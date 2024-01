Indrák po výprasku Kladna 7:2: Že mě řešili? Co bylo, bylo... Zvedá se s Plzní

Na západě Čech si v novém roce otevřeli střelnici. Nejdřív si hokejisté Plzně na svém hřišti smlsli na Olomouci (8:0) a o dva dny později i na Kladnu, které i přes ztrátu vedení na úvod sestřelili 7:2. S patnáctigólovou jízdou se veze i Miroslav Indrák (28), jenž za poslední dva zápasy nasbíral čtyři body (2+2). Svůj 101. a 102. gól v extralize vstřelil právě Rytířům, za které by mohl hrát i nyní, kdyby na zkušeného útočníka uplatnili opci. „Neuplatnili a tím to pro mě skončilo,“ řekl rodák z Písku. Promluvil také o bronzovém úspěchu české dvacítky či zraněném spoluhráči Adamu Jiříčkovi.

Byť jste na úvod Kladnu dovolili obrat za 41 sekund, zápas jste si později pro sebe utrhli ještě lepší otočkou z 1:2 na 4:2. Prozradíte, co se dělo o první přestávce v kabině?

„Kladno hraje dobře. Vůbec bych je nechtěl nějak podceňovat či snižovat. Měli dobrý vstup. Bylo to 1:1 a dali nám na 1:2, v kabině jsme si k tomu něco řekli a postupem času jsme se stali lepším týmem. Zlepšili jsme se a asi i díky tomu jsme zaslouženě vyhráli.“

Pět využitých přesilovek zřejmě mluví samo za sebe, ale stejně se zeptám. Sehrála klíčovou roli těžká nedisciplinovanost Rytířů?

„Samozřejmě. Od druhé třetiny jsme měli dobrý pohyb a z toho asi pramenily i nějaké fauly. Pět využitých přesilovek je hezkých, ale je to jenom jeden zápas. Musíme se pořád zlepšovat a chtít být lepší a lepší.“

Připsal jste si čtyři body a z toho tři góly za poslední dva zápasy. Řekl byste, že forma konečně nabírá správný směr od vašeho návratu do Plzně?

„Co se týká bodů, tak asi ano. Je to nějaký proces, ale upřímně… spíš se koukám na týmový výkon, abychom se furt zlepšovali. Ono to pak přijde samo, nebo ne samo, ale je to pak jednodušší, když se hraje týmově. Body pak naskakují víc. Pro sebevědomí je to určitě vzpruha, ale týmový výkon se zlepšuje zhruba poslední měsíc. Je čím dál lepší, což se pak odráží i na celkové produktivitě týmu.“

Myslíte, že na vaši produktivitu má vliv i patnáctigólová jízda vašeho týmu z posledních dvou domácích utkání?

„Člověk si to samozřejmě užívá. Samozřejmě je to nějaký proces. Moc nám to tam do té chvíle nepadalo, takže jsme za to rádi, ale zítra je zase nový den. Musíme pořád pokračovat v tréninku.“

Berete pořád prestižně zápasy proti Kladnu, vašemu někdejšímu působišti?

„Určitě to jsou prestižní zápasy. V kariéře už jsem proti bývalým klubům hrál, takž jsem asi věděl, co od toho očekávat. Možná jsem byl méně nervózní než dřív.“

Během prosincové reprezentační přestávky došlo v Kladně na setkání vedení a hráčů s fanoušky, kde se mělo řešit i vaše působení u Rytířů. Mohli na vás údajně uplatnit opci, ale rozhodli se jinak. Při té příležitosti měl navíc Jaromír Jágr zmínit, že se vám v době zmíněného setkání nedařilo a pouze s jedním gólem na kontě jste vypadl ze sestavy. Zaznamenal jste to?

„Co bylo, bylo. Samozřejmě tohle je pro mě úplně nová informace, slyším to poprvé. Neuplatnili mi opci a tím to pro mě skončilo. Víc bych se k tomu asi nechtěl nějak vyjadřovat.“

V průběhu zápasu s Kladnem pořadatelé oznámili, že česká dvacítka vybojovala na mistrovství světa bronzové medaile. Stíhali jste sledovat duel s Finskem?

„Jasně, že jsme to sledovali. Naposledy jsem viděl, že prohrávali 2:5 a pak už jsem se soustředil jenom na náš zápas. Když jsme se ale dozvěděli, že vyhráli (8:5), byl jsem za ty kluky rád. Prezentovali se velmi dobrým výkonem, zasloužili si to a hlavně zaslouženě vyhráli.“

V kabině máte finské parťáky. Popichovali jste se nějak před utkáním?

„Někteří kluci tam měli sázky na zápas s Finskem. Něco tam proběhlo.“

Během juniorského šampionátu jste ale přišli o spoluhráče Adama Jiříčka, který má kvůli zranění po zbytku sezony. Měli jste možnost už s ním nějak mluvit, případně podpořit?

„Co se týká Jíři, určitě je to nepříjemný takhle před draftem. Na druhou stranu Jířa je pořád mladý kluk. Všechno má před sebou. Zranění k tomu nějakým způsobem patří. Myslím si, že se z toho oklepe a vezme si příklad z bráchy, který už hraje NHL.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:45. Lev, 31:00. Indrák, 33:29. Holešinský, 36:30. Rekonen, 45:24. Indrák, 50:14. Mertl, 52:21. Rekonen Hosté: 13:09. Smoleňák, 13:50. M. Procházka Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Skok, Zámorský, Laakso, Dujsík, Kvasnička, Piskáček (A) – Pour, Lev (A), Rekonen – Holešinský, Mertl, Schleiss (C) – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík, Jansa, Straka. Hosté: Bow (Stahl) – Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Babka, Tralmaks, Klepiš – Kusý, Jarůšek, Pytlík – Jágr, M. Procházka, Melka (A) – Smoleňák (C), Sideroff, Vimmer – Bláha. Rozhodčí Kika, Mejzlík – Brejcha, Thuma Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7054 diváků