Litvínov jako by se inspiroval bronzem dvacítky. Kašové zaveleli k obratu

Souběžně se začátkem utkání končila ve švédském Göteborgu bitva o třetí místo na juniorském šampionátu. „Češi! Češi!“ rozléhalo se z ochozů v prvních minutách. Podle toho, jak byli diváci průběžně spravováni o změnách vývoje. Skandování sílilo s tím, jak čeští mladíci proti Finům nejprve vyrovnali, pak otočili skóre a přidali další trefy, až propuklo bronzové opojení. Krátce i v Litvínově. Tým jako by se jím snad inspiroval.

„Co jsme před nástupem měli informace, bylo to 2:5. Myslím, že tam bylo možné všechno, výsledky se překlopovaly i v jiných zápasech. Je dobře, že to kluci nevzdali a zaslouženě si vybojovali třetí příčku. Nebáli se, byli hodně ofenzivní,“ líčil David Kaše. Všichni hráči na dálku juniorům pogratulovali, zaklepali hokejkami o led. Ale soustředili se hlavně na svůj zápas. „Ať si to užijí, oslaví, my jsme taky rádi, že jsme vyhráli za tři body,“ dodal litvínovský útočník.

Oceláři ve středu zvítězili za dva body v Mladé Boleslavi. Zůstali až do čtvrtka, zatrénovali si a pak se přesunuli dál na sever. Před pátečním duelem našli azyl v Chomutově. Litvínovského Mateje Tomka hodně zaměstnávali a on jim toho dost pochytal. Poprvé se však ujali vedení, když kotouč nahozený od zadního hrazení nabral nečekaně směr do sítě o hůl domácího brankáře.

Tomek si potom dovolil udělat kličku Martinu Růžičkovi, když správně vyhodnotil situaci, vyrazil z brány a sebral před ním puk, s nímž se na něj třinecký střelec mohl řídit sám jako předtím daleko ostud v oslabení juniorský reprezentant Becher na finského brankáře. V Litvínově z toho gól nebyl. Ale na Kirkovo vyrovnání odpověděl Třinec za 35 sekund přesnou ránou z mezikruží.

Bratři Kašové však zaveleli k obratu. Napřed Ondřej přenechal puk Davidovi, ten ho nahodil na bránu a do vlastní sítě tečoval obránce Martin Marinčin. „Trošku nás to nakoplo, při dalším střídání jsme dali na 3:2, což je trochu položilo. I další lajny ukázaly charakter,“ ocenil David Kaše.

Srdnatí Krušnohorci skóre obrátili 25 sekund před koncem prostřední části. David od zadního mantinelu přesně poslal mezi kruhy, kde se do kotouče opřel Ondřej Kaše. Verva vítězstvím odčinila i potupnou porážku od Karlových Varů, s nimiž ve středu doma padla 1:6.

„Takové zápasy jsou. Posledně nám to tam napadalo, ale měli jsme i tyčky. Věděli jsme, že když se dobře mentálně nastavíme, můžeme vyhrát. Jsem rád, že se to povedlo. Důležité bylo, že jsme zůstali aktivní až do konce. Jsem zastáncem toho, aby se nezalézalo. To je nejhorší, co můžete udělat. Nebruslit, nehrát, čekat, co s vámi soupeř udělá. Oni mají kvalitní hráče, aby zápasy mohly zvrátit, ale my jsme to parádně zvládli, bojovali, makali, gólman výborně,“ uzavřel David Kaše.

