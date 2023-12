Okuliar podrazil rozhodčího, hned se omluvil. A Slovákům věští medaili!

Stalo se to ve druhém dějství, Okuliar najížděl za branku domácích, kde za ní naopak couval od těžiště hry rozhodčí Cabák. Levá noha slovenského forvarda škrtla do sudího pravé a zatímco hokejista jel dál, muž v pruhovaném šel k zemi. Okuliar okamžitě zabrzdil a jel se arbitrovi omluvit. Poklepal jej přátelsky na helmu. Prima gesto.

Teď je otázka, zda se incident bude řešit, či nikoli. „Nevím. Srazili jsme se, ale vůbec jsem o tom nejdřív nevěděl. Touto cestou bych se mu chtěl ještě jednou omluvit. Doufám, že mou omluvu přijímá. Hned na ledě mi řekl, že šlo o vzájemnou srážku,“ řekl k tomu Okuliar.

Tyhle situace hokej přináší. Ovšem to i některé jiné, po nichž v nedávné minulosti padly disciplinární postihy. Řada hráčů vám mimo záznam poví, že přímo na ledě vše vypadá jinak než ze záběrů kamer a postihy nechápe. Většina „hříšníků“ taky přísahá, že trefit sudí nechtěli. Další věc je, zda rozhodčí nemohou lepším pohybem incidentům předejít. Na což třeba narážel litvínovský kouč Karel Mlejnek po případu Ondřeje Kašeho. A v rozhovoru pro iSport.cz i sám Kaše.

Nynější Okuliarův karambol může v lecčems Kašeho srážku ve Vítkovicích připomínat. „I rozhodčí mají málo času na reakci, za bránou je to úzké. Spíš jde o vzájemnou shovívavost a lidskost, která by u toho měla být. I když se podrazíme, buď my je, nebo oni nás, měli bychom se jeden druhému omluvit. Patří to k hokeji. Sudí jsou důležitou součástí hry, musíme je respektovat. Bez nich bychom nemohli hrát,“ připojil Oliver Okuliar.

V divokém duelu Okuliarova trefa ve 21. minutě vyslala Hradec do vedení, ale přece jen vyšší intenzita výkonu Motoru přinesla hostům nulový výjezd. Takže radost z šestnácté sezonní trefy byla menší. „Myslel jsem si, že nám gól pomůže, vypadalo to, že by mohl být důležitý, ale nepomohl,“ litoval a ozřejmil, proč z jeho pohledu Hradec prohrál. „Okolo modrých čar jsme ztráceli puky, asi proto jsme prohráli. Nemyslím si, že by domácí byli světoví, ale zasloužili si vyhrát. Na začátku jsme měli dost faulů, hrálo se pak dokonce i tři na tři, málo hráčů se vyrotovalo, někteří se dostali do tempa až ve druhé třetině, což je škoda. Bylo to hodně o soubojích, proto domácí vyhrávali, protože byli v soubojích lepší. Víc procent bylo na jejich straně.“

V den velkého triumfu Slováků nad Čechy (6:2) na šampionátu do dvaceti let se nešlo Okuliara nezeptat na to, co skvělému výkonu svých nástupců říká. „Pro náš hokej je to super! Fandím jim, a jak bude možnost, podívám se na každý jejich zápas. Doufám, že se jim bude dařit. Všichni naši hráči, co reprezentují na MS, jsou nadstandardní hráči, není tam od nás jediný špatný hokejista. Věřím, že vyhrajeme medaili,“ doufá jeden z nejschopnějších extraligových útočníků.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:42. Koláček, 28:17. Gulaš, 36:47. Kachyňa, 55:55. Kubík Hosté: 20:54. Okuliar, 36:08. Lang Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Hovorka, Pýcha, Kachyňa, Štencel, Vráblík, Štich – Ordoš, Kondelík (A), Kubík (A) – Gulaš (C), Harris, M. Beránek – Valský, F. Přikryl, D. Simon – Koláček, Toman, Chlubna. Hosté: Lukáš (Laurikainen) – Blain (C), Pavelka, Pláněk, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar – Zachar, Estephan, Šťastný – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret (A) – Lang, Pilař, Chalupa. Rozhodčí Hradil, Cabák – Klouček, Thuma Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků