkrytou brankou ujel.

Ráz utkání výrazně pozměnil tvrdý zákrok hradeckého obránce Janka na hlavu brněnského Holíka. Pozměnil, ale neobrátil; Kometa totiž z pětiminutové výhody neudeřila. Nejméně scházelo Marcinkovi a Cingelovi, naproti tomu mohl hosty zaskočit Okulilar ze samostatného úniku.

Aatraktivní partii dominovali brankáři. Na domácím Lukášovi si v několika šancích vylámal zuby velmi aktivní střelec Pospíšil.

Lukeš na startu třetí třetiny už marně čelil přečíslení, z něhož vrátil domácím barvám vedení Jasper. Stejně dobře však sehráli svou akci těsně po ubráněném oslabení Brňané a Flek v 50. minutě svým druhým gólem znovu vyrovnal.

V závěru si ale vzal slovo hradecký útočník Estephan. Nejprve na hraně brankoviště dokončil práci Šťastného a poté už po dvou sekundách využil přesilovou hru. Vítězství Mountfieldu zpečetil snadnou trefou do prázdné branky Jergl.

Hlasy trenérů:

Peter Frühauf (Hradec Králové): „Ve druhé třetině jsme si mohli zápas velmi snadno prohrát, udělali jsme několik nesmyslů při napadání. Zápas asi rozhodly speciální týmy, protože jak v přesilovkách, tak v oslabeních jsme byli silní. Po nepříliš vydařené druhé části se kluci semkli a odbojovali to až do konce.“

Jiří Otoupalík (Brno): „Utkání bylo velice kvalitní a dramatické. Mrzí nás závěr druhé třetiny, kde jsme měli spoustu vyložených šancí, abychom šli do vedení. Na začátku třetí třetiny jsme zaspali a když se nám podařilo znovu srovnat, šest minut před koncem jsme si po další individuální chybě nechali dát gól na 3:2. Závěr už si domácí pohlídali. Petr Holík má otřes mozku a posunutou krční páteř, po zápase přišel z vyšetření v nemocnici. Jak dlouhou pauzu bude mít, zatím nevím.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:08. Pavelka, 41:53. Jasper, 53:21. Estephan, 57:28. Estephan, 59:27. Jergl Hosté: 12:12. Flek, 49:16. Flek Sestavy Domácí: Lukáš (Laurikainen) – Blain (C), Jank, Pláněk, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Estephan, Miškář, Šťastný – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret – Chalupa, Pilař, Zachar. Hosté: Lukeš (Kavan) – Lintuniemi, Kaňák, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Flek, Holík, Zaťovič (C) – Kos, Marcinko (A), Vincour – Kohout, Zbořil, Okál. Rozhodčí Hribik, Veselý – Špůr, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4049 diváků

Vítkovice - Karlovy Vary 4:1

Vítkovice začaly aktivně, ale první příležitost v sedmé minutě Fridrich nevyužil. Místo vyložené šance se ujalo jednoduché řešení: ve 13. minutě vyhrál francouzský centr Claireaux v útočném pásmu vhazování pro krajana Auvitu a jeho střela od modré čáry skončila v síti. Pro francouzského beka to byla první trefa v extralize.

Do druhé části vpadla hostující Energie jako vyměněná a v úvodní pětiminutovce dostala soupeře několikrát do úzkých. Rachůnek ani Gríger si s Klimešem neporadili, ale pak se blýskl povedenou individuální akcí Jiskra a svůj slalom zakončil vyrovnávací brankou. Gríger měl vzápětí po brejku puk opět před odkrytou brankou, ale nezakončil.

Domácí svízelné minuty přečkali bez další újmy a ve čtyřminutové přesilovce chytili druhý dech. Auvitu v 31. minutě znovu zvolil stejný způsob zakončení a i podruhé jeho rána od modré čáry skončila za Frodlem.

Vítkovicím se vrátilo sebevědomí a v dalších minutách soupeře mačkaly. Tlak přetavil Raskob střelou z úhlu pod horní tyč v třetí branku a dvougólový náskok gólman Klimeš uchránil i po nájezdu osamoceného Rachůnka.

I do třetího dějství vlétly Vítkovic s větší vervou, agilní Barinka připravil šanci Fridrichovi, který si ale vylámal zuby na Frodlovi. Nakonec sám Barinka defintivně rozhodl, když v 53. minutě pohodlně doklepil do prázdné branky vyražený puk.

Hlasy trenérů:

Jiří Veber (Vítkovice): „Hosté měli lepší první dvě střídání, ale pak se to otočilo a první třetinu jsme vyhráli. Ve druhé třetině to bylo nahoru dolů a nás podržel gólman, protože jsme hráli lajdácky do obrany. Naštěstí jsme si pomohli ve čtyřminutové přesilovce a dali jsme gól na 2:1. To byl pro nás vítr do plachet. Pak se to nějakým způsobem tahalo, bylo to otevřené, ale myslím si, že ve třetí třetině jsme si to pohlídali.“

David Bruk (Karlovy Vary): „Gratuluji Vítkovicím k vítězství. Dnes byly jednoznačně lepším týmem a vyhrály zaslouženě. Nic víc seriózního k tomu dnes s prominutím asi neřeknu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:37. Auvitu, 30:16. Auvitu, 34:51. Raskob, 52:09. Barinka Hosté: 22:50. Jiskra Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Dej (A), Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Bukarts, Krieger, Dočekal – Přibyl, Claireaux, Peterek. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Havlín, Stříteský, Pulpán, Dlapa, Rulík – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Kangasniemi, Jiskra, Zetterberg – Redlich, Koffer, Kružík. Rozhodčí R. Šír, P. Obadal – M. Hlavatý, V. Lederer Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 3 659 diváků