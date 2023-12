Jarůšek jako Jaroušek: Jágr mi vzal hokejky, protestovat jsem si nedovolil...

Na interview dorazil bojovník Jarůšek, jenž trefil gól na 4:3 při početní výhodě, kdy mu skvěle nabil právě 51letý veterán. „Pořád to v sobě má. Ne nadarmo byl nejlepší na světě. To se nezapomíná, to je jako jízda na kole,“ reagoval útočník, který se trefil poprvé ve 29. utkání.

Jak vnímáte získaný bod?

„Asi je to málo. Potřebujeme v naší situaci dva nebo tři. Jeden je málo.“

Měli jste rozházenou sestavu, jak jste se s tím vyrovnávali?

„V pátek na tréninku už jsme věděli lajny, bohužel po něm jsme se dozvěděli, že Klépa (Jakub Klepiš) nebude. Takže jsme přišli na utkání, bylo to trochu jinak. Ale na to se nemůžeme dívat, musíme hrát s tím, co máme. Makat každý zápas, sbírat body.“

Vy jste si díky tomu zahrál s Jágrem, ještě spolu s centrem Jaromírem Pytlíkem. Jaké to bylo?

„Kdyby mi to někdo řekl před patnácti lety, kdy to byl můj nejoblíbenější hráč, tak bych tomu nevěřil. Byl jsem za to rád, je to pro mě splněný sen. Posunul jsem se z centra čtvrté formace na křídlo, což je mi vlastnější. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas, měli jsme slušná střídání. Navíc Jarda hraje s mými hokejkami. Takže tam chemie je.“ (smích)

Jágr v sezoně Pardubice - Kladno 4:3 0+1 13:47 Sparta - Kladno 5:3 0 14:48 Liberec - Kladno 4:8 0+1 14:08 Kladno - Kometa 4:5p 0+2 17:17

Jak vzniklo, že jste mu je půjčil?

„Já jsem mu je nepůjčil. Došlo k tomu tak, že jednoho dne přišel a řekl, že si vzal moje hole. Takže já jsem nic nenamítal. Dá se říct, že pro mě je to čest.“

Máte jich dost pro něj i pro sebe?

„Na začátku se jich objednalo dost, ale potom jsem byl trochu smutný, protože jsem chtěl během sezony změnit hokejky. Ale řekli mi, že jich mám dost a není potřeba objednávat další. Teď možná přijde čas, abych objednal jiný. Jestli si Jarda vezme všechny… (smích) Je strašně spokojený s nimi. Asi mu je přenechám.“

Jsou v něčem speciální? Že mu tak vyhovují?

„Hlavně je tam speciální to jméno Jarůšek. Takže v tom. On si to bral po svém, že je to Jaroušek a že jsou jeho… (smích) Ale jinak nejsou ničím speciální. Mám je dobře sestavené, tak se mu to líbilo.“

Nechtěl jste vzít nějakou vy jemu?

„To bych si nedovolil. To by asi neprošlo.“

Takže jste ani příliš neprotestoval?

„Kdybych protestoval, asi by mě vyhodil a vzal by si ty hokejky všechny. Takže jsem mu to schválil, ještě jsem mu pomalu poděkoval, že s nimi hraje…“

Očividně mu to s nimi jde, v čtyřech utkáních má 4 body.

„Jarda je pořád platný, umí si podržet puk v útočném pásmu, rozdává to. Neustále to má v sobě. Klobouk dolů v jeho letech. Ne nadarmo býval nejlepší hráč na světě. To se nezapomíná. To je jako jízda na kole.“

Je hezké, když máte napsáno Jágr za svým jménem jako ten, kdo vám přihrál?

„Jednou, až to budu vykládat dětem, to bude krásný. Zvlášť, když to býval můj nejoblíbenější hráč. Měl jsem jeho plakáty. Je to krásný.“

Ve třetí části jste skóroval poprvé sezoně, cítil jste velkou úlevu?

„Bohužel jsem to měl v hlavě, nedařilo se mi. Propadl jsem se sestavou, hrál jsem málo. Jsem strašně rád, že to tam padlo, doufám, že jsem to prolomil. Neztrácel jsem hlavu, protože na tréninku mi to paradoxně šlo, hrál jsem dobře, dával jsem góly. Všichni mě uklidňovali, že to přijde. Ale přišel zápas, a bohužel nic. Teď jsem to naštěstí trefil, Jarda (Jágr) mi to hezky nahrál. Jsem za to rád. Jak se říká, jak na Nový rok, tak po celý rok… Snad to bude fungovat. A začne mi to tam padat.“

Čím to bylo?

„Vždycky jsem góly dával, ale letos vůbec nevím, co se dělo. Bylo to zakletý. Ze začátku sezony jsem šance měl, nepadalo to. Potom jsem už ani příležitosti neměl. Jedině při tréninku. Makal jsem na 120 procent, při nich to tam padalo. Říkal jsem si, že je to v pohodě, že to zase přijde. Ale bohužel… Dneska jsem to hezky dostal, trefil jsem to. Škoda té akce v prodloužení.“

Hezky jste se prosadil individuálně.

„Projel jsem to, chtěl jsem to zvednout přes beton, ale už jsem byl hrozně blízko. Škoda. Kdybych ho dal, bylo by krásné, ale bohužel.“

Co se stalo během bláznivé druhé třetiny, kdy jste přišli o náskok?

„Nevím, co se děje. Dostaneme jeden gól, pak to tam napadá. Nevím, kde je chyba. Vždycky vytvoříme něco, co nechápu, musíme se toho vyvarovat. Na jednu stranu to umíme dotáhnout z 0:3, ale taky umíme pokazit vyhraný zápas. Je třeba se zamyslet.“

Co jste říkal na fanoušky, kterých přišlo 4 683? A byla to nejvyšší návštěva sezony?

„Patří jim poděkování, hnali nás dopředu. Byli našim šestým hráčem, strašně si toho vážíme, jsme moc rádi. Snad budou chodit i dál, určitě je potřebujeme. A jenom našimi výkony je můžeme přesvědčit, aby přišli i příště. Musíme makat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:47. Sideroff, 24:42. Dotchin, 26:27. Dotchin, 55:50. Jarůšek Hosté: 00:24. Cingel, 34:14. Flek, 34:28. Kratochvíl, 56:41. Moses, 63:41. Ďaloga Sestavy Domácí: Brízgala (1. Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Sideroff, Tralmaks, Kusý – Jarůšek, Pytlík, Jágr – M. Procházka, Melka, Smoleňák (C) – Babka, Fronk, Bláha. Hosté: Jekel (27. Lukeš) – Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kratochvíl – Kos, Kollár, Moses – Okál, Holík, Zbořil – Kohout. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Hynek, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4683 diváků