Sedlák: V Davosu jsem si připadal jako šedesátník, co nikdy nesportoval

První a klíčovou trefu Lukáš Sedlák obstaral v čase 19:59,74. Poslal Pardubice do vedení, a i když pak Jakub Rychlovský šestým gólem v šestém duelu v řadě srovnal na 1:1, byl to znovu tahoun Dynama, kdo Liberec zatížil gólem, nakonec vítězným při triumfu 4:1. Východočeši před více než šesti tisíci diváky podnikli vítězný návrat do extraligy po stříbrném Spengler Cupu. „Ten turnaj byl náročný a dostat se zpátky do rytmu bývá občas těžší a nepříjemnější,“ vrátil se k prestižní akci lídr pátečních vítězů.

Dobré načasování první trefy, co říkáte?

„Pořádně jsem nevěděl, kolik zbývá času. Trošku mě to pak překvapilo, ale řekli jsme si, co hned po buly zkusíme a naštěstí to vyšlo. Jsme rádi, že jsme to tady zvládli. Hodně nás podržel Roman Will, speciálně v první třetině, kdy chytil hodně gólovek. S Libercem to bývají složité zápasy, předchozí dva takové byly. Poprvé jsme tu vyrovnávali chvíli před koncem třetí třetiny, je to zkrátka těžký soupeř. Výborně bruslí, praktikují agresivní hokej s rychlým útokem nahoru.“

Bylo složitější vracet se do extraligového kolotoče po dvou týdnech od posledního duelu doma a po Spengler Cupu, kde jste hráli proti zahraničním protivníkům?

„Jo, bylo to maličko jiné. Minulých pět dní jsme nehráli, navíc po Spengleru jsme měli menší volno. Ten turnaj byl těžký a dostat se zpátky do rytmu bývá občas těžší a nepříjemnější. První zápas je takový, že nevíte co od sebe čekat, nohy vám moc nejezdí. Navíc jdete na výborného bruslivého soupeře. O to to bylo náročnější.“

Návrat dolů z vyšší nadmořské výšky by vám měl časem pomoci. Čekáte, co to s vámi vyvede?

„Já si pamatuju, jak jsem si asi měsíc zvykal, když jsem šel hrát za Colorado. Časem to asi znát trochu bylo. A teď? Nevím, nemyslím si, že by nám pět dnů tam strávených nějak pomohlo, že bychom se stihli adaptovat na tamní nadmořskou výšku. Když jsem tam vyšel schody, byl jsem zadýchaný a připadal si jako šedesátník, který v životě nesportoval… (usmívá se) Z tohohle hlediska to v Davosu bylo těžší, ale nemyslím si, že by nám to doma mělo extra pomoci.“

Dva góly jste trefil poprvé od jarního semifinále proti Třinci. Nejste zdaleka hráčem, který týmu pomáhá jen góly, ale dva kusy vždy potěší, viďte?

„Jasně. Konečně mi tam spadly šťastnější věci, nešlo zrovna o žádné tutovky. Druhý gól se náhodně odrazil, moc se mi to doteď v sezoně nestávalo. Jsem za to rád. Každý gól potěší, navíc šlo o docela důležitý gól. Liberec nás předtím zatlačil a my z téhle šance nešance šli znovu do vedení.“

Góly s klikou nezřídka odšpuntují gólové přívaly, doufáte v to?

„To se teprve uvidí!“ (usmívá se)

Před zápasem se v aréně na kostce pouštěl nevídaný obrat dvacítky na mistrovství světa, diváci aplaudovali, zachytil jste to?

„Při naší rozcvičce jsme slyšeli, jak hlásí průběžný stav. Přehled jsme měli. Bylo to 2:5 a pak to otočili, že? Neskutečný! Za kluky jsme moc rádi, je to důležité pro český hokej. A je super, že jsme se tři roky po sobě probojovali takhle daleko a že i medaile kluci vozí. Může jim to pomoci do kariéry, protože na dvacítky se dívá hodně lidí. Už se těším, až si pustím highlighty.“

Zvedá se český hokej?

„Přiznám se, že mládež až tak nesleduju, abych to dokázal dobře zhodnotit. Výsledky se dostavují, což asi není jen tak. Být třikrát po sobě v semifinále, jednou ve finále není samo sebou. O něčem to vypovídá a jenom dobře pro hokej.“

