Litvínov báječně okradl Pardubice. Vy nám Urbana, my vám porážku!

Nemít jednoho Kašeho? Nic moc. Nemít na ledě oba? To už smrdí. Zvlášť když vám na marodce polehává kapitán Sukeľ. Jenže právě drsné zásahy do sestavy leckdy vybičují zdravější okolí k mimořádnému vystoupení. Litvínov jej vyšvihl v Pardubicích, jimž výhrou 4:2 zařídil trpkou pondělní cestu do Raumy. Tam musí poražení dohánět dvougólové manko z prvního duelu čtvrtfinále Ligy mistrů (4:6). Dynamo navrch potopil jejich hráč Tomáš Urban, zapůjčený na sever.

Verva musela doma nechat distancovaného Ondřeje Kašeho i jeho nemocného bratra Davida. Ten se musel omluvit z cesty na východ Čech i z aktuální akce národního týmu na Švýcarských hrách. K tomu připočítejte absenci Sukeľa, Jakse či Guta a vyrazte s představou pěti porážek v řadě na led extraligového lídra… Inu, domů už se jelo o poznání líp. „Čistá fantazie!“ zahlásil cestou do kabiny obránce Patrik Demel.

Bylo dost veselo, hulákalo se, muzika hrála nahlas. Na chvíli jste si u šatny vítězů připadali jako po postupovém mači v play off.

Tohle bylo víc než jen tuctové extraligové vítězství. „Může nás zase všechny nakopnout, vyhrát v Pardubicích se málokdy stane. Jsou to skvělé tři body!“ zářil útočník Urban. „Nekoukali jsme, v jaké sem jedeme situaci. Připravovali jsme se důkladně a hráli to, co nám řekl pan trenér. Myslím, že se to vyplatilo, vezeme parádní vítězství.“

Kdybyste na tiket jako střelce gólů hodili Tomáše Urbana a Radima Šaldu, byli byste po neděli v balíku. Ale popravdě, kdo by do toho bláznovství šel? A kdo by dal víc než pětku či dvě?

Krátký pohled do minulosti: Jednadvacetiletý Urban se v extralize trefil naposledy loni v říjnu, bek Šalda zkraje listopadu 2022. Od té doby oba ani ťuk. Šaldovi byste napočítali 55 suchých zápasů, 11 Urbanovi. Ten valnou část práce strávil v Chance lize v pardubickém béčku. A tak když Litvínov potřeboval doplnit decimovaný kádr, dohodl se s Dynamem na dvouměsíční zápůjčce.

A takhle speciálně se Urban odvděčil. Jak už bývá divným zvykem, gól slavil velmi decentně. „Netroufal jsem si na oslavu úplně,“ usmál se. „Pardubice mi hodně daly, navíc mě uvolnily do Litvínova, nechtěl jsem dráždit lidi,“ vylíčil pohnutky.

Urban s Šaldou se postarali o trhák 0:2. Šance na obrat jalovému Dynamu vzrostly poté, co čaroděj Šimon Zajíček musel pustit do brány studeného kolegu Mateje Tomka. Stalo se ve 37. minutě, kdy se litvínovský gólman poranil při přesunu od levé tyčky k pravé. Předcházela tomu netypická scéna, kdy domácími vypálený puk skončil v brance, ovšem dostal se tam dírou z boku, jak prokázala i kontrola arbitrů u videozáznamu.

Dynamo se do obvyklých obrátek rozvášnilo až poté, co Matěj Maštalířský v přesilovce dorazil do odkryté klece na 0:3. Domácí přišlápli kvalt a zkusili finální pokus o zvrat. Během 23 sekund ve 47. minutě skutečně přišel. Následovalo dušení litvínovských bojovníků v pardubickém papiňáku, hrálo se prakticky jen v obranné třetině Vervy. Už zahřátý Tomek však rychlými zákroky napodoboval kumpána Zajíčka z předchozích minut. Což byl klíč. Chytil se. Vedle toho psala i učebnicová obětavost hostí, jeden blok za druhým trápil nemohoucí Dynamo.

Pardubická hektika přinesla na konci šťavnaté drama, které 36 sekund před sirénou přiškrtil Petr Koblasa trefou do opuštěné klece při domácí power-play. „Tlačili jsme a měli šance, bohužel jsme je neproměnili. Někdy to tak bývá. Je zapotřebí být v zakončení důraznější,“ hledal chyby dravec Adam Musil. Souhlasil, že bídný úvod stál za konečným rezultátem. „Nebylo to ono, ale pak jsme to zvedli nahoru. Tlačili jsme se, ale teď to bolí. Litvínov vyhrál zaslouženě, začapali jim skvěle oba gólmani, to se musí nechat…“

Kouč Václav Varaďa během utkání často nechápal, co svým zrakem sleduje, v řadě pasáží mužstvo nepoznával. Na pozápasovou tiskovou konferenci nepřišel, dorazil druhý asistent Aleš Krátoška…

Poslední výsledky Vervy Pardubice - Litvínov 2:4 Litvínov - Olomouc 1:2p Vítkovice - Litvínov 6:2 Kladno - Litvínov 3:0 Sparta - Litvínov 3:1 Motor ČB - Litvínov 1:0

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 46:09. Říčka, 46:32. A. Musil Hosté: 27:50. Urban, 31:28. Šalda, 40:43. Maštalířský, 59:24. Koblasa Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek, Švec – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Hosté: Zajíček (37. M. Tomek) – Baránek, Demel (A), Czuczman, Zeman, Zile, Baláž, Šalda – Kudrna (C), Jícha, Koblasa – Maštalířský, Kirk, Abdul – Urban, Slavík, Hlava (A) – Válek, Zygmunt, Havelka. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice