Sparta dala Kometě bleskový šach. Modrý: Srdce tam je. Vrátí se Furch?

Nejhorší porážka, kterou si fanoušek Komety umí představit. Prohrát se Spartou (2:3), a navíc o jedinou trefu, to je jako když strčíte ruku do lisu a utáhnete. Ta bolest! A vztek. Hosté rozhodli třemi zásahy v první třetině během dvou minut a půl, které odnesl gólman Štěpán Lukeš. Pak už to s nervy ubránili. „Těší mě, že jedna lajna dala tři góly,“ narážel kouč Pavel Gross na úderné trio Najman-Horák-Chlapík. „V mých očích hrajeme dobrý hokej, sráží nás detaily,“ dodal jeho brněnský kolega Jaroslav Modrý.

Vyrovnání na 3:3 měl na hokejce energiťák Kristián Pospíšil. Dvě minuty před koncem se protáhl před branku, jenže puk vzápětí našel Josef Kořenář na ledě ve své výstroji. Útočník se chytl za hlavu a pak praštil svým pracovním náčiním do mantinelu. Věděl, že další velká šance už přijít nemusí. Taky nepřišla, body zmizely do metropole. „Kluci pracují, srdce tam je pokaždé. Ale když se prohraje pár zápasů, jsou křehcí. Učíme se to,“ vystihl trenér poražených Jaroslav Modrý.

Na tento kasamač čeká dvakrát v základní části celé Brno. „Rondo“, dnes Winning Group Arena, se naplní po střechu, diváci se mačkají i v uličkách mezi tribunami. „Je radost rady pracovat. Láska k hokeji je pěkná,“ ocenil fanoušky Modrý.

Nenávist ke Spartě cítíte i v řadě na párek. Když se Michal Kempný dotkne puku, publikum hromově píská. To už je tradice. Dal jsi po návratu ze zámoří přednost Praze před Kometou? To ti nikdy neodpustíme!

Dusno se vždy přelije i na led. Je to taková symbióza. Prestižní bitva pohlcuje všechny, včetně cizinců. Výrazní byli Slováci v brněnském dresu. Hřmotný Tomáš Marcinko hodil Jakuba Krejčíka zezadu na branku, přidržoval ho na síti. Pak si podobně podal Kempného. Před brankou se klasicky pustil do potyčky raubíř Kristián Pospíšil, jeho krajan Marek Ďaloga trefil švihem krásný první gól do „šibenice“. „Beru to jako velké derby. Je to vyhecované, skvělí fanoušci nás hnali. Věděli, že jsme do toho dali všechno. Takové zápasy nám rád,“ přiznal Ďaloga, jenž kdysi působil i ve Spartě.

Vidět byl i Čech v domácí brance. Negativně. Štěpánovi Lukešovi další záskok za zraněného Dominika Furcha nevyšel. Soupeře nakopl svou chybou, kdy lapačkou nepokryl odražený puk od zadního mantinelu a Roman Horák ho doklepl.

Rozhodčí už předtím přerušili hru, nakonec však branku po přezkoumání u videa uznali. Stejně jako svou chybu. Pak to dlouho vysvětlovali naštvanému trenérovi Jaroslavu Modrému. „S novou smlouvou se hraje líp,“ usmál se centr Horák, jenž přidal za jedenáct vteřin další zásah.

A zase jednoduchý. Po brilantním ťukesu zakončoval z brankoviště do odkryté klece. „Rychlé góly nám strašně pomohly. Bylo to odmakané a Kořka nám v kritických momentech pomohl,“ pochválil kouč Gross brankáře Josefa Kořenáře.

Pro jeho protějška Lukeše skončil pracovní večer v 16. minutě, na střídačku ho vyhnala Najmanova přesná rána k tyči. Osmnáctiletý Jan Kavan dostal další šanci, ve kterou před sezonou ani nedoufal.

A držel se, po příklepu kapitána Martina Zaťoviče (13 vteřin před koncem druhé třetiny) se Kometa vrátila do boje o body. Nakonec ale nemá ani jeden. „Trápí nás produktivita a musíme gólmanovi pomoct tím, že dostaneme puky do brány,“ vybízel Modrý, jenž po trejdu s Mladou Boleslaví poprvé nasadil beka Zacha Osburna.

Konstruktivní Američan nastupoval i v přesilovce, šel na závěrečnou power play. Bude hodně vytížený, to je jasné. „Dobře bruslí, měl by dávat puky rychle od hokejky a pomoct nám s ofenzivou. Je kreativní, mobilní. Hodí se nám do systému,“ uvedl kouč. A co návrat klíčového muže Furcha, jehož delší čas trápí třísla? Blíží se. „Už bruslí a snad nám brzy pomůže,“ přál si Modrý. „Nehrajeme špatně, ale nemáme žádný bod,“ povzdechl si zadák Ďaloga.

