Univerzitní objev Sirota. Olomouci roste zajímavý bek, vyrůstal v USA

Možná jste dřív slyšeli o chlapíkovi, který v USA po zápase přímo na ledě požádal přítelkyni o ruku. Hala aplaudovala, fanoušci si gesto natáčeli na telefony, video se stalo virálem. Přestože šlo o univerzitní utkání, zpráva se donesla až do Česka. V hlavní roli byl totiž jakýsi Jakub Sirota, kroměřížský rodák, který se v sedmnácti rozhodl odejít studovat za moře.

„Všem bych to doporučil,“ vypálí čerstvě pětadvacetiletý obránce, který se v létě po sedmi rocích rozhodl vrátit. V týmu univerzity Maine byl kapitánem, vystudoval bakaláře, doufal v nabídku z NHL, ale po zkoušce v Iowě (farma Minnesoty Wild) nakonec kývl Olomouci. Sirotova cesta z NCAA do extraligy připomíná tu Patrika Demela (Litvínov) či Adriána Holešinského (Plzeň).

„Neznal jsem ho. Poprvé jsem ho poznal, až když vešel do kabiny,“ vzpomíná s úsměvem spoluhráč Michal Kunc a dodává: „Zapadl parádně, je to super kluk. I na ledě ukazuje, co umí. A ještě má co ukazovat.“

Pojďme se do hry inteligentního hokejisty, jenž snoubenku zatím nechal na studiích v New Yorku a sám dálkově dokončuje magisterský titul v oboru obecný byznys, trochu ponořit pomocí našich analytických dat.

Podle nich je Sirota mezi beky, kteří