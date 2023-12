Vondráček v Dynamu nehrál: Zájem Vítkovic potěšil. Snad budu prospěšný

V našlapaném kádru extraligového lídra z Pardubic ztratil stabilní místo, s novou chutí a motivací přijal nabídku Vítkovic. Zkušený útočník Tomáš Vondráček (32) hned při premiéře v ostravském dresu ukázal, co by mohl stále se hledajícímu týmu na chvostu tabulky nabídnout. Rychlost, sílu, tlak do brány a skvělou hru v oslabení. Proti Mountfieldu HK (2:3p) sice byl u dvou inkasovaných branek, ale herně byl na ledě znát. S Vítkovicemi je zatím domluven na kontraktu do 31. ledna 2024.