Doping a trest. Nebo ne? Pálivá kauza Mountfieldu HK se blíží k rozuzlení

Jak dopadnou hradečtí dopingoví hříšníci? A co trest pro samotný klub? Rozhodnout by se mělo do konce ledna • Koláž iSport.cz

Verdikt v dopingové kauze hradeckých hokejistů se blíží. Soud by měl vydat své rozhodnutí do konce ledna. Jen od doručení rozsudku poběží ještě lhůta 21 dní na odvolání, takže pořád to nemusí být konec. Ale teoreticky by se už mělo brzy vědět, jestli a případně jaké tresty dostanou Graeme McCormack, Kevin Klíma a Martin Štohanzl. A pak rozhodne extraliga: osolí klub, nebo mu dá jen malý pohlavek?