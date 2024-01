Kladenský Bow: Štěstí, že nemůžu číst česky… Teď si musí nastavit hlavu

Bude to nejspíš zase na něm. Stejně jako když svoje angažmá v Kladně před třemi lety začínal. Kanadský brankář Landon Bow opět poté, co se zranil Adam Brízgala, opanuje brankoviště. Než klub sežene případnou náhradu. „Musím si na to zase nastavit hlavu,“ reagoval 28letý gólman po posledním utkání, v němž Rytíři doma podlehli hradeckému Mountfieldu (1:2). Dění posledních dnů šlo mimo něj. „Naštěstí pro mě nemůžu číst české noviny,“ pousmál se.

Když do Kladna přišel, téměř neslezl z ledu. Postupně si díky skvělým výkonům vysloužil větší prostor Adam Brízgala. Jenže ten se zranil, po kabině po utkání chodil s berlemi a s ortézou. Klub sice zkouší neprověřeného 25letého Lotyše Markse Mitense, ovšem než ukáže svoje kvality nebo vedení zlanaří někoho jiného, největší zodpovědnost bude ležet na Bowovi.

Naposledy jste prohráli s Mountfieldem 1:2 v prodloužení, bylo to těsné, stejně jako už několikrát v sezoně. Takže se scénář opakuje.

„Je frustrující, že jsme takhle prohráli. Ale poté, co jsme předtím schytali debakl v Plzni (2:7), bylo pro nás důležité, že jsme se z toho dostali. A hráli jsme naši hru. Protože v minulém utkání jsme měli problémy všude po ledě… Ale nachystali jsme se na další zápas. Nedopadlo to, jak jsme si představovali, ale děláme malé kroky.“

Ve vaší situaci je každý bod klíčový, že?

„Samozřejmě. Bojujeme o to, abychom se vyhnuli poslednímu místu, ale zároveň můžeme dosáhnout i na místa do play off. Stačí vyhrát pár zápasů. Teď je to o tom, abychom měli dobré tréninky a připravili se na duel v Boleslavi. Protože potom už rychle přijde konec sezony. Zápasy budou bleskově za sebou. A když se nám podaří párkrát vyhrát, můžeme se zvednout a zabojovat ještě o místo v play off.“

V Boleslavi to bude zápas roku…

„Ano. Máme sice odehraných míň zápasů, ale i tak by bylo fantastický, kdybychom tam získali tři body a odskočili jim na šest. Nebude to snadný zápas, ale uděláme maximum. Musíme makat. Uvidíme.“

Při zranění Brízgaly bude teď velká zodpovědnost ležet na vás. Jste na to připravený?

„Je velká smůla, co se stalo Brizgymu. Je těžké tohle vidět, jsme velcí kamarádi za poslední roky. Ale taková je prostě situace. Musím si vzpomenout na to, jak to tady bylo můj první rok, kdy jsem chytal skoro všechny zápasy. Musím se připravit fyzicky hlavně. Uvidíme, jak to bude vypadat.“

Je výhoda, že už jste to zažil?

„Ano, takže teď na to zase musím nastavit hlavu. Musím být vždycky nachystaný. Nebude tolik času, abych si dával nějaké pauzy. Budu neustále v zápasovém rytmu. Bude to zábava.“

V posledních dnech se o Kladnu v souvislosti s krátkým angažmá Julia Hudáčka hodně mluvilo, šlo to mimo vás?

„Mám štěstí, že nemůžu číst v češtině… Jsem tady, abych hrál hokej. Nekoukám, co se děje kolem. To není naše práce. Prostě budeme hrát s kýmkoliv. A co říkají lidé kolem, to je jejich věc, my jsme tady od toho, abychom hráli. A je jedno s kým. Musíme bojovat jako jeden tým.“

Může vám pomoct, že z minulých let už dobře víte, jak se hraje o záchranu?

„Ano. Mám dojem, že můžeme stavět na kostře z minulé sezony, i když máme pár další hráčů. Musíme zůstat při sobě jako tým. Víme, co máme dělat a musíme bojovat.“

