Nejsprostší fans, MVP a trenér za půl sezony. Co Češi na MS juniorů?

V novém Zimáku s Michalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým jsme probrali celou řadu témat včetně pofiderních nárazů do rozhodčích, za které přišly exemplární tresty. „Určitě by bylo zajímavé vyposlechnout si i hráče, ale když si vezmu případ Kašeho, Frolíka, tak nevím, proč do rozhodčích narazili. Myslím, že věděli, co dělají,“ říká Mikeska.

Došlo ale i na vyhlášení třech nejužitečnějších hráčů poloviny základní části extraligy a třech trenérů, kteří udělali nejlepší práci. A v závěrečné části experti okomentovali nominaci a šance českých hokejistů na nadcházející MS juniorů ve Švédsku. „Když srovnáš sílu kádru s loňským šampionátem, boom v minulém roce byl způsoben tím, že tam byli na naše poměry opravdu neskuteční obránci. Letos je obrana dobrá, ale není tak dominantní jako minulý rok,“ soudí Ryšavý.

O tom všem a celé řadě dalších témat je další Zimák s Michalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým. Zimák je pořad a podcast o aktuálním dění v českém i světovém hokeji v souvislostech a s detailní znalostí prostředí. Vážně i nevážně. Moderuje Martin Vait.

0:00 Jsou plzeňští fanoušci nejsprostší v republice? Jak vnímají hráči nadávky z tribun?

12:52 Nárazy do rozhodčích. Náhoda, nebo nemyslím si? Co disciplinární tresty a „recidivisté“ jako Jank?

28:20 Tři MVP extraligy poloviny sezony

38:30 Tři nejlepší trenéři extraligy poloviny sezony

54:27 Co předvedou Češi na MS juniorů?