Dvě Jágrovy nahrávky jen za bod, mistr řádil. Sparta - Olomouc 1:4

Filippi trefil výhru gólem do šatny

V úvodní třetině i kvůli častým vyloučením hostů byli více na puku hráči Energie. Hned první vyloučení Bílých Tygrů potrestal ve 3. minutě opakovanou dorážkou z předbrankového prostoru Hladonik. Příležitost na zvýšení náskoku měl Černoch, který se ocitl sám před Králem, ale ten byl na svém místě. Na druhé straně byl dvakrát blízko vyrovnání Flynn, ani on však pozorného Frodla nepřekonal.

Hned v úvodu druhého dějství po chybě Filippiho na útočné modré čáře ujel Kangasniemi, ale Král svůj tým podržel. Další velkou šanci si v polovině zápasu vytvořil Procházka, jenž ale také ztroskotal na libereckém gólmanovi. Po delším obléhání liberecké branky se nakonec ve 31. minutě z hranice levého kruhu trefil Stříteský.

Liberec, který do Karlových Varů přijel pouze s třemi formacemi, se do zápasu dostal díky rychle po sobě jdoucím vyloučením domácích Procházky a Koffera. Bílým Tygrům se na 101 sekund naskytla přesilová hra pěti proti třem a tři vteřiny před jejím koncem ji využil Bulíř. Dvoubrankové vedení domácím mohl ještě ve druhé třetině vrátit Černoch, který však ani podruhé v zápase neproměnil samostatný únik.

V závěrečné třetině přinesla zvýšená aktivita Severočechů otočení vývoje zápasu. Ve 43. minutě vyrovnal Rychlovský, který v předbrankovém prostoru dorazil Melanconovu střílenou přihrávku. Karlovarské hráče mohla mrzet špatně zahraná přesilovka v 51. minutě. V čase 58:43 v početní výhodě při Bartejsově trestu otočil stav Filippi. Vítězství hostů pečetil vteřinu před koncem při power play do prázdné branky Bulíř.

Ohlasy trenérů

David Bruk (Karlovy Vary): „Z mého pohledu jsme odehráli kvalitní utkání. Měli jsme výborné dvě třetiny, ve kterých jsme bohužel nedokázali odskočit o více gólů, přestože jsme tam měli tři samostatné nájezdy a nějaké další šance. Zápas na konci rozhodl nešťastný faul a velmi dobře sehraná přesilovka hostů. Ale mám pocit, že jsme si dnes nezasloužili prohrát.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Minulé utkání se nám doma nepovedlo, tak jsme tady chtěli složit reparát i z dodržování systému a věcí, které jsme si řekli. Myslím, že se nám to podařilo. Samozřejmě na začátku zápasu nás trochu zabrzdila tři vyloučení. První třetina nebyla vůbec jednoduchá, protože domácí měli velice dobrý pohyb a hráli velice dobře. My jsme celý zápas tvrdě pracovali a důležité bylo, že jsme se brankou na 2:1 ve druhé třetině dostali do zápasu. Příležitosti, které měl soupeř, vychytal výborný Dan Král a podržel nás. Do třetí třetiny jsme šli v dobrém rozpoložení. Věřili jsme, střídačka žila, tým se povzbuzoval a vyrovnali jsme. Stav byl potom nerozhodný a tam musím sportovně uznat, že to štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu. Odvážíme si tři body, za které jsme nesmírně rádi. Musíme kluky v čele s brankářem za dnešní výkon pochválit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:00. Hladonik, 30:58. Stříteský Hosté: 34:45. Bulíř, 42:49. Rychlovský, 58:43. Filippi, 59:59. Bulíř Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Rohan, Stříteský, Pulpán (A), Bartejs, Rulík – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Jiskra, Černoch (C), O. Procházka – Redlich, Hladonik, Kružík – Koffer, R. Přikryl, Kofroň. Hosté: D. Král (Pařík) – Ivan, Melancon, McCoshen, Budík, Derner, Knot – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Vlach, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Šír. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Brejcha, Thuma Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5044 diváků

Trefil se Jarůšek, divočinu ale rozhodl Ďaloga

Úvod byl pro domácí, kteří utnuli ve čtvrtek sérii pěti proher vysokým vítězstvím 8:4 v Liberci, jako ze špatného snu. Už po 24 sekundách se jim totiž dostal za záda Cingel, kličkou se vyhnul Brízgalovi a poslal puk do prázdné branky. Kladenský gólman se navíc při snaze zabránit pohromě zranil a musel přepustit své místo dnešnímu náhradníkovi Bowovi. Vedoucí zásah hostů už neodvrátila ani trenérská výzva Rytířů, následné oslabení ale zvládli.

