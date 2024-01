Kladno: emoce utichly, ale další pád. Jágr promluvil, předtím citoval bibli

V kladenském kotli se objevila i velká vlajka s nápisem Haldaři. To jako důkaz, že se situace začíná uklidňovat. Právě tahle skupinka příznivců hrozila bojkotem, pokud se v dresu Rytířů objeví kontroverzní brankář Júlis Hudáček.

Neobjevil. Ještě předtím, než odehrál jedinou minutu, se s ním klub rozloučil. Takže právě i Haldaři opět mohli vyrazit na svoje tradiční místo a potrápit hlasivky. Nakonec dorazilo 2289 fanoušků.

Ještě před utkáním poskytl hrající majitel Jaromír Jágr krátký rozhovor České televizi. S redaktorkou Darinou Vymětalíkovou si nejdřív dlouho před úvodním vhazováním vyměňovali názory, občas emotivně, ale nakonec se legenda u mikrofonu po rozbruslení zastavila.

„Vydali jsme oficiální prohlášení, není třeba z něho něco vytahovat, měnit,“ odkázal na stanovisko klubu v souvislosti s ukončením spolupráce se slovenským brankářem.



Pak mluvil o tom, jak není žádná legrace v rozehrané soutěži najít brankáře. Zvlášť, když potřebují někoho, kdo by nahradil dosavadní jedničku – Adama Brízgalu, jenž bude podle výsledků magnetické rezonance mimo hru do konce sezony.

Volní gólmani nejsou, ani kluby nejsou ochotné v rozehrané soutěži někoho zapůjčit. „Je to problematické. Ale my se o něco pokusíme, děláme na tom. Věřím, že to bude nejlepší pro náš klub,“ vykládal majitel, jenž během dne na Instagram zmínil, že právě o víkendu pravoslavní oslavují narození Ježíše Krista.

A ocitoval část bible: „Nesuďte. Abyste nebyli souzeni.“



Pro Jágra, jenž je silně věřící, je právě tohle důležité motto. Nerad soudí, kritizuje. A i tímto vzkazem vybízí ostatní, aby také oni tolik nesoudili, zvlášť ve zjitřené době a turbulentního dění posledních dnů.

Na střídačce už se, stejně jako v Plzni, objevil Jakub Voráček . Další důkaz, že se dění vrací do normálu. Ani on se k tomu však nechtěl vyjadřovat.

Kladno bojovalo, dostalo se do vedení 2:0 v úvodu druhé třetiny, což mohl být klíčový náskok. Nejdřív se zdálo, že je všechno v rámci pravidel, ale bližší zkoumání rozhodčích odhalilo, že domácí útočník Procházka holí posunul brankáře Lukáše. Takže nakonec šlo nejspíš o správné rozhodnutí.

„Tohle nás ovlivnilo. Hledáme každý gól, abychom dosáhli vítězství. Vždycky je to zlomový okamžik, když gól dáme, ale oni nám ho neuznají,“ přiznal asistent Pavel Skrbek.

Soupeř nakonec srovnal, potom partii rozseknul v nastavení. „Taková porážka je frustrující,“ uznal gólman Landon Bow, na něhož teď bude ležet velká zodpovědnost. Kamarád a dosavadní jednička Brízgala se po kabině procházel pouze s ortézou a berlemi.

Kanaďan se tedy vrací o pár let zpátky. Když u Rytířů začínal, chytal téměř všechno. „Jde o to, abych si na to zase nastavil hlavu. Bude to zábava,“ reaguje.

Právě jeho forma z velké části rozhodne o tom, jestli se Kladno zachrání, nebo ne. Nebo jestli se naopak ještě pokusí proklouznout do play off.

S týmem aktuálně trénuje Lotyš Mareks Mitens, jenž ovšem během posledních 14 měsíců téměř nebyl v akci. „Nevíme, jak dlouho bude trvat jeho (Brízgalova) léčba, na trhu hledáme. Uvidíme, jak to půjde,“ reagoval asistent Skrbek.

Zatím není jasné, jestli volba padne právě na Lotyše. Než se to vyřeší, největší zodpovědnost bude na Bowovi. Ten odchytal dobrý zápas.

„Bylo to pak o jednom gólu. Jsme rádi, že jsme právě my sebrali druhý bod,“ okomentoval utkání Tomáš Martinec, kouč hradeckého Mountfieldu.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE