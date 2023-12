Němeček: Trpišovského chápu, Hašek je dobrá volba. Řád místo kafíček!

Už mohl být trenérem české reprezentace, ale Ivan Hašek si ještě počká. To samé Pavel Nedvěd coby manažer, jestli se tedy dohodne s šéfem českého fotbalu Petrem Fouskem. Krom jiných by to uvítal i jejich bývalý spoluhráč a někdejší kapitán národního týmu Václav Němeček. Ve speciálním videorozhovoru odmítá námitky, že Hašek sešel z očí a málokdo ví, co od něho očekávat směrem ke způsobu hry a podobně. „Na to, aby vedl nároďák, má dostatečné trenérské zkušenosti a respekt, což je jedna z nejdůležitějších věcí,“ odráží Němeček pochybnosti. Zároveň tvrdí, že chápe Jindřicha Trpišovského, že se (zatím) nehodlá hnout ze Slavie, a na adresu Nedvěda či Vladimíra Šmicera, jehož jméno také padalo, říká: „Udělali by nám obrovskou reklamu.“