I v dalším průběhu prvního dějství se hrálo převážně pod taktovkou Jihomoravanů. V deváté minutě pálil z dobré pozice Pospíšil, Bow ho však vychytal. Na druhé straně byl při dorážce blízko vyrovnání Kusý, puk do branky ale uklidit nezvládl. Vzápětí se opřel do puku ihned po vyhraném buly Smoleňák a zazvonil na levou tyčku. Za hosty odpověděl Ďaloga, Bow skvěle zasáhl lapačkou. V 16. minutě zlikvidoval Jekel velkou možnost Kusého.

Ve 24. minutě musel na trestnou lavici Kaňák a pobyl tam jen 29 sekund. Sideroff dokonale využil místa před sebou a z bodu pro vhazování zamířil přesně - 1:1. O dalších 55 sekund později už Kladenští vedli, když se z úhlu opřel naplno do puku Dotchin a nachytal hostujícího gólmana. Na trestnou lavici šel vzápětí Zaťovič a Jekel inkasoval v krátké době potřetí, když ho prostřelil znovu Dotchin. Do hostující branky šel vzápětí Lukeš.

Jakmile se však přehoupla základní doba do své druhé poloviny, přeřadila na vyšší rychlost opět Kometa. Ščotkova rána ve 33. minutě sice skončila jen na tyči, ale Brňané měli vzápětí k dispozici přesilovku, kterou využil dokonale přesnou ranou z kruhu Flek. O 14 sekund později bylo vyrovnáno: Marcinko byl sice za kladenskou brankou vkleče mezi dvěma domácími hráči, přesto dokázal najít Kratochvíla a ten zblízka překonal Bowa. Jen krátce poté zakončoval ve velké šanci Okál - Bow schoval kotouč v lapačce.

Ve třetí části se museli Středočeši obejít bez Dotchina, jenž v prostřední dvacetiminutovce odkulhal z ledu, do obrany se tak z útoku přesunul univerzál Babka. Na konci 46. minuty byl blízko dokonání dalšího dnešního obratu Flek, jeho pokus však zastavila horní tyčka.

Do vedení tak šlo znovu Kladno, a to díky třetí využité přesilovce. Jágr v 56. minutě nabil ideálně Jarůškovi, který se dvě sekundy před koncem Hollandova trestu poprvé v sezoně zapsal mezi střelce. Hned za 51 sekund však odpověděl zblízka Moses a na vyrovnání nic nezměnila ani kontrola sudích u videa.

V prodloužení měl dobrou šanci na rozhodnutí Jarůšek, ale Lukeš byl proti. Vítězný gól pak dal z výpadu po levém křídle Ďaloga. Hostující gólman zaznamenal asistenci.

Ohlasy trenérů

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): „První třetina byla z naší strany nebruslivá, nepovedená. A nebylo to jen o tom, že jsme dostali hned po pár sekundách gól. Kdyby to bylo 2:0 nebo 3:0 pro hosty, nemohli bychom vůbec nic říct. Ve druhé jsme ale hráli mnohem lépe, aktivněji, vyhrávali jsme souboje a myslím, že jsme Brno v našem útočném pásmu přebruslili. Během pár sekund jsme pak ale dostali dva góly a ten zápas se zase změnil. Kometa dostala to momentum na svou stranu a zbytek třetiny se hrálo u nás. Třetí třetina byla taková celkem vyrovnaná, vypadalo to, že kdo dá gól, ten vyhrál. Dali jsme ho my, ale pak jsme udělali trochu zbytečné zakázané uvolnění, následoval faul, soupeř hrál šest na pět a padl gól. V prodloužení jsme byli aktivnější a chtěli jsme hodně ten bod navíc, měli jsme tam šance, ale bohužel se nám to nepodařilo.“

Jiří Otoupalík (Kometa Brno): „My jsme velice rádi, že se nám dnes povedlo zlomit tu špatnou sérii, kterou jsme teď měli. Přestože jsme v těch utkáních, co jsme prohráli, nebyli horším týmem, tak jsme v nich nebodovali. Tady jsme hráli v první třetině velice dobře, ve druhé byl ale náš nástup bohužel špatný a Kladno nás tam přehrálo, proměnilo dvě přesilové hry a dostalo se do vedení. Nám se zaplaťpánbůh podařilo v krátkém časovém úseku vyrovnat na 3:3. Ve třetí třetině to vypadalo, že kdo dá gól, tak vyhrál. Čtyři minuty před koncem ho dalo Kladno, my oceňujeme morál toho týmu, jak kluci bojovali do posledních minut a podařilo se nám srovnat. V prodloužení jsme pak dali vítězný gól.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:47. Sideroff, 24:42. Dotchin, 26:27. Dotchin, 55:50. Jarůšek Hosté: 00:24. Cingel, 34:14. Flek, 34:28. Kratochvíl, 56:41. Moses, 63:41. Ďaloga Sestavy Domácí: Brízgala (1. Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Sideroff, Tralmaks, Kusý – Jarůšek, Pytlík, Jágr – M. Procházka, Melka, Smoleňák (C) – Babka, Fronk, Bláha. Hosté: Jekel (27. Lukeš) – Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kratochvíl – Kos, Kollár, Moses – Okál, Holík, Zbořil – Kohout. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Hynek, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4683 diváků

Macuh řídil hanáckou jízdu v Praze

Hosté podporované početnou skupinou fanoušků začali v O2 areně aktivně a hned v úvodu měli i výhodu přesilové hry, kterou ale nevyužili. Do první velké šance se dostal v 6. minutě Bambula, uzdraveného Kováře v brance Sparty ale nepřekonal.

V 11. minutě ale již Hanáci dostali do vedení, když se po chybě Pražanů v rozehrávce prosadil pohotově zakončující Macuh. Za Spartu mohl odpovědět Hauser, vyrovnat se ale podařilo v závěru první části Formanovi, který překonal Sedláčka.

Na začátku druhé části domácí přežili oslabení a poté mohl Spartu posunout do vedení Řepík, Sedláček ale jeho nájezd zlikvidoval. Oba týmy si poté vytvořily hned několik velkých šancí, brankáři ale chytali spolehlivě. Při Kempného vyloučení se už Navrátil radoval z gólu, rozhodčí však po kontrole u videa zjistili, že puk zásluhou Kovářova zákroku nepřešel brankovou čáru.

Ideální příležitost dostat se do vedení měla Sparta při dvouminutové přesilové hře pět na tři, Sedláčka však domácí hráči nedokázali. Ve 39. minutě dostal Němeček pětiminutový trest za faul na Pláška a Hanáci dlouhou přesilovku využili. Krátce po nástupu do třetí třetiny se pohotovou dorážkou prosadil Macuh.

Ještě v oslabení mohl srovnat Horák, Sedláček si ale s jeho samostatným nájezdem poradil. Stejný hráč byl blízko brance i v 49. minutě, ani tentokrát ale neuspěl. V 58. minutě připravil muž zápasu Macuh gól pro Bambulu a bylo rozhodnuto. Sparta se ještě pokusila zdramatizovat utkání v power play, inkasovala ale počtvrté.

Ohlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Soupeř vyhrál zaslouženě, k čemuž mu gratuluji. Olomouc nás nepřekvapila, byli připravení a hráli svůj nepříjemný hokej plný soubojů. Zápas se částečně rozhodnul v první třetině, ve které jsme nebyli moc dobří a Kuba Kovář nás párkrát podržel. Soupeř měl více jasných šancí. Důležitá byla přesilovka pět na tři, kterou jsme mohli lépe sehrát. Soupeř to dobře ubránil. Dalším klíčem byla pětiminutová přesilovka, ve které se zápas trošku zlomil. Přesto to bylo 2:1 a měli jsme dvě tři velmi dobré šance, které jsme neproměnili. Minule v Plzni se nám povedlo zápas otočit, dnes ne. Nechceme hledat výmluvy, chtěli jsme navázat na vyhrané zápasy, ale nestačilo to. Soupeř byl lepší. Kluci ale makali až do konce.“

