Will o vylepšené pardubické koncovce: Víme, že to v sobě máme. Perfektní

Bylo důležité si po divočině v Brně hned příště dokázat, že dovedete udržet výsledek?

„Určitě, minulý zápas jsme nezvládli a teď bylo důležité uspět. Víme, že to v sobě máme. Výpadky jako v Brně by se stávat neměly, ale stejně se něco podobného někdy přihodí. Je vždycky důležité, jak reagujete potom a my odpověděli skvěle. Ve třetí třetině měli kluci hodně bloků, odehráli jsme ji zhruba tak, jak jsme chtěli. Do žádných větších šancí jsme Hradec nepouštěli.“

Jen asi při Jerglově střele do horní tyče jste se orosil, ne?

„Štěstí taky potřebujete a v tuhle chvíli se přiklonilo k nám. Kluci pracovali přede mnou perfektně, odváděli celý zápas dost práce. V první třetině se třeba puk několikrát odrazil k soupeři, měl prázdnou bránu, ale naši kluci výborně blokovali hokejky.“

Pardubice sem tam výpadky mají. Našlápnete, rozjedete se a vypnete, náskok se vypaří. Pomohl třeba paradoxně divoký zápas v Brně, že si nikdo nedovolil ani mrknout?

„Hrozně rád bych popsal, co se minulý zápas stalo, ale...“

Nejde to?

„Moc ne, ono všechno nějak plynulo a najednou se tam odrazil jeden gól, pak druhý, třetí... Když se na ně podíváte, většinou šlo o odražené střely, které letěly vedle. Někdy se stane, že to skončí špatně. Jak jsem říkal, my to v sobě máme, jen je možná pravda, že s výsledkem někdy hazardujeme. Je to těžký, hrajeme výborný hokej, máme skvělý tým a všichni soupeři proti nám hrají nadoraz, na hraně. To se samozřejmě dá čekat, ale není snadné proti takhle soustředěnému soupeři hrát každý večer. Každopádně mě moc těší, že jsme v Hradci ukázali takovou koncentraci a naši pravou tvář.“

Zápas měl velmi dobré tempo, hodně šarvátek. Vnímal jste i z brány, že úroveň poskočila, jak kdyby se hrálo v play off?

„Byl to výborný zápas. Ale prostě derby, podle mě asi největší v Česku. Vždycky je to s Hradcem skvělé, plno emocí, fanoušci se předhánějí a utkání mělo vysokou úroveň. Na obou stranách stáli skvělí hráči, snad se nepletu, ale žádné prasárny se taky nestaly, prostě dva týmy hrály na hraně a tvrdě.“

Doporučení pro sázkaře na příští zápas s Hradcem zní, ať naloží na Martina Kauta? Třetí vzájemná bitva, potřetí se prosadil.

„Kauly je rozený střelec, v NHL se naučil takovou zámořskou střelu, umí ji skrýt. Za mě má nejlepší ránu v Česku.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:15. Šťastný, 30:58. Šťastný Hosté: 01:58. Čerešňák, 09:27. Radil, 29:02. Kaut Sestavy Domácí: Lukáš (Laurikainen) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – Šťastný, Miškář, Estephan – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Zachar, Jergl (A) – R. Pavlík, Pilař, Eberle (C). Hosté: Will (Klouček) – Hájek, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Paulovič, Sedlák (C), Kaut – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Mandát, Poulíček (A), Cienciala – Říčka, A. Musil, Pochobradský. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Lhotský, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6332 diváků