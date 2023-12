Smoleňák po Spartě: Druhá třetina? Totální anarchie na diskotéce...

Jak jste viděl trochu bláznivý duel se Spartou, proti které jste se po druhé třetině hrůzy dokázali vrátit do hry?

„Myslím si, že první třetina byla od nás slušná. Měli jsme docela dobrý pohyb, dobře jsme forčekovali. Dostali jsme sice gól z přesilovky, to se tam odrazilo. A druhá třetina… to byla prostě šaráda. Jen nahoru dolů, jako někde na diskotéce. Každý si dělal, co chtěl. Nebýt Brizgiho (Adama Brízgaly), mohlo to být klidně 0:8. Vůbec to nemělo něco společného s nějakým extraligovým hokejem. A ve třetí… (usmívá se) jsme paradoxně byli lepší. Byli jsme úplně jiný tým. Zvláštní jak z totální anarchie dokážeme hrát i hodně dobře. To mi hlava nebere.“

Podobně jste se dokázali nakopnout i v Pardubicích, kdy jste ze stavu 0:3 srovnali na 3:3. Byť i nyní proti Spartě jste vyšli bez bodu, co se ve vás probudilo?

„Minimálně nám to ukázalo, že dokážeme hrát proti nejlepším týmům. To je to pozitivní, co si z tohoto zápasu můžeme vzít. Musíme se dívat na to, jak a čím jsme je dokázali přehrávat. Jak jsem říkal, druhá třetina byla šaráda. To už nechci vůbec komentovat, ale je to velký ponaučení, že proti týmům, jako je třeba Sparta, si nemůžeme jít zahrát nějaký nahoru dolu bezstarostný hokej. To je smrt. Nebýt Brizgiho, mohli jsme jet po druhé třetině domů.“

Na handicap z přecpání o vánočních svátcích se zřejmě nelze vymlouvat, viďte?

„Jak jsem říkal, první a třetí třetinu jsme hráli dobře. Druhá byla totální anarchie na diskotéce. O nějakým přecpání o Vánocích se vůbec nikdo nemůže vymlouvat.“

Byť jste hráli „na Štěpána“, stejně se na vás během svátku přišlo podívat přes 12 tisíc lidí.

„Tohle jsou zápasy, které nás baví, pro které hokej hrajeme. Myslím si, že i přes to fiasko ve druhé třetině diváci viděli, že jsme se vrátili. A ve finále viděli docela zajímavý zápas.“

Za Kladno už si bohužel po svém návratu nezahrajete s Tomášem Plekancem , do akce ovšem opět naskočil Jaromír Jágr . Jak si užíváte, že hrajete s klubovým bossem?

„Jsme rádi. (usmívá se) My nemáme široký kádr a kdokoliv je na úrovni, jako jsou Džegr nebo Pleky, jsme za něj rádi. Určitě nám jenom pomůže.“

Proběhlo s někdejším reprezentačním parťákem už nějaké popichování?

„Kdepak, oba máme stejný úmysl. Táhnout za jeden provaz. Víme, o co hrajeme. Oba hrajeme za Kladno a to je pro nás důležitý.“

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE