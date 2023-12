Gulaš oslavil velký den bodem. Kdy naposledy skóroval na narozeniny?

Jihočeši nakonec brali bod po porážce 3:4 na nájezdy, v nich zazářil Dominik Lakatoš pětihvězdičkovou forsbergovkou. „Po té naší vítězné domácí šňůře jsme se na Vítkovice chtěli co nejlíp připravit. Soupeř chytil formu, vyhrává, což v zápase potvrdil. Vítkovice jsou v tabulce níž, ale hrají teď dobře. Pro ně jsou dva body zlaté a pro nás bod dobrej. Mě těší, že se nám podařilo skórovat z obou přesilovek, protože s touhle situací míváme v sezoně problém. Je to plus do budoucích zápasů. Vítkovice zaslouží gratulaci,“ zhodnotil práci obou týmů Milan Gulaš.

Na renomovaném útočníkovi, jenž v minulých sezonách patřil k ikonám elitní soutěže, byly znát emoce od prvního střídání. S pukem dovedně štrikoval, na pětníku se rychlými kličkami a následnou akcelerací dokázal zbavovat soupeřů, bavil přítomné tím, jak byl pohlcený duelem.

Ale taky se zlobil při nesouhlasu nad verdikty sudích. Hosté na něj vyrukovali tvrdě a mazákovi se zdálo, že leckterý zákrok vůči němu je na dvě minuty. Arbitři Šír s Kikou nesouhlasili, k zvučné zlobě obecenstva. Po jednom z přerušení hry si Gulaš zajel za arbitry pro vysvětlení. A shodou okolností minutu poté už šel na dvě minuty pykat za vysokou hůl.

„Celou sezonu jsem absolutně v klidu směrem k rozhodčím, ale v zápase přijdou samozřejmě i momenty, kdy je potřeba za rozhodčím jet a říci si pár věcí. My jsme s rozhodčími v pohodě, a že to bylo dnes emotivnější… Hokej je zkrátka emotivnější. A zrovna mi to vyšlo na dnešek,“ usmíval se.

Při dalším dobývání oponentova území dvakrát uklouzl, takže na střídačce hned řešil problém s kustodem Pavlem Vlašicem. „Strnutá hrana,“ vysvětloval po duelu.

K první větší radosti se veterán dostal ve druhém dějství, na ledě byl při první přesilovce – zahajoval luxusní kombinaci, na jejímž konci Jan Ordoš přesně trefil na 2:2. Gulašovi náležela třetí asistence, do statistik samozřejmě nezapisovaná. Ale pro samotnou akci důležitá.

O srovnávací trefě na 3:3 už byla řeč. Na nájezdy Gulaš nešel, z pětice Simon, Harris, Přikryl, Koláček, Štencel nepřekonal výtečného Lukáše Klimeše nikdo. Stane se. „Tak to někdy bývá,“ bral to Gulaš s nadhledem a s vědomím předchozích skalpů a kvalitních výkonů.

Takže se tleskalo se i po jednobodové porážce, fanoušci ocenili velký progres Motoru v posledních týdnech. Z posledních sedmi zápasů čtyřikrát vyhrál za tři body, ve všech ostatních bodoval. „Měli jsme šňůru vítězných zápasů, kdy se štěstí obracelo na naši stranu, občas to je opačně. To je sport. Dnes máme jeden bod, oni dva, jedeme dál,“ doplnil Gulaš.

Byť v extralize umí pálit přes třicet sezonních gólů a ukořistit více než šedesát bodů, na své narozeniny se málokdy prosazoval. A pokud ano, tak dávno. Naposledy při svých 32. narozeninách, před šesti roky v předposlední den v roce zatížil jedním gólem jihlavské konto. V nynějším ročníku zaevidoval 9 gólů a 13 asistencí ve 28 utkáních a je nejproduktivnějším hráčem týmu, jenž může myslet vysoko.

Milan Gulaš při narozeninách 38. Č. BUDĚJOVICE-Vítkovice 0+1 (3:4n) 37. Pardubice-Č. BUDĚJOVICE 0+0 (4:1) 36. Pardubice-Č. BUDĚJOVICE 0+0 (1:6) 35. Č. Budějovice-PLZEŇ 0+1 (4:3p) 34. PLZEŇ-Ml. Boleslav 0+0 (3:2n) 33. Chomutov-PLZEŇ 0+1 (2:3) 32. PLZEŇ-Jihlava 1+0 (3:1) 27. PLZEŇ-Chomutov 2+1 (6:2) 25. Č. BUDĚJOVICE-Zlín 1+1 (4:0) 23. Zlín-Č. BUDĚJOVICE 0+1 (5:4n)

