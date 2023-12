Jágr v akci: šetří pohybem a jezdí rozvážně. Faulem odšpuntoval Spartu

Jaromír Jágr je zpátky. Poprvé v této sezoně nastoupil v extralize v posledním předvánočním kole v Pardubicích. Připsal si asistenci. Na Štěpána zavítal s Rytíři do O2 areny. Přišlo 12 707 diváků. Po smršti ve druhé části se Pražané utrhli už o čtyři góly. Ale žádná pohoda, klídek a tabáček to nebyl. „Vrátili se proti Pardubicím, tentokrát se o to pokoušeli taky. Zbytečně jsme je pustili zpátky do hry,“ řekl po vítězství 5:3 dvougólový Vladimír Sobotka.

Začátkem prosince nastoupil Jaromír Jágr v exhibici ke 120. výročí pražského klubu. První branka z přesilovky po jeho faulu předznamenala další. V 51 letech už není spasitel, všeho světa vykupitel. Pohybem šetří, jezdí rozvážně, ale pořád to v sobě má. Hned při prvním střídání vybídl ke střele kladenského beka Václava Vebera, o něco později připravil šanci Antonínu Melkovi.

„Klobouk dolů před tím, co Jarda předvádí,“ vysekl po zápase Mistrovi poklonu Vladimír Sobotka. Ale velmi pěkná návštěva přišla na Spartu nejen kvůli Jágrovi. Dost bylo hodování a recyklovaných pohádek, hurá na hokej. Zápasy s Kladnem navíc mají pořád nádech derby, lidi na Spartu chodí a přijelo i dost přespolních.

Hráč s osmašedesátkou na dresu sklidil nejsilnější odezvu publika v 18. minutě, kdy na obranné modré čáře celkem zbytečně zahákoval Michala Kempného. Následoval dvouminutový trest. Po nástřelu sparťanského obránce dorážel v přesilovce právě Sobotka.

První třetina vypadala spíš jak na rozhýbání po prosincové reprezentační přestávce a vánočních svátcích, mezitím se hrál jen jeden zápas. Sobotkova první trefa v zápase však Spartu odšpuntovala. „Občas se před bránu nachomýtnu. Viděl jsem puk, zametl jsem ho tam. Můj druhý gól? Josh (Kestner) mi to připravil, stačilo trefit bránu. Kempy jel do brány, v poslední chvíli uhnul. Pro mě to už byla lahůdka,“ líčil.

Kladno nevstoupilo do zápasu úplně špatně. Jenže ve druhé třetině párkrát propadlo a Sparta se utrhla. Led ovládl jeden tým, domácí snad šestkrát jeli dva na jednoho, Rytíři vypadali, že jsou zralí na desítku. „Nebýt Adama Brízgaly, který chytil další pět, šest gólů, mohlo to být hotové dřív,“ připustil kladenský útočník Martin Procházka.

Rytíři však dál pokračovali v otevřené hře. „Řekli jsme si, že není co ztratit, půjdeme do toho naplno, zkusíme něčím překvapit, což nám vyšlo. Vrátili jsme se do zápasu a měli jsme aspoň nějakou šanci to zkomplikovat,“ dodal.

Procházka snižoval na 1:4, potom dala pátý gól Sparta, ale Rytíři stáhli až na 3:5 a v závěru se snažili bez brankáře o ještě složitější zápletku. „Začali jsme bláznit a dostali další góly. Při oddechovém čase jsme si něco řekli a ustáli to. Dvě třetiny to máme pod kontrolou a pak si to sami zdramatizujeme. Byly tam situace, kdy jsme to možná až moc přehrávali. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale zdramatizovali jsme si ho sami,“ vracel se Michal Řepík.

I Sparta počítala ztráty. Napřed odstoupil Jani Lajunenovi, jehož puk zasáhl do ruky. Potom zamířil předčasně do kabiny s nastřelenou nohou Radek Mužík. Ale na rozdíl od Fina se do hry vrátil. Kladno prohrálo popáté v řadě, během dvou minut však předvedlo zajímavý comeback. „Asi sedm vteřin po našem prvním gólu jsme mohli dát na 4:2. Viselo ve vzduchu, že dáme nějaký gól. Na druhou stranu oni mohli ujet na 5:0 a mohlo být hotovo. Ale nějaké šance jsme měli a se zápasem se pořád dá něco dělat. Dáme branku, dostaneme sebevědomí, oni mají problémy. Jsme schopní hrát rovnocenně se všemi, Je to otázka střílení gólů,“ uzavřel kladenský trenér Otakar Vejvoda.