Róbert Petrovický (Olomouc): „Pro nás je to skvělé vítězství. Myslím si, že od začátku jsme hráli v dobrém tempu, měli jsme pohyb. V první třetině to bylo 1:1, ale na obou stranách bylo hodně šancí. Ve druhé oba týmy dokázaly soupeře několikrát zavřít soupeře v pásmu, ale pro nás bylo hodně důležité, že jsme ubránili (dvouminutové) oslabení tři na pět. Pak se nám podařilo po střele a dorážce skórovat v přesilovce, což bylo důležité. Pak jsme hned mohli inkasovat na 2:2, ale Sedláček, který nás držel celý zápas, předvedl skvělý zákrok. Výborně ale hráli všichni, od prvního do posledního hráče. Děkujeme i našim fanouškům, kteří nám vytvořili skvělou atmosféru.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:23. Forman Hosté: 10:46. Macuh, 40:35. Macuh, 57:49. Bambula, 59:22. Nahodil Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Krejčík, Kempný (A), Mikliš, Němeček, Irving, Pavlák – P. Kousal, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Forman – Mužík, T. Tomek, Hauser. Hosté: Sedláček (Frgál) – Ondrušek (C), Řezníček, Švrček, Černý, Rašner, Rutar, Mareš – Kusko, Knotek, Klimek (A) – Plášek ml., Nahodil (A), Navrátil – Kunc, Macuh, Bambula – Menšík, Anděl, P. Musil. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík – Frodl, Klouček Stadion O2 arena, Praha

Rozhodnout musel až nájezdník Lakatoš

Po vyrovnaných úvodních střídáních nabíral převahu domácí tým. Nejaktivnější byla Harrisova řada. Jenže v polovině 6. minuty vyhráli Slezané buly ve vlastním obranném pásmu, rychle přenesli hru na protější stranu, domácí si špatně rozebrali jejich hráče a Bukarts střelou z levé strany otevřel skóre.

Záhy mohl zblízka vyrovnat Kondelík, ale neujaly se ani další pokusy Harrisovy formace, neúspěšní byli také Přikryl a Vráblík. Snahu Jihočechů přibrzdilo také vyloučení kapitána Gulaše slavícího v den utkání 38. narozeniny. Před prvním odchodem do šaten se ještě mocným nápřahem z mezikruží prezentoval Kondelík.

Ve druhé části pokračoval tlak Motoru, přestože se českobudějovičtí hráči obtížně prosazovali proti urputně bojujícímu soupeři. U pravé tyčky ztroskotal Kubík, bekhendový pokus po předchozím slalomu nevyšel Přikrylovi. Ofenziva Vítkovic se dostávala ke slovu sporadicky, ale důrazného Kaluse atakoval v jízdě Hovorka a postižený útočník suverénně proměnil trestné střílení.

Domácí odpověděli za minutu a devět vteřin. Za brankou operující Kondelík našel Valského a ten střelou bez přípravy překonal Klimeše. Další příležitosti měli Koláček a Gulaš, z ojedinělého protiútoku také Bukarts. Při trestu Kaluse jihočeská pětice ukázkově zakombinovala a Ordoš vyrovnal po nápřahu z pravého kruhu. Nebezpečné byly poté i pokusy Tomana či obránce Kachyni.

Na začátku třetí třetiny znovu hrozila Harrisova řada, ale Gulaš neprotlačil puk za Klimeše. Hosté nezůstali pasivní a v jednom okamžiku vytvořili závar před Hrachovinou, který vyřešil Simon vyhozením kotouče a sklidil dvě trestné minuty. Jeho spoluhráče nejenže dobře bránili ve čtyřech, ale navíc ujel Kondelík, po něm i Přikryl, do třetice však na Klimeše nevyzrál ani Toman.

Už při plném počtu hráčů naopak hosté uspěli na buly po levici Hrachoviny a nedůsledně pokrytý Peterek jim tečí zblízka vrátil vedení. Vyrovnávací trefu měl na holi Kondelík, krátce po něm i Štencel, z prostoru mezi kruhy nezakončil Gulaš. Při trestu Půčka vytvořili Jihočeši drtivý zámek a Harris vyrovnal u levé tyčky.

