Vítkovice se rozjíždějí, francouzský obránce Auvitu útočil na hattrick

Hned po příchodu do Vítkovic se na tréninku zranil a do hry naskočil po víc než měsíci. Francouzský obránce Yohann Auvitu (34) začíná ukazovat hokejovou kvalitu, ve 27. kole Tipsport extraligy proti Karlovým Varům (4:1) útočil na hattrick. „Jsem šťastný i za dva góly, chvíli to trvalo. A samozřejmě jsem rád za vítězství týmu, ta teď potřebujeme nejvíc.“