Dva góly, ale k ničemu: Frajer to tam loupne z brankoviště, štvalo Fleka

Přesně typ zápasu, kdy vůbec netěší, že dáte dva góly. Ve výsledku to samé, jako kdyby vám padlo pět kilo železa na palec pravé nohy. Jakub Flek si sice v Hradci vytáhl, pomohl Kometě srovnat na 2:2. Ale porážka 2:5 prostě žere daleko víc. „Vlastně ani nevím, jak to říct slušně. Prohráli jsme, dva góly jsou k ničemu,“ mračil se.

Proč z vašeho pohledu jásá teď Hradec?

„Dojeli jsme na nedůraz v obranném pásmu. Dostali jsme se zpátky do zápasu, dali na 2:2. Ale hned v dalším střídání si necháme dát hodně laciný gól z předbrankového prostoru, kdy tam nemáme pokrytého hráče.“

Měli jste dost šancí, hlavně druhá třetina mohla zápas zlomit na vaši stranu. O to víc výsledek štve, že body nebyly zase tak daleko?

„Jo, šancí bylo dost. V přesilovce jich pár vyskočilo, ale hlavně je fakt na houby, že se dostaneme šest minut před koncem do zápasu a oni nám to tam pak loupnou z brankoviště na 2:3. Zůstal tam nepokrytý frajer, na to si musíme dát pozor.“

Petra Holíka, který odstoupil po faulu Bohumila Janka, jste už v kabině potkal?

„Jel na vyšetření, kluci říkali, že asi má zlomenou nějakou kůstku.“

Zákrok na něj jste viděl?

„Viděl, asi správně, že Jank nedohrál. Ale víc bych se k tomu vyjadřovat nechtěl, asi ani nemůžu. Bylo to hodně tvrdý, jen si přeju, aby byl Holas v pohodě. Budeme ho potřebovat.“

Když to trochu odlehčím, zrovna před zápasem se klub na webu pochlubil, jak vás vozí autobus s novým polepem. Nechtělo by to návrat ke staré verzi?(usměje se) „A víte, že toho si úplně nevšímám? Jen teda v busu bych to úplně nehledal.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE