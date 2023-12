Vyladěný Motor je v ráži! Myslíme i na první čtyřku, netají ambice Kubík

Chytli slinu a hladově jdou za svým cílem otravovat elitní extraligové týmy. Motor dokázal z osmi posledních partií sedmkrát bodovat, vedle tří výher z minulých pěti bitev se vyjímá i tvrdá oponentura vůči Spartě a Pardubicím na jejich stadionech, kde svěřenci Ladislava Čiháka brali bod a mohli i víc.

V létě si řekli, že udělají vše pro to, aby mezi starou a novou sezonou namalovali tlustou čáru. Už žádný strach z baráže a rozčarování věrných fanoušků. Po počátečním klopýtání se krátce před vstupem do druhé poloviny ročníku urodila vzestupná tendence výkonů. Výrazná.

„Prezentujeme se dobrým hokejem, sedí nám systém, s nímž teď bodujeme a vyhráváme,“ pochvaluje si útočník Adam Kubík.

I dříve platilo, že Motor míní diktovat tempo a jít si aktivně pro výhru, jenže realizace plánů skřípala. Málokdy se sešly všechny složky potřebné k tvorbě vítězné mozaiky. „Škoda, že jsme během října měli sérii šesti proher. Kdyby jich nebylo tolik, máme teď mnohem víc bodů,“ pořád trochu mrzí Kubíka.

Kdy nastal zlom a obrat k lepšímu? Možná po jednoznačné výhře Gulaše a spol. 5:2 v Liberci (24. 11.), jež se zrodila po perfektním kompaktním výkonu. Po ní dost z hráčů uvěřilo, že by mohli mít na víc, než na tuhý boj kolem osmé až desáté příčky. A dnes je Motor v módu útoku na elitní kvartet.

Nedávno trápil první i druhý celek tabulky, největší favority na finále. „Jsme kvalitně připravení na každého soupeře, víme, co od něj můžeme čekat. Přitom se soustředíme sami na sebe, dobře trénujeme a přesně tohle podle mě přináší úspěch,“ míní Kubík.

Proč nevyužít formy, která se energicky hrajícího týmu drží už pár týdnů? „Jsme čtyřce na dostřel, je to náš cíl, ale nechceme se k němu upínat. Spíš je důležité pravidelně bodovat a postupně naše úsilí směřovat k play off,“ zůstává Kubík nad věcí a nohama radši při zemi.

Jihočeši v neděli po delší době neuplatnili svou specialitu: skvělý nástup. V předchozích čtyřech bitvách vždy opanovali úvodní dějství. S Hradcem po první třetině plichtili 0:0, zkraje druhé tekli 0:1, otočili na 2:1 a následně vedli 3:2. To běžela 37. minuta. Hradec zkoušel přišlápnout plyn, opticky měl navrch ve třetí části, ale lehký risk přinášel budějovické brejky. A v jednom z nich Kubík rozhodl.

Úleva pro Motor i pro něj, trefil se poprvé od 5. listopadu a byl to pro něj i první kanadský bod od té doby. S jednou výjimkou a tou byla přesně zamířená rána proti Švédsku při Karjale.

„Trošku to ze mě po gólu padlo. Cítil jsem se dnes dobře, hlavně, že se vyhrálo,“ zatvářil se spokojeně. Proti Janu Lukášovi, jenž hlavně na začátku vytáhl několik výtečných zákroků, se trefil podobně jako v listopadu v elitním dresu. Precizně namířeným bekhendem pod horní tyčku. Kubík prokázal chytrost, když do poslední chvíle čekal na ideální timing pro přihrávku najíždějícímu Janu Ordošovi. Jenže hradecký bek Jéremie Blain dobře couval a lehal, a tak Kubík nasadil svou těžkou zbraň. „Chtěl jsem to dávat Ordymu před brankoviště, gólman na to pořád čekal, tak jsem to zkusil dát nad něj a vyšlo to,“ mnul si Kubík ruce.

