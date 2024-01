Co se stalo v Brně, má tam i zůstat… Pardubice ukázaly posun. Vydržely

Evan Jasper z Hradce Králové a brankář Roman Will z Pardubic • ČTK / Vostárek Josef

Pardubický brankář Roman Will se raduje z výhry v derby s Hradcem • ČTK / Vostárek Josef

Pardubický brankář Roman Will odpaluje puk před Alešem Jerglem z Hradce • ČTK / Vostárek Josef

Jedna šílenost stačila. Brno a dost! Podruhé v řadě už Pardubice neklekly v posledních minutách. Ve středu jim ujel čtyřbrankový náskok, v Hradci napsaly písemku jinak, od 32. minuty svítil na kostce stav 3:2 pro Dynamo a do konce už se nic nezměnilo. „Takhle by to mělo vypadat, když potřebujete uhájit jednobrankový náskok,“ chválil asistent Aleš Krátoška.