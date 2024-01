Němeček jako Jank. Chtěl trefit hlavu, vysvětluje Ujčík postih

Rozeberete, proč je podle vás pětizápasový postih pro Němečka adekvátní?

„Je adekvátní, protože Němeček trefil přímo do hlavy hráče, který nebyl v držení puku. V tu chvíli ani předtím. Hráče v takovém případě nesmí vůbec dohrávat. Puk šel kolem něj a on ho trefil ramenem do hlavy, vyloženě si pro soupeře šel. Respektujeme dohrávání hráče, jenž je v držení puku anebo ho krátce před střetem odehrál. Nic z toho se tady nedělo, Němeček trefil Pláška cíleně do hlavy velkou intenzitou. Roli ve výši trestu určitým způsobem ovlivnila i recidiva hráče. Němečka máme na paškále každou sezonu minimálně jednou.“

Hradecký Bohumil Jank brněnského Petra Holíka vyloženě sestřelil, u Němečka mi to nepřišlo stejně záludné, proč tedy inkasoval totožný trest?

„Protože Němeček si pro soupeře taky vyloženě šel. Holík v předchozím případě byl dohrán v situaci, kdy krátce před hitem alespoň protečoval puk. Němeček si tady najíždí z boku, Plášek o něm neví, a protože nemá puk u hole, ani ho nenapadne, že by ho měl někdo dohrávat.“

V inkriminovaném momentu se svádí boj o puk, neměl být Plášek ostražitější a připravit se na případný atak protihráče? Nepočínal si naivně?

„Pokud by měl puk na holi, pak jednoznačně. Ale touto logikou bychom se mohli řezat kdekoli po hrací ploše. Někde pojedete bez puku, soupeř se vám postaví, trefí vás a poví, že je to vaše naivita? To nejde.“

Souboj o puk mezi Němečkem a Pláškem nevnímáte jako zásadní věc? Němeček se ho nejprve pravou rukou snaží odehrát, mine jej a hned přijde náraz.

„To se mi vůbec nezdá. Němeček míjí puk a jede Pláška vyloženě dohrát. Připravuje se ramenem a trefuje ho přímo do hlavy. Znovu, trefil hráče, kterého vůbec nesmí trefit, protože nebyl v držení kotouče. V ten moment nebo krátce předtím. Jde o situaci, kdy hráče nemůžete srazit, na ledě se správně podle pravidel odpískalo nedovolené bránění.“

Říkáte, že Němeček míjí puk a jede Pláška se záměrem dohrát. Vážně to není tak, že po Němečkově snaze odehrát puk končí situace kolizí, vyplývající ze situace?

„Srovnal bych to se zákrokem brněnského Ščotky na plzeňského Jiříčka. Situace po buly. Dostal čtyři zápasy stop, protože trefil soupeře, který nebyl v držení puku. Němeček sice nešel ze slepého úhlu, v momentu nárazu byl před Pláškem, ale znovu a poněkolikáté: nesmíte ho vůbec sundat. Němeček si však vybral, že ho trefí a navíc do hlavy. Co člověk, to názor, v disciplinární komisi jsme se shodli jednoznačně. Šlo o zákeřnost. Nehledě na to, že Němeček takové situace vyhledává často.“

Teď trochu obecně a spíš k zákrokům u hrazení. Řada hráčů tam hraje v předklonu, sami sebe dostávají do rizikových situací. Mnohdy i slabé přistrčení soupeřem pak vypadá nebezpečně a je postihováno. Naivita poškozeného hráče nikoli. Nevidíte tady prostor pro potřebnou nápravu?

„Naivní chování je takové, pokud s hokejkou na holi nejste připravený na dohrání soupeřem nebo ho neočekáváte. Pokud by Plášek hrál s pukem nebo o něj šlo a Němeček ho trefil, autor zákroku dostane za úder do hlavy dva nebo tři zápasy stopku. Němeček mohl puk odehrát, kdyby chtěl. Mohl Pláškovi zkřížit cestu, vzít si puk a hrát dál. Ale on ho jel s cílem dohrát a přímo do hlavy.“