V prodloužení jel Kubík sám na Klimeše, ale nerozhodl o výsledku. Štěstí nestálo ani při Simonovi nebo Kondelíkovi. Zmatek před vítkovickým brankovištěm způsobil Gulaš, ale večer ve vyprodané Budvar aréně se posunul do nájezdů. Jediným úspěšným exekutorem byl Lakatoš.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:56. Valský, 33:40. Ordoš, 58:13. Harris Hosté: 05:33. Bukarts, 27:47. Kalus, 49:54. L. Kovář, . Lakatoš Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Hovorka, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Štich – Kubík (A), Kondelík (A), Ordoš – M. Beránek, Harris, Gulaš (C) – D. Simon, F. Přikryl, Valský – Chlubna, Toman, Koláček. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Dej (A), Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Peterek – Bukarts, Krieger, Vondráček – Claireaux, Chlán, R. Půček. Rozhodčí Šír, Kika – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 (vyprodáno) diváků

Repríza finále drtivě pro mistra

Hradec otevřel skóre ve čtrnácté minutě z první přesilové hry v zápase. Jergl našel křížným pasem Lalancettea, jenž se prosadil tvrdou ranou zpoza pravého kruhu. Domácí odpověděli v úvodu prostřední části také z početní převahy. Nestrašilovu střelu doklepl do prázdné branky Růžička a připsal si čtrnáctý gól sezony.

Vrátit Hradci vedení mohli Freibergs a Perret, který se dostal za obranu Ocelářů, ale nevyzrál na Mazance. Kanadský útočník si vše vynahradil na začátku třetí třetiny, když v přesilové hře důrazem v předbrankovém prostoru dostal puk do třinecké branky.

Domácí kontrovali přesně za minutu: Pánik vystřelil bekhendem z pravého kruhu a puk skončil v síti. Další dvě branky přidali třinečtí obránce v krátkém sledu při hře čtyř proti čtyřem. Marinčin se prosadil střelou z pravého kruhu a Jeřábek usměrnil do branky ideální Čachovu přihrávku.

V 51. minutě Blain natlačil Voženílka na brankáře Laurikainena, který zůstal ležet na ledě a kvůli zranění pro něj zápas skončil. Strhla se tím ale velká mela, ve které byl nejaktivnější hostující Kalina a dostal trest navíc, který Oceláři využili Nestrašilem. Lukáš tak inkasoval, byť si pořádně nesáhl na puk.

Domácí poté promarnili 43 sekund přesilové hry pět na tři, ale po návratu Marcela na led propálil Kundrátek od modré čáry vše, co se mu stalo v cestě. Gólovou smršť završil Čacho z úniku.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): "Soupeř hrál padesát minut opravdu velmi dobře, měl velmi dobrý pohyb. Klíčové bylo, že jsme po inkasovaném gólu na 1:2 stihli hned vyrovnat. Potom jsme dali během tří minut tři góly. Dva ve hře čtyři na čtyři a hned na to v pět na čtyři. Pomohli jsme si v zápase i přesilovkami, kterými jsme odskočili a dotáhli zápas do vítězného konce. Výsledek je ale zavádějící, zápas byl padesát minut více než vyrovnaný."

Tomáš Hamara (Mountfield HK): "Můžu zhodnotit prvních padesát minut, ve kterých jsme hráli výborně. Musím dát našemu týmu velký kredit. Myslím si, že jsme byli možná i trošku lepší. Bohužel jsme to neproměnili v góly a udělali jsme dvě hrubé chyby ve hře čtyři na čtyři, což Třinec potrestal. Od doktora máme první zprávy (o stavu Laurikainena), že by to mohl být nějaký slabý otřes mozku, ale uvidí se až po dalších vyšetřeních."

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:34. M. Růžička, 42:34. Pánik, 49:22. Marinčin, 49:30. J. Jeřábek, 51:16. Nestrašil, 57:33. Kundrátek, 58:06. Čacho Hosté: 13:17. Lalancette, 41:34. Perret Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek – M. Růžička (A), M. Roman, Voženílek – Nestrašil, Vrána (C), Pánik – Kurovský, Holinka, Hrehorčák – Haas, Čacho, Dravecký (A) – Walega. Hosté: Laurikainen (51. Lukáš) – Blain (C), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel, Gaspar – Estephan, Miškář, Šťastný – Jasper, Tamáši, Perret (A) – Jergl (A), Lalancette, Okuliar – Lang, Pilař, Chalupa. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Hlavatý, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 014 diváků

Severočeši nejlepším domácím týmem

Verva před téměř vyprodaným hledištěm (5823 diváků) bodovala pošesté za sebou, z toho počtvrté triumfovala, a upevnila si čtvrté místo. Bruslařský klub prohrál po dvou vítězstvích (obě doma) a na předposlední Kladno, které navíc odehrálo o dvě utkání méně, ztrácí čtyři body.

