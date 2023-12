Kousal chce slyšet Pátou častěji. Přeskočit Dynamo? Budeme jedině rádi

Sparta ujela do přečíslení a Pavel Kousal zakončil výstřelem do horního růžku kladenské branky. Svou sedmou trefou v sezoně nasměroval pražský tým k vítězství 5:3, po něm se utrhl a náskok už neztratil, navzdory kovbojce ve třetí třetině. Podle mnoha ukazatelů patří 25letý útočník k nejlepším v extralize. Ale možná byste do něj neřekli, že mezi sparťany je nejčastějším střelcem zrovna on.

Ve 28 zápasech měl 89 pokusů, v průměru tři na utkání. Pavlu Kousalovi náleží sedmá příčka v celé soutěži. Sedm zásahů při takové píli není závratné číslo, má však dost jiných předností. Šikovné ruce, myšlení, tvořivost. Zároveň je správně drzý hokejový sígr, z ničeho si nedělá nervy. Co jednou nevyšlo, povede se příště. Nebo napotřetí. Podobně mluvil i po nedělním vítězství 5:3 nad Kladnem.

Už dřív jste se kdesi zmínil, že máte rád, když plná aréna po vstřelení gólu volá vaše jméno. Jak jste si to užil?

„Jo, bylo to fajn. Ale možná víc se mi líbilo, jak diváci řvali Pátá. Mohli by to křičet častěji. Mohli bychom dávat častěji pět gólů.“ (usmívá se)

Oslavy však netrvaly dlouho, dostali jste rychlý gól na 5:2 a pak další. Mysleli jste si předtím, že už je konec, že to Kladno vzdává?

„To ne. Oni už neměli co ztratit. Spíš jsme tam otevřeli nějaká místa, která bychom otevírat neměli. Jezdili nám hodně tři na dva, dva na jednoho. Musíme si na to dávat pozor.“

Ovlivnil další průběh čtyřbrankový náskok? Nechali trošku ukolébat?

„To nevím, možná trošku jo. Kdyby to bylo 1:0, asi bychom hráli jednodušeji. Ale myslím, že to nemůže být naše výmluva. Měli bychom hrát pořád stejně, ať za stavu 1:0 nebo 4:0, nedat soupeři šanci. Příště v Plzni to bude lepší. Očekávám podobný zápas jako s Kladnem. Budou hodně jezdit, dohrávat nás, snažit se dát gól z brejku. Uvidíme, jak se na nás nachystají a my na ně. Snad vyhrajeme.“

Duel s Kladnem jste měli skvěle rozehraný, ve třetí třetině se zdramatizoval. Jak vůbec vypadal z vašeho pohledu?

„První třetina byla taková na rozježdění po přestávce. Měli jsme reprezentační pauzu, mezitím se hrál jen jeden extraligový zápas. Museli jsme se do toho nějak dostat. Ve druhé třetině jsme si vedli dobře, dokázali dát góly. Škoda, že ve třetí části jsme je nechali trošku hrát a pak třikrát inkasovali, což by se nám nemělo stávat.“

Adam Brízgala zabránil tomu, že váš náskok nebyl ještě vyšší. Co Josef Kořenář, který v poslední části taky dost věcí zachránil?

„Určitě zaslouží pochvalu. Chytal výborně. Nejdřív toho na něj moc nešlo, a jakmile tam pak nějaké situace nastaly, dokázal si s nimi poradit. Na druhou stranu Brízgy na opačné straně taky vychytal hodně tutovek. Oba gólmani si vedli výtečně.“

Vzájemný zápas s Pardubicemi ještě před Vánoci byl z pietních důvodů odložen, stejně jako celé extraligové kolo. Každopádně jste nástup na vedoucí tým stáhli na pět bodů. Je pro vás výzvou Dynamo ještě přeskočit?

„Do play off chcete jít vždycky z co nejlepšího umístění. A obzvlášť porazit Pardubice a být nejlepší po základní části. Je to taky něco speciálního. Kdybychom vyhráli dlouhodobou soutěž, budeme mít ještě větší sebevědomí do vyřazovacích bojů. Ne, že bychom se na to nějak upínali a soustředili, ale pokud to přijde, budeme jedině rádi.“

Máme za sebou Vánoce, jak jste si je užil?

„Doma s rodinkou. Moc se tam (do Jihlavy) nepodívám. Bylo to krátké, 25. prosince jsme hned měli trénink, další den nás čekal zápas s Kladnem. Člověk se otočí, dojede tam a hned se vrací zpátky. Takže to bylo krátké, ale hezké.“

Nemrzí vás, že letos nejste na Spengler Cupu se Spartou, místo níž letos turnaj hrají právě Pardubice?

„No, mrzí, protože jsem do Sparty přišel 4. ledna a kluci se zrovna vrátili plní dojmů z Davosu. Jen jsem o tom slýchal a říkal si: ‚No tak, příští rok se tam třeba podívám.‘ A prd! (směje se) Zažít ho můžu jedině v televizi. Asi tak.“ (směje se)

Jak střílejí sparťané zápasy střely góly Pavel Kousal 28 89 7 Michal Řepík 27 77 11 Michal Kempný 29 77 6 Josh Kestner 28 76 8 Filip Chlapík 25 74 9

