Boleslav: odvážný trejd, pak bod za last minute gól. Zaujal host z Pardubic

Mladá Boleslav zapsala do své chudé sbírky další bod. Ve středečním utkání 47. kola Tipsport extraligy padla na domácím ledě s Třincem 2:3 po nájezdech. Bruslaři předvedli sebevědomý výkon, odměna přišla na konci. Last minute gól pouhých 9,2 sekundy před koncem v podání Tomáše Fořta poslal zápas do prodloužení. Výborný výkon předvedl Ondřej Rohlík, nová posila z Pardubic. „Hrál výborně. Doufám, že bude takhle pokračovat,“ pochválil ho Fořt.

Na hráčské rošády mají ještě čas do konce měsíce. Ve městě škodovek se snaží tým nakopnout všemi způsoby. Změny přišly už v průběhu podzimu, další přichází nyní. Před středečním kolem zarezonovala výměna obránců s Kometou. Kabina Mladé Boleslavi přivítala zpátky Alexe Lintuniemiho, do Brna zamířil Zach Osburn.

„Nepochybně diváky baví svými útočnými kousky, směrem do obrany se ale názorově moc nepotkáváme,“ uvedl o Osburnovi sportovní ředitel Martin Ševc na klubovém webu. Bezpochyby jde o odvážný trejd, Američan totiž patřil mezi opory týmu s bilancí 11 bodů (4+7). Na hostování přišli také útočníci Tomáš Pitule a Ondřej Rohlík.

Právě Rohlík, host zapůjčený z béčka Pardubic, svým výkonem proti Třinci zaujal. „Cítil jsem se dobře, hrálo se mi super. S Ondrou Romanem jsem hrál už v Pardubicích, Sébu Maláta znám z juniorky, takže víme, co od sebe můžeme čekat,“ říkal 22letý forvard. Byl vidět, dostával se do šancí, další se snažil připravovat. Prostor dostal i v prodloužení.

Za skvělý výkon si Rohlík odnesl cenu pro hráče utkání, připsal si i asistenci u první boleslavské trefy. Hostování je zatím jen do konce ledna, ale v případě dohody obou klubů se může prodloužit do konce sezony. „Uvidíme, jak se týmy domluví. Kde budu hrát, tak se budu snažit hrát co nejlíp a nejlíp pro tým,“ uvedl.

Boleslavští proti Třinci dlouho tlačili kárku do kopce. Od poloviny zápasu se snažili dotáhnout manko 1:2, ve třetí třetině se jejich snaha zastavovala na tradičně precizní ocelářské tvrzi. Nakonec přišlo vysvobození, když Tomáš Fořt při powerplay dotlačil z brankoviště puk do branky. „Je to snad poprvé v sezoně, co se nám podařilo takhle v závěru využít toho, že jsme v šesti,“ zmínil útočník, který s BK podepsal nový víceletý kontrakt.

Bruslaři nakonec padli v nájezdech, když soupeř proměnil hned čtyři z pěti pokusů. Aktuálně ztrácí tři body na předposlední Kladno. Třinec slavil třetí výhru v řadě. „Byl to vyrovnaný zápas, i když jsme dlouho vedli. Ale stálo nás to spoustu sil. Proto jsme rádi, že odsud odvážíme dva body,“ oddychl si trenér Zdeněk Moták.

Góly Domácí: 17:02. F. Pavlík, 59:51. Fořt Hosté: 16:41. Kurovský, 29:51. Voženílek, . Voženílek Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), F. Pavlík, Gewiese, Bernad, Jánošík (C), Lintuniemi, Štibingr – Skalický, Fořt, Lantoši (A) – Šmerha, Järvinen, Rohdin – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Pitule, Hradec. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek – Voženílek, M. Roman, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Nestrašil – Hrehorčák, Holinka, Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Haas. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Ondráček, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2774 diváků