V sestavě Středočechů se díky včasnému vyřízení potřebných dokumentů objevila dnešní nová posila Pitule, ačkoliv v zápise o utkání jeho jméno nefigurovalo. Čtyřiatřicetiletý útočník přišel z prvoligového Prostějova, za Boleslav hrál už v sezoně 2012/13.

Litvínov byl od úvodu o něco aktivnější, v 10. minutě Havelka nahrál zpoza branky a hostující gólman Růžička z bezprostřední blízkosti zastavil Urbanův pokus. Vzápětí proti němu neuspěl ani Ondřej Kaše střelou z mezikruží.

Domácí vystupňovali tlak, uzavřeli Mladou Boleslav v jejím obranném pásmu a odměnou jim byl vedoucí gól ve 13. minutě. Jaks po Abdulově nahrávce vypálil z první, Růžička puk vyrazil a Válek se nemýlil.

Ihned na startu druhé části Koblasa zblízka napálil Růžičku a dorážející Kudrna minul. Vervu to ale nemuselo dlouho mrzet, jelikož se po necelých dvou minutách prostředního dějství dočkala druhého zásahu. Kapitán Ondřej Kaše se zbavil u hrazení Jánošíka a Malínka, dostal se do samostatného úniku a střelou nad beton nezaváhal. Útočník se zkušenostmi z NHL zaznamenal 14. trefu v extraligové sezoně.

Za dalších 27 vteřin Válek po Abdulově přihrávce od zadního mantinelu a střele do horního růžku zvýšil na 3:0. Růžičku nahradil v hostující brance Novotný. V 31. minutě Severočeši opět udeřili, když Šaldovo nahození od hrazení usměrnil za Novotného Hlava.

Hosté poté přidali na aktivitě, Dvořáček však zblízka na Tomka nevyzrál. V 37. minutě se Boleslavští dočkali branky zásluhou Skalického v přesilovce.

Domácím vyšel i začátek třetí třetiny a 28 sekund po jejím úvodu si znovu vzali čtyřgólový náskok zpět. Jícha využil chybné rozehrávky hostů, Kudrna se ještě neprosadil, ale Koblasa z dorážky ano. V extraligovém ročníku se zapsal mezi střelce potřinácté. Také v zářijovém domácím utkání Litvínov nasázel Boleslavi alespoň pět branek (5:2).

V předposlední minutě dokonal Válek v početní výhodě první extraligový hattrick. Zároveň vstřelil 100. gól svého týmu v sezoně. Verva zdolala v extralize Středočechy ve čtvrtém z posledních pěti utkání a oplatila jim listopadový debakl 0:5 z jejich ledu.

Severočeši potvrdili pozici nejlepšího domácího týmu extraligové sezony. Před vlastním publikem vyhráli 13 z 16 utkání, jen jednou tam vyšli naprázdno a získali tam 40 z celkových 56 bodů. Naopak Bruslařský klub venku počtvrté za sebou prohrál, aniž by tam získal bod, a na kluzištích soupeřů je ze všech 14 týmů nejhorší. V ročníku tam nasbíral pouze osm z celkových 24 bodů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:08. Válek, 21:47. O. Kaše, 22:14. Válek, 30:16. Hlava, 40:28. Koblasa, 58:05. Válek Hosté: 36:47. Skalický Sestavy Domácí: M. Tomek (Klika) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Jícha, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Urban. Hosté: J. Růžička (23. F. Novotný) – Pyrochta, F. Pavlík, Gewiese, Osburn, Jánošík, Bernad, Štibingr – Krivošík, Fořt, Lantoši – Hradec, O. Roman, Skalický – Dvořáček, Malínek, Rohdin – J. Půček, Pitule, Závora. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5823 diváků