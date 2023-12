Frustrace Hradce. Byli jste pos..., pěnil kouč u šaten. Co ho rozběsnilo?

„Time out?! Byli jste pos*aní!“ burácel jednačtyřicetiletý člen realizačního štábu hlavního kouče Tomáše Martince. Pochodoval dlouhou chodbou, kde jsou hráči a trenéři zváni k rozhovorům s novináři. Hlasitým křikem směrem k domácí kabině se snažil upozornit na nespravedlnost, kterou cítil.

Hradec v Třinci dlouho sváděl vyrovnanou partii, místy byl i lepším týmem. Jenže po šťastném gólu na 2:2 z dílny domácího Richarda Pánika, kdy nenápadná bekhendová střela překvapivě zapadla do branky smolaře Eetu Laurikainena, se všechno otočilo proti hostům zpod Bílé věže.

Při hře čtyři na čtyři inkasovali dvě rozdílové branky v rozmezí osmi sekund. Finský gólman se následně zranil a střídající Jan Lukáš propustil hned první ránu. Frustrace začala pracovat.

Zbytečné fauly v krátkém časovém sledu vyrobili obránci Patrik Marcel a Jérémie Blain. Oceláře čekala přesilovka pět na tři, ale ještě předtím si vyžádali oddechový čas, což Frühaufa rozpálilo doběla.

„Máme formaci, která hraje pět na tři, a ta už byla asi minutu a půl na ledě. Potřebovali jsme, aby se hráči vydýchali, uklidnili,“ zdůvodňoval krok Slezanů na tiskové konferenci asistent Vladimír Országh.

„Nic za tím netřeba hledat. Stav byl stále hratelný. Hradec je velmi nepříjemný soupeř. Jednoduše jsme potřebovali, aby si hráči odpočinuli, měli toho po dlouhém střídání dost. Nic víc, nic míň,“ odmítl verzi, že by snad šlo o snahu zesměšnit soupeře.

Frühaufa uklidnili až další trenérští kolegové z Hradce. Po krátkém rozhovoru odvedli někdejšího slovenského reprezentanta, který u Mountfieldu coby kouč působí první sezonu, zpátky do šatny.

Hradecké napětí vzhledem k nedávným výsledkům logicky sílí. Mužstvo naposledy uspělo 10. prosince domácí výhrou 5:2 nad Kometou. Od té doby počítá čtyři neúspěchy v řadě při skóre 7:21. Týmu stále hrozí odpočet bodů za dopingovou kauzu. Při repríze posledního finále navíc Východočeši skutečně sahali po zajímavém skalpu úřadujících šampionů.

„Nemůžeme si říkat, že to je nějaká krize, to když si člověk připustí, tak se do ní dostane,“ je přesvědčený zadák Tomáš Pavelka. „Jdeme z tohoto zápasu s tím, že jsme byli 50 minut skvělým soupeřem proti kvalitnímu mančaftu. Samozřejmě to nebylo dostatečné, hokej se hraje 60 minut,“ pokrčil rameny.

Právě nekonzistentnost svázala Hradec před koncem kalendářního roku. Elitní čtyřka se mu vzdálila, momentálně figuruje na sedmém místě s desetibodovou ztrátou na přímý postup do čtvrtfinále. Na Silvestra padnou z úst hráčů jasná předsevzetí.

„Nemít tam ty výpadky, ať už to bylo z taktické stránky, nebo prostě z psychické nevyrovnanosti a nezkušenosti,“ připomíná Pavelka. Přehnané emoce funkcionářů týmu ze svízelné situace nepomohou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:34. M. Růžička, 42:34. Pánik, 49:22. Marinčin, 49:30. J. Jeřábek, 51:16. Nestrašil, 57:33. Kundrátek, 58:06. Čacho Hosté: 13:17. Lalancette, 41:34. Perret Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek – M. Růžička (A), M. Roman, Voženílek – Nestrašil, Vrána (C), Pánik – Kurovský, Holinka, Hrehorčák – Haas, Čacho, Dravecký (A) – Walega. Hosté: Laurikainen (51. Lukáš) – Blain (C), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel, Gaspar – Estephan, Miškář, Šťastný – Jasper, Tamáši, Perret (A) – Jergl (A), Lalancette, Okuliar – Lang, Pilař, Chalupa. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Hlavatý, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 014 diváků