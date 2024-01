Modrý se trefil. Vypustil Kavana s ochrankou a osmnáctiletý gólman zářil

Kometa v Pardubicích vedla 2:0, o náskok přišla. U třech vstřelených gólů brněnské party byl Tomáš Marcinko, dvakrát se prosadil Kristián Pospíšil. Jeho rána v prodloužení provrtala výstroj Milana Kloučka. Příběhů tradiční bitvy byste našli víc. Ale nad všemi čněla práce Jana Kavana.

Osmnáctiletý brankář do akce nastoupil už v pátek, kdy Sparta v Brně dala tři rychlé góly. Od té chvíle kasu zavřel. Takže do akce i v Pardubicích! Na jaře dělal dvojku Michealu Hrabalovi na MS do 18 let, když chybí Dominik Furch, postupně nakukuje do sestavy Komety. V neděli chytal počtvrté, dočkal se první výhry. „Oba soupeři o víkendu byli strašně silní, jsem rád za tyhle zkušenosti. Musím kluky pochválit, jak mi vzadu pomáhali,“ děkoval Kavan. „Na každý zápas mi trenér gólmanů pošle třeba seznam nájezdů soupeře a rozebereme si rozdílové hráče. Ale na všechny soupeře se chystám stejně,“ prozradil kus své přípravy.

Působil hodně klidně, věděl, co dělá. Dost soubojů sváděl s Martinem Kautem, jednou mu pomohla tyč. Když Lukáš Radil za stavu 3:3 chytře pálil zprava do horního rohu, gólman tam bleskově nacpal tělo. Dobře si hledal rány Jana Košťálka při přesilovkách. „Nejtěžší asi je se připravit mentálně,“ řekl gólman. „Musím to brát jako zápas v juniorce, jen další práce. Když budu dělat správné věci, vím, že dovedu podat dobrý výkon,“ pousmál se.

Ano, tohle vyšlo. A tah se povedl i kouči Jaroslavu Modrému. „Učí se to, jde o pracovitého kluka. Výbornou práci dělá náš trenér gólmanů i lidi v mládeži. Nikdy nevíte, kdy je ten správný čas, ale jednou talentovanému klukovi prostě musíte dát klíče od kabiny, jak se říká,“ odvětil na dotaz, v čem mu intuice naznačila, že Kavan je připravený.

„Všichni hráči, kteří něco dokázali, museli dostat někdy šanci. Doufejme, že Honza bude patřit taky k těm, kteří budou zvedat prapor českého hokeje,“ přeje si Modrý.

Po zápase bylo vidět, že Kavanovi soupeř Martin Kaut něco chvíli povídal. „Říkal jsem mu, že chytal skvěle a že mu přeju štěstí do dalších zápasů. Teda zrovna do toho příštího ne, snad jsem ho zrovna na středu nerozchytal,“ poznamenal útočník. Ve středu si soupeři dají totiž repete v Brně.

Kavan pochytal 39 střel. Kaut na něj zkoušel vyzrát, jak se dalo. Když počítáte zblokované rány i palbu mimo, vypustil směr brána Komety 16 puků, neujal se ani jeden. „Měl jsem dost šancí, musím tomu jít ještě víc naproti. Ale brankář chytal vážně dobře,“ přidal Kaut.

A podporu měl i pro svého muže v masce Milana Kloučka. Ten po utkání zlostně odpálil lahev, nacházel se na úplně opačné straně emočního spektra než Kavan. „Gólmani to mají vždycky těžké, pokaždé si spíš pamatujete horší momenty než dobré. Kloudy třeba skvěle vychytal Flíčka za stavu 2:2, taky měl super zákroky. Soupeři nemůžeme dávat tolik brejků,“ dodal útočník Dynama.

Kometa si Kavana i dobře hlídala. Markantní to bylo ve chvíli, když se k němu chystal vyrazit Tomáš Zohorna. Patrně by rozjel svůj trash-talk. Ale Radek Kučeřík dal důraznou stopku. Do brankoviště nikdo nesmí! Takhle jste, trenére, chystal tým na Dynamo? „No vidíte, jaký jste expert,“ pobaveně odvětil Modrý. A s vážnou tváří dodal: „Musíme mu pomáhat, je to mladý kluk, musíte si říct nějaké věci, které je třeba dělat ještě lépe, hrát ještě důrazněji. Nastoupit v Pardubicích není snadné a on to zvládnul opravdu dobře.“

Gólman pak prozradil, že jeho ochrana patřila do plánu: „Hlavní trenér řekl na mítinku, že nechce, aby do mě hráči zajížděli, že se o to spoluhráči mají postarat. Kluci mi pomáhali opravdu hodně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:28. Poulíček, 32:05. Sedlák, 48:24. Mandát Hosté: 04:26. Pospíšil, 12:44. Marcinko, 45:08. Marcinko, 63:04. Pospíšil Sestavy Domácí: Klouček (Will) – T. Dvořák, Čerešňák, Hájek, Kolář, Vála, Košťálek, Hrádek – Hyka, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, Poulíček (A), Cienciala – Říčka, Pochobradský, Mandát. Hosté: Kavan (Lukeš) – Ščotka (A), Osburn, Kučeřík, Kaňák, Ďaloga, Gazda, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Zbořil – Kos, Kollár, Kratochvíl – Okál, Holík, Moses. Rozhodčí Kika, Šindel – Lhotský, Thuma Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9892